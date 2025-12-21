독립운동가-민족시인 이육사, 사단법인 창립대회

큰사진보기 ▲사단법인 이육사 창립대회사단법인 이육사 창립대회가 20일 오후 2시 서울 여의도 국회의원회관 제2세미나실에서 열렸다. ⓒ 김철관 관련사진보기

사단법인 이육사 이사장에 선임된 이해학 목사가 20일 오후 서울 여의도 국회의원회관 세미나실에서 인사말을 하고 있다.

이육사 선생 따님인 이옥비 여사(좌)와 이해학 사단법인 이육사 이사장이다.

독립운동가이며 민족시인인 이육사 선생의 민족정신을 알리기 위한 비영리 공익 사단법인 이육사' 창립대회가 20일 성황리에 끝났다.'사단법인 이육사'준비위원회 주최 창립총회가 20일 오후 2시부터 서울 여의도 국회의원회관 제2세미나실에서 열렸다.이날 인사말을 한 이해학(목사) 사단법인 이육사 준비위원회 상임준비위원장은 "한 시인을 기리는 시업을 넘어 독립운동정신을 오늘의 시민정신으로 확장하는 출발점이 될 것"이라며 "미래 세대에게 올바른 역사적 감수성과 저항의 의미를 전하는 일 우리 모두의 과제"라고 밝혔다.효림 스님은 "민족혼, 민족정신을 빼앗기고 있을 때 그는 우리 앞에 초인을 노래하고 스스로 초인이 되어 저항하고 불꽃이 되어 불태웠다"며 "이육사는 열일곱 번째 체포되고 열일곱 번 감옥에 갔다"고 말했다.성동구청장을 역임한 김영배 더불어민주당 국회의원은 "이육사 선생 어머님이 육형제를 키우면서 모든 형제가 독립운동가였다"며 "독립운동을 하다가 네 분의 형제가 옥사를 했다"고 전했다.이날 김태빈 한성여고 역사 교사가 '이육사 선생의 발자취'에 대한 특강을 했고, 이육사 선생의 따님 이옥비 여사가 참석해 자리를 빛냈다.사단법인 이육사 창립총회에서 정관 승인 및 임원이 선임됐다. 이사장에 이해학 목사를, 상임이사에 임근재 전 광복회 미래전략실장을, 이사에 김종현 공정과평화 상임대표, 박우섭 전 조선의열단 기념사업회장, 양경철 이육사 외손자, 효림 스님, 고민정 사단법인 재밌는재단 이사장, 김운성 아트엔아트코어 대표(소녀상 작가)를 선임했다.행사에는 선생의 시 '청포도' 시낭송, 밴드 빈티지 프랭키와 가수 이광석이 노래공연을 했고, 한성여고 학생들이 선생의 시 '광야' 등 시낭송과 창립선언문을 낭독했다. 이날 선임된 이해학 사단법인 이육사 이사장이 임원에 대한 임명장과 공로가 있는 사람들에 대한 감사장을 수여했다. 가수 김동완(그룹 신화 멤버)과 고혜진 아나운서가 행사 진행을 했다.한편 창립 전, 사단법인 이육사 준비위원회에 문재인 전 대통령이 명예추진위원장을 맡았고, 김상근 목사(전 KBS 이사장)와 이육사 선생의 따님 이옥비 여사가 상임고문을 맡았다. 공민배 전 창원시장, 김부겸 전 국무총리, 손병희 이육사문학관 관장, 최교진 교육부장관 등이 고문을, 상임준비위원장은 이해학 목사가 맡았다.김대식, 김영배, 김준혁, 복기왕, 서영교, 이광희, 천준호 등 국회의원과 이준희 한국인터넷기자협회 회장, 임순혜 미디어기독연대 대표, 양승동 전 KBS사장 등이 공동준비위원장을 맡았다. 사단법인 이육사 홍보대사에 그룹신화의 김동완, 배우 김형범, 개그맨 노정렬, 음악감독 노현석, 배우 박철민 등이 참여했다이육사(李陸史, 본명 이원록)선생은 민족 시인이자 독립운동가이다. 일제강점기의 가혹한 현실 속에서도 굴하지 않는 저항 정신과 깊은 사유를 문학으로 승화시켰다. 이로 인해 한국 근대문학사와 독립운동사에 길이 남는 발자취를 남긴 인물이다.선생의 작품인 '청포도', '광야' 등은 민족의 자유와 미래에 대한 희망을 얘기했고, 우리 교육이 지향해야 할 가치인 자주정신·민주시민성·문화적 창의성의 중요한 기반이 됐다.