"억울한 컷오프 없다"던 민주당… 광주는 '말 많은' 여성특구 강행

더불어민주당 광주광역시당이 내년 6·3 지방선거와 관련해 광역의원(시의원) 선거구 일부를 '여성 경쟁 특구(여성특구)'로 지정하는 안건을 통과시키면서 남성 예비 주자 일부가 반발 회견을 열기로 하는 등 논란이 확산하고 있다.
여성특구 지정은 곧 남성 후보 출마 기회 봉쇄를 의미하는 것이어서 이번 광주시당의 결정이 "열린 경선을 통해 억울한 컷오프를 없애겠다"던 정청래 당대표의 공언과 배치된다는 지적이 나온다. 이에 따라 지역 정치권과 예비 주자 그룹의 시선은 당 최고위원회의 최종 결정에 쏠리고 있다.
21일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면 민주당 광주시당은 20일 운영위원회를 열고 '내년 지방선거 광주시의원 여성특구 4곳' 지정 안건을 상정해 의결했다.
광주시당은 당 최고위원회 의결 절차가 남아 있다는 이유를 내세우며 운영위에서 여성특구로 지정, 의결한 4곳을 공개하지 않고 있다. 다만, 취재 결과 시당 운영위 의결안에 포함된 곳은 ▲ 남구 2선거구(현역 임미란) ▲ 서구 3선거구(현역 이명노) ▲ 북구 3선거구(현역 신수정) ▲ 광산 5선거구(현역 박수기)로 파악됐다.
당초 광산4 선거구→5선거구 변경... 또 다른 논란
광주시당 지방선거기획단은 당초 광산 4선거구(현역 이귀순)를 여성특구로 지정하는 안을 의결했으나, "16년째 여성·청년 특구로 묶이는 게 말이 되느냐"는 비판이 쏟아지자 20일 오전 긴급 회의를 열어 5선거구로 변경한 것으로 전해졌다. 광산 4·5선거구는 민형배 의원이 지역위원장인 광산을 지역위 관할이다
이날 오후 열린 광주시당 운영위 회의는 양부남(서구을) 광주시당 위원장이 주재했으며, 표결권이 있는 위원이 11명 참석한 것으로 파악됐다. 운영위 참석자들에 따르면, 이번 표결은 비밀투표가 아닌 '거수' 방식으로 이뤄졌고, 찬성 9표·반대 1표·기권 1표로 통과된 것으로 전해졌다.
일부 위원은 찬반 토론 없이 안건이 의결되려는 분위기가 형성되자 "매 선거때마다 불공정 논란이 벌어졌던 여성특구를 왜 광주만 유일하게 하는 것이냐"며 "여성특구 4곳은 무슨 기준으로 선정했으며, 대체 선정 원칙이란 게 있느냐"며 문제 제기했으나, 다수 위원들이 특구 지정에 동조하면서 안건은 통과됐다.
논란의 대상인 여성특구는 해당 선거구에서 여성 후보 간 경쟁을 전제로 설계되는 특별 선거구를 말한다. 당헌·당규에 '여성특구' 지정 절차가 명문으로 규정돼 있지 않아 선거철이면 논란이 반복됐다. 광주시당은 여성과 청년의 정치 진입 문턱을 낮추겠다는 취지로 2014년 제6회 지방선거 때부터 여성 및 청년 특구를 운영해 왔다.
"매 선거 논란 반복... 국회의원들 측근 심는 특구 아닌가"
"여성 가산 25% 있는데도 강행... 당원·시민 선택권 침해"
논란이 반복되는 이유로는 남성 후보 진입이 제한된다는 점에 따른 "역차별" 문제와 함께, 제도 설계·선정 과정에 대한 불신이 꼽힌다. 정치권 안팎에선 "특구 지정의 기준과 필요성이 충분히 공개·설명되지 않았고, 논의 과정도 비공개로 은밀하게 진행됐다"는 비판이 계속됐다. 특구 지정에 따른 수혜자와 피해자의 면면이 구체화된 뒤에는 "A 의원이 측근을 심는 특구였다" "B 의원에게 반기 든 시의원 제거용 특구였다"는 뒷말도 무성했다.
또한 민주당이 당헌·당규에 따라 여성 후보자들에게 경선에서 일반적으로 25%의 가산점을 부여하고 있는 점, 매 선거철 반복되는 불공정 논란을 거론하면서, 특구 제도 자체를 폐지해야 한다는 목소리도 팽배하다. 후보 선택권이 여성으로만 제한된다는 점에서 정청래 대표 체제 민주당의 당원 주권주의 강화 기조와 상충되며, 나아가 광주시민들 선택권 침해 논란으로도 번질 수 있다.
<오마이뉴스>는 여성특구 관련 논란에 대해 입장을 듣기 위해 양부남 시당위원장 등 시당 측에 전화를 걸었으나 연결되지 않았다. 다만 양 위원장과 시당 관계자는 이틀 전 통화에서 "불필요한 오해를 살 수 있으므로 당 최고위원회 결정 전까지 세부 내용을 일절 언급할 수 없다"는 취지로 말했다.
