코타키나발루 사피섬, 에메랄드빛 바다를 딛고 하늘을 품다

큰사진보기 ▲코타키나발루 사피섬 선착장, 바닷물이 정말 깨끗했다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲섬 안에는 아름드리 열대림이 울창했다. 매미소리가 요란하게 들렸다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲사피섬 앞 바다는 해양 액티비티를 즐기기에 최적의 장소로 해수욕을 하는 사람들이 많았다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"세상의 소음이 일순간 차단되고 오직 나의 숨소리만 들리는 순간, 마치 거대한 수족관 속에 들어온 기분이었어!"

큰사진보기 ▲투명한 바닷물에서의 스노쿨링. 다채로운 산호초와 열대어의 군무를 피부로 느낄 수 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲사피섬에서의 해양 액티비티의 하일라이트 패러세일링. 상쾌함과 스릴이 동시에 밀려왔다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"상쾌함과 스릴이 동시에 몰려와 숨이 멎은 줄 알았네!"

큰사진보기 ▲섬 안으로 들어가는 입구에 마을 사람들이 환영을 해주었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.지난 12월 11일부터 15일까지 말레이시아 코타키나발루 여행을 다녀왔습니다. 12월 12일 사피섬을 방문한 여행기입니다.

인도양과 태평양 사이, 반도와 섬으로 이루어진 신비로운 땅 말레이시아. 그중에서도 보르네오섬 북부 사바주의 주도 코타키나발루는 '세계 3대 석양'과 천혜의 자연으로 전 세계 여행자를 매료시키는 곳입니다.​도시의 활기와 자연의 순수함이 절묘하게 공존하는 이 휴양지에서의 첫날, 우리 일행은 투명한 바다를 품은 사피섬(Sapi Island)으로 향했습니다.코타키나발루 인근에는 가야, 사피, 마무틱 등 다섯 개의 섬이 모여 '툰쿠압둘라만 국립공원'을 이룹니다. 말레이시아의 국부로 추앙받는 제1대 총리의 이름을 딴 이곳은 그 명성에 걸맞게 고결하고도 눈부신 풍광을 자랑합니다.​섬으로 향하는 보트는 잔잔한 수면을 미끄러지듯 갈랐습니다. 쾌속 질주가 주는 짜릿한 전율 사이로 주변을 둘러싼 나지막한 산들이 한 폭의 그림처럼 스쳐 지나갔지요. 도착한 사피섬의 첫인상은 '투명함' 그 자체였습니다. 누군가 바닷물을 정성껏 정수해 놓은 것일까요? 바닥까지 훤히 들여다보이는 맑은 물은 적도의 태양 아래 눈부신 물비늘을 흩뿌리고 있었습니다. 아름드리나무 위에서 들려오는 요란한 매미 소리가 비로소 열대에 도착했음을 실감케 했습니다.​사피섬의 백미는 단연 해양 액티비티입니다. 생경한 경험에 대한 두려움과 설렘이 교차하는 가운데, 우리 일행은 각자의 방식대로 바다를 향유하기로 했습니다. 먼저 스노클링에 나선 아내는 물속에 얼굴을 담그자마자 벅찬 감탄사를 터뜨렸습니다.​사피섬의 바다는 투명도가 높아 수심이 얕은 곳에서도 다채로운 산호초와 열대어의 군무를 마주할 수 있습니다. 햇살이 바닷속에서 부서지며 보석처럼 빛나는 광경은 그 자체로 황홀한 감동이었습니다.​이어 나는 하늘을 나는 패러세일링에 몸을 맡겼습니다. 보트가 속력을 내자 낙하산이 펼쳐졌고, 팽팽해진 로프가 나를 허공으로 낚아챘습니다. 고도가 높아질수록 에메랄드빛 바다는 거대한 보석 판처럼 광활하게 펼쳐졌고, 귓가를 스치는 바람 소리는 내가 하늘의 일부가 되었음을 속삭여 주었습니다.​압권은 역시 '터치다운'의 순간이었습니다. 보트가 속력을 늦추자 허공에 떠 있던 몸이 중력을 따라 서서히 하강했습니다. 수면이 발바닥에 닿기 직전의 찰나, 정적 속에서 팽팽한 긴장감이 온몸을 휘감았지요. 이윽고 찰랑거리는 바닷물이 발목을 가볍게 낚아채는 순간, 시원한 감각이 종아리를 타고 전율처럼 번져 나갔습니다.​수면을 박차고 다시 솟구칠 때의 반동과 함께 환희 섞인 외침이 터져 나왔습니다. 보트로 돌아온 뒤에도 흥분은 가라앉지 않았습니다.​나의 외침에 일행들도 이구동성으로 즐거움을 보탰습니다. 특별한 기술 없이도 온몸으로 하늘과 바다의 경계를 허무는, 그야말로 생애 최고의 비상이었습니다.관광객이 북적이는 섬이지만, 이곳을 일터로 삼은 이들의 모습은 더없이 순박했습니다. 매표소 직원부터 보트 기사까지 모두가 활기찬 미소로 우리를 맞이해 주었습니다. 여행자에게는 잠시 머무는 낙원이지만 그들에게는 소중한 삶의 터전인 이곳에서, 코타키나발루 사람 특유의 온화함과 여유를 엿볼 수 있었습니다.​나무 그늘 아래서 즐긴 오찬은 또 다른 즐거움이었습니다. 갓 구워낸 바비큐와 현지식 볶음밥 '나시 고렝', 싱싱한 해산물 꼬치는 야외 테이블의 운치와 어우러져 완벽한 휴식의 맛을 선사했습니다. 수평선을 바라보며 즐기는 식사는 그 자체로 치유의 시간이었습니다.​사피섬은 푸른 자연과 활기찬 액티비티, 그리고 현지인의 소박한 삶이 어우러진 여백의 휴양지였습니다. 비행기에 몸을 싣고 돌아온 지금도, 그 투명했던 물빛과 자유로웠던 하늘의 감각은 여전히 제 마음속에 선명한 푸른색 낙인으로 남아 있습니다.