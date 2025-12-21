사회민주당 청년위, 정부여당 주도 '정보통신망법 개정안' 재검토 촉구

큰사진보기 ▲사회민주당 청년위원회(준) 성명문사회민주당 청년위원회(준)의 성명 썸네일 사진이다. ⓒ 사회민주당 청년위원회(준) 관련사진보기

[내란 이후 성공적인 언론개혁을 위해, 정보통신망법 독소조항 전면재검토를 촉구합니다]



지난 18일 더불어민주당과 조국혁신당이 참석한 가운데 국회 법제사법위원회에서 '허위정보 유통 금지' 조항이 포함된 '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(정보통신망법)' 개정안이 통과되었습니다.



'한국형 DSA'라는 취지와 달리 국가가 표현의 자유를 통제하겠다는 법안이며, 특히 무엇이 허위인지에 대한 판단 기준이 없어, 악용되어 남발될 여지가 매우 큰 법안입니다. 이미 헌법재판소에서 위헌 판결을 내린 내용도 포함되어 있습니다.



논란이 확산되자 민주당은 "단순 착오, 실수로 생산된 허위정보의 유통 금지는 위헌"이라는 헌법재판소의 결정을 반영한 수정안을 본회의에서 처리하겠다는 입장을 밝혔습니다. 위헌 소지를 인지하고 수정안 마련에 나선 것은 다행이나, '전략적 봉쇄소송' 등의 문제는 여전합니다.



본 개정안의 가장 큰 문제는 '허위조작정보'에 대한 모호한 규정이 '권력의 무기'가 되어, 특히 힘없는 이들의 입을 틀어막는 도구로 전락할 우려가 크다는 점입니다. 권력자들이 자신들에게 불편한 목소리를 '허위'라는 프레임으로 틀어막고, 공권력을 동원해 시민들에게 법적 제재를 가한다면 결국 그 끝에 남는 것은 시민들의 '침묵'뿐입니다.



또한 개정안은 방심위가 허위조작정보를 심의하고, 분쟁조정부를 통해 사실상의 행정지도와 최대 10억 원의 과징금을 부과할 수 있는 길을 열어두고 있습니다. 혐오, 허위의 위법성 판단을 행정기관이 자의적으로 내릴 수 있게 되면, 이는 윤석열정부에서 발생했던 풍자 심의 사례처럼 정치적 검열의 도구로 악용될 위험성이 큽니다.



건강한 공론장을 만들기 위해서라도 시민들의 자유가 위축되어서는 안 됩니다. 언론의 책임성을 강화하는 성공적인 언론개혁을 위해서라도, 언론의 견제와 비판 기능이 훼손되어서는 안 됩니다.



'표현의 자유'는 권력과 자본을 가지지 않은 시민의 무기이자, 민주주의의 가장 중요한 핵심 기틀입니다. '허위정보'라는 모호한 기준에 시민들이 법적 처벌이 두려워 입을 닫게 되면, 개혁을 요구하는 목소리 역시 결국에는 잦아들 수밖에 없습니다. 시민의 자유를 제물로 삼는 법 개정은 결국 민주주의 공론장을 권력자들만의 리그로 변질시킬 것입니다.



사회민주당 청년위원회는 22일 본회의 전까지 표현의 자유를 침해하는 독소조항들을 전면 재검토할 것을 국회에 강력히 요구합니다. 시민들이 마음껏 비판하고 토론할 수 있는 광장을 지키는 것이야말로 내란 이후 새로운 대한민국이 가야 할 길이자, 언론개혁을 완수하는 '정도(正道)'입니다.



덧붙여 최근 여당의 행보에도 우려를 표합니다. '행정적 효율'과 '질서'를 내세운 이재명 정부와 민주당의 '혁신보수' 국정 기조는 우리 사회에 분명 필요한 측면이 있습니다. 하지만 필리버스터 무력화 시도, 소수정당의 소통 창구를 닫는 현수막 규제. 그리고 이번 정보통신망법 개정안에 이르기까지, '개혁'이라는 이름 하에 자칫 표현의 자유라는 민주주의의 핵심 가치가 위축될 수 있는 시도를 반복하는 현 상황은 대단히 우려스럽습니다.



여당은 이제라도 시민의 기본권을 후퇴시키는 행보를 멈추고, 민주적 다양성과 자유를 실질적으로 보장하는 방향으로 국정 기조를 전환할 것을 촉구합니다. 사회민주당은 두려움 없이 말할 수 있는 시민의 자유를 지키는 '혁신진보'로서, 시민의 언어를 가로막는 그 어떤 시도에도 반대합니다. 시민의 공론장을 지키기 위해 함께 목소리를 내겠습니다.



2025년 12월 21일 사회민주당 청년위원회(준)

