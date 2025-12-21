문화부산경남 25.12.21 14:59ㅣ최종 업데이트 25.12.21 14:59 [함양] "동지 새알 빚어요" 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 큰사진보기 ▲동지 새알 빚기. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲동지 새알 빚기. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 동지(冬至)를 하루 앞둔 21일 경남 함양군 함양읍 보림사에서 신도들이 동지 팥죽에 들어갈 새알을 정성스레 빚고 있다. 큰사진보기 ▲동지 새알 빚기. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲동지 새알 빚기. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲동지 새알 빚기. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲동지 새알 빚기. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 #동지 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사경남교육청 '청렴 정책 공감 한마당 공모'수상작 발표 갤러리 오마이포토 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 1/13 이전 다음 이전 다음 추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 다크투어 도슨트로 나선 우원식 국회의장 계엄 1년 다시 국회 밝힌 응원봉들 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.