[단독] "광주 여성특구 선정 원칙 뭔가… 시장·국회의원도 받을 수 있나"

큰사진보기 ▲더불어민주당 광주광역시당 전경. ⓒ 김동규 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲더불어민주당 광주광역시당 위원장을 맡고 있는 양부남(서구을) 의원. 2024. 7. 30 ⓒ 양부남측 제공 관련사진보기

더불어민주당 광주광역시당의 내년 6·3 지방선거 '광주시의원 선거구 4곳 여성 전용 경쟁 특구(여성특구)' 지정 논란이 확산하는 가운데, 시당 의사 결정 회의 과정에서 강한 문제 제기가 있었던 것으로 확인됐다.여성특구 지정은 곧 남성 후보 출마 기회 봉쇄를 의미하는 것이어서 이번 광주시당의 결정이 "열린 경선을 통해 억울한 컷오프를 없애겠다"던 정청래 당대표의 공언과 배치된다는 비판도 커지고 있다.21일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 민주당 광주시당은 20일 오후 운영위원회를 열고 '내년 지방선거 광주시의원 여성특구 4곳' 지정 안건을 상정해 의결했다. 회의는 양부남 광주시당위원장이 주재했으며, 표결권이 있는 운영위원 11명이 참석한 것으로 파악됐다. 시당은 "당 최고위원회 의결 절차가 남아 있다"는 이유로 해당 4곳을 공식 공개하지 않고 있다.다만 복수의 회의 참석자와 지역 정치권 관계자 설명을 종합하면, 시당 운영위 의결안에 포함된 선거구는 남구 2선거구(현역 임미란), 서구 3선거구(현역 이명노), 북구 3선거구(현역 신수정), 광산 5선거구(현역 박수기)로 파악됐다.운영위 의결에 앞서 같은 날 오전 광주시당 지방선거기획단(단장 양부남)은 국회의원이 위원장으로 있는 광주 8개 지역위원회 추천 인사 등으로 구성된 기획단 회의에서 여성특구 4곳 지정안을 의결했다.운영위 회의에 참석한 한 운영위원(A 위원)은 안건 보고 직후 발언 기회를 요청해 "여성특구 지정은 매 선거 때마다 불공정 논란이 반복됐는데 사전 예고도 없이 왜 또 하느냐"는 취지로 문제를 제기한 것으로 전해졌다. A 위원은 "남성 후보 출마 기회를 사실상 봉쇄하고, 광주 당원과 광주 시민 선택권을 제한하는 효과가 생길 수 있는데 특구 4곳은 어떤 원칙으로 선정된 것이냐"는 취지로도 따져 물은 것으로 알려졌다.또 A 위원은 "여성특구를 정말 하려면 광주시장이나 광주 국회의원 선거부터 적용하라, 그래야 진정성이 있는 것" "국회의원들이 힘없는 시의원 선거구에만 반복적으로 특구를 적용하는 건 폭력적", "조국혁신당도 올인한다는데 이런 식으로 정말 자신 있느냐"는 취지의 발언도 한 것으로 전해졌다.이에 대해 양부남 위원장은 "제6·7·8회 지방선거 때 계속 해왔던 것"이라는 취지로 설명했다고 한다. 그러면서 이어진 찬반 토론에서 청년 몫 위원 일부가 "여성특구는 살리고 청년특구는 폐지하기로 결정한 이유나 원칙은 무엇이냐"는 문제제기가 있었고, 나머지 위원들은 양 위원장 주장에 대체로 동조했다고 한다.A 위원은 이후 통화에서 "여성특구가 그동안 광주 국회의원들이 자기 사람을 챙기거나 정적을 배제하는 수단으로 활용됐다는 게 정설 아니냐"며 "이런 식이면 지방자치의 의미가 없다"고 주장했다. 그는 회의에서도 "4년 전 특구 논란이 컸고, 그 여파로 광주 국회의원들이 대거 물갈이됐던 것 아니냐"는 취지로 말했다고 덧붙였다.B 위원은 통화에서 "A 위원이 회의에서 실제 한 발언이 맞다. A 위원이 강한 어조로 문제 제기를 이어가자 회의장 분위기가 무거워졌다"고 전한 뒤 "이번 시당 운영위는 특구 지정 관련 내용 자체도 문제였지만 회의 진행 방식과 참석자 면면도 문제가 있는 것 같다"고 말했다.표결 방식도 논란이다. 운영위 참석자들에 따르면 표결은 비밀투표가 아닌 거수 방식으로 이뤄졌고, 찬성 9표·반대 1표·기권 1표로 안건이 통과된 것으로 전해졌다. 일부 참석자는 회의 진행 과정에서 "발언 내용이 녹음된다"는 안내가 반복돼 부담을 느꼈다는 취지로 말하기도 했다.운영위원 구성 면면을 둘러싼 '이해충돌' 논란도 제기된다. 당 최고위 의결을 거쳐 시당 의결안이 확정될 경우 특정 선거구에서는 현역 의원의 출마가 제한될 수 있는데, 해당 선거구 출마 가능성이 거론되는 운영위원이 표결에서 찬성표를 던졌다는 이유에서다.이 운영위원(C 위원)은 통화에서 "한두 표 차이로 가결된 것이 아니다. 내가 찬성표를 던지든 반대표를 던지든 가결될 안건이었다"며 "문제될 것이 없다"는 취지로 말했다. 양부남 위원장 지역위 소속인 C 위원은 다만 내년 지방선거 해당 선거구 출마 가능성은 열어뒀다.여성특구는 해당 선거구에서 여성 후보 간 경쟁을 전제로 설계되는 방식으로, 남성 후보 역차별 논란이 반복돼 왔다. 당헌·당규에 '여성특구' 지정 절차가 명문으로 규정돼 있지 않다는 지적도 있다. 민주당이 당헌·당규에 따라 여성 후보자에게 경선 가산점을 부여하는 제도를 운용하는 상황에서(원칙적으로 25% 가산), 특구까지 적용하는 것이 과도하다는 반발도 나온다.<오마이뉴스>는 여성특구 지정 논란과 관련해 양부남 시당위원장 등 시당 측 입장을 듣기 위해 연락했으나 연결되지 않았다. 다만 양 위원장과 시당 관계자는 앞서 통화에서 "불필요한 오해를 살 수 있으므로 당 최고위원회 결정 전까지 세부 내용을 일절 언급할 수 없다"는 취지로 말했다.