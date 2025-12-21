이재준 "'청개구리 스펙' 효과 증명"... 페스티벌 열고 1년 성과 공유

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 20일 수원컨벤션센터에서 열린 '2025 청개구리 스펙 Festival?우리가 꽃 피운 스펙, 리스펙(RE-SPPEC)'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

"'청개구리 스펙'의 효과는 증명됐습니다."

AD

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 20일 수원컨벤션센터에서 열린 '2025 청개구리 스펙 Festival?우리가 꽃 피운 스펙, 리스펙(RE-SPPEC)'에서 청개구리 스펙 학부모지원단, 청소년지원단 등과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 수원특례시 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 지난달 7일 수원시 교육브랜드 '청개구리 스펙(SPPEC)'으로 '참좋은지방정부협의회 최우수상'을 받으면서 한 말이다. 이재준 수원시장은 "참여자들의 만족도는 100%에 가깝고, 학부모 강사는 행정안전부 늘봄학교 우수 사례 최우수상을 받으며 좋은 평가를 받았다"면서 "청개구리 스펙으로 학부모, 학교, 지역사회가 함께 성장하는 수원형 교육 모델을 지속해서 발전시켜 나가겠다"고 강조했다.수원특례시가 20일 수원컨벤션센터에서 '2025 청개구리 스펙 Festival-우리가 꽃 피운 스펙, 리스펙(RE-SPPEC)'을 열고, 학부모와 청소년이 함께 만든 1년의 교육 활동 성과를 공유했다.'청개구리 스펙'은 학부모가 교육의 주체로 참여하고, 청소년은 지역사회 속에서 배우고 성장하며, 학교 안팎의 공간을 교육 자원으로 활용하는 것을 핵심으로 하는 수원시 대표 교육브랜드다. '청개구리'는 창의적이고 자기 주도적인 청소년을 의미하고, '스펙'은 다양한 경험을 통해 성장하는 학생의 스펙트럼을 뜻한다.​'SPPEC'은 Story(이야기), Pond(연못), Press(기자단), Experience(진로체험), Class(교실) 등 5개 영어 단어의 앞 글자를 땄다.청개구리 기자단(Press)은 청소년이 직접 수원 지역을 취재하고 보도하는 기자단을 운영한다. 초등학생을 대상으로 한 청개구리 교실(Class)은 학년별·주제별 맞춤형 창의 프로그램(생태, AI·로봇 코딩, 문화예술, 드론, 진로 등)을 진행한다. 청개구리 연못(Pond)은 여유가 있는 학교 교실을 북카페, 댄스연습실, PC존 등 청소년 자유공간 및 학부모 소통 공간으로 활용한다. ​이야기(Story), 진로 체험(Experience)은 학생 정책 제안, 다양한 직업 체험 등으로 구성된다.​이날 페스티벌에는 이재준 시장을 비롯해 청개구리 스펙 학부모지원단, 청소년지원단 등이 참석했다. 행사는 활동 영상 상영, 교육 발전 유공 표창, 체험 프로그램 등으로 진행됐다.또한, ▲(Story)이야기-사회 교과와 연계한 참여형 정책 수업 및 토론수업 지원 ▲(Pond)연못-학교 유휴시설을 활용한 학생 자유공간, 학부모 소통 공간 제공 ▲(Press)기자단-수원 지역을 알려 나가는 취재 활동 지원 ▲(Experience)진로체험-관내 진로 체험처 발굴·직업 체험활동, 대학생 멘토링 지원 ▲(Class)-학교 안팎에서 이뤄지는 교육 콘텐츠·학부모 강사 제공·지원 등 청개구리 스펙의 5개 영역을 주제로 한 체험과 전시가 운영됐다.수원시는 청개구리 스펙을 중심으로 학교와 지역, 학생‧학부모가 함께하는 참여 기반 교육 모델을 지속해서 확장해 나갈 계획이다.이재준 시장은 "청개구리 스펙은 학교와 마을, 학부모와 청소년이 함께 만드는 수원의 미래"라며 "수원시는 서로의 경험과 지혜를 모아 더 큰 '스펙의 꽃'을 피워갈 수 있도록 든든한 교육 동행자가 되겠다"고 말했다.앞서 이재준 시장은 지난달 7일 국회 사랑채에서 열린 '2025년 참좋은 지방자치 정책대회'에서 '청개구리 스펙'을 주제로 정책 발표를 하면서 '수원만의 독자적 미래교육 생태계'를 구축하고 있다고 강조했다. 이 시장은 "수원시는 지자체가 교육공동체의 기반을 만들고, 학부모가 주도적으로 참여하는 거버넌스를 만들었다"며 "수원의 청소년들이 다양한 교육을 받고, 체험하며 자신만의 스펙을 쌓아나가는 교육브랜드 '청개구리 스펙'이 탄생했다"고 설명했다.