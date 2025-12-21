메뉴 건너뛰기

25.12.21 14:59최종 업데이트 25.12.21 14:59

[함양] "동지 새알 빚어요"

동지 새알 빚기.
동지 새알 빚기. ⓒ 함양군청 김용만

동지(冬至)를 하루 앞둔 21일 경남 함양군 함양읍 보림사에서 신도들이 동지 팥죽에 들어갈 새알을 정성스레 빚고 있다.

#동지

댓글
윤성효 (cjnews)

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

