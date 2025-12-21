캄보디아 교민들 거리행진... "태국은 침공을 중단하라"

큰사진보기 ▲경남캄보디아교민회는 21일 오후 창원역 광장에서 "태국은 캄보디아 침공을 중단하라"고 요구하는 집회를 열고 거리행진을 벌였다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"캄보디아는 평화를 필요로 하며 전쟁을 원하지 않는다."

"세계문화유산이 태국의 폭격으로 인해 파괴되었다."

"태국은 캄보디아 침공을 중단하라. 우리는 평화를 원한다."

"태국은 캄보디아 민간인에 대한 야만적인 행위를 중단하라."

21일 오후 창원역 광장에 모인 캄보디아 출신 이주민들이 구호를 외쳤다. 경남캄보디아교민회가 "태국은 캄보디아 침공을 중단하라"고 요구하는 집회를 열고 거리행진을 벌였다.경남캄보디아교민회는 "지난 8일 태국은 두 번째 전쟁을 일으켰다. 캄보디아·태국 간의 휴전협정을 존중하지 않았다. 태국은 고대사원, 사찰, 병원, 학교, 민간인의 주거지를 파괴했다"라며 침공 중단을 촉구했다.참가자들은 캄보디아어와 한국어, 영어로 쓴 손팻말과 펼침막을 들고 참석했다. 어린이들을 포함한 가족 단위 참석자들도 있었다. 발언이 계속되는 동안 일부 여성들은 손으로 눈물을 훔치기도 했다.또 이들은 태국 침공으로 피해를 입은 민간인들의 상황을 담은 사진을 펼침막에 새겨 들고 서 있기도 했다. 이번 태국의 캄보디아 침공 이후 창원에서 집회가 열리기는 처음이다. 그동안 서울과 광주 등지에서 '전쟁 반대 집회'가 열리기도 했다.이철승 경남이주민센터 대표는 연대발언을 통해 "태국은 캄보디아 침공을 당장 중단해야 한다"라며 "세계 평화를 위해 한국을 비롯한 국제사회의 관심이 필요하다"라고 강조했다.캄보디아 출신으로 경남에 거주하는 호위차라(남), 민나(여), 다라(남)씨는 경남캄보디아교민회의 입장문을 발표했다. 이들은 "최근 태국의 행동과 관련해 캄보디아 국민과 국제사회는 깊은 우려를 표하고 있다"라며 "캄보디아는 국가의 주권과 영토를 단호히 수호할 것"이라고 천명했다.이들은 "캄보디아 정부와 국민은 평화를 원하며, 국제법과 외교적 수단을 통해 문제를 해결하고자 한다"라며 "동시에 어떠한 형태의 침해 행위에 대해서도 단호히 대응할 것임을 분명히 한다"라고 강조했다.그러면서 이들은 "지난 9일 새벽 태국 군용기가 캠보디아 영공을 침범하여 캄보디아 국경 지역에 폭탄을 투하하는 사건이 발생했다"라며 "이 공격으로 인해 국경 지역 주민들이 큰 공포에 빠졌고, 주택과 재산이 피해를 입었다. 일부 지역에서는 주민들이 긴급대피해야 하는 상황이 발생했고, 어린이와 노약자들도 심각한 불안을 겪었다"라고 전했다.경남캄보디아교민회는 "일련의 행위는 캄보디아 국민들에게 큰 충격을 주었고, 평화와 안정을 심각하게 훼손하는 행동으로 받아들이고 있다"라며 "캄보디아는 태국 측에 즉각적인 군사행동 중단과 책임있는 조치를 강력히 요구하고 있다"라고 밝혔다.이들은 "캄보디아는 이번 사태가 명백한 주권 침해이자 국제법 위반이라며 강하게 규탄하고, 태국정부에 즉각적인 군사행동 중단과 책임 있는 조치를 요구하고 있다"라고 밝혔다.집회 참가자들은 창원역 앞을 지나 경남이주민센터 앞까지 구호를 외치며 거리를 행진했다.