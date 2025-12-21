민주당 강득구 "조희대 대법원 예규 환영한 혁신당, 제정신인가"

큰사진보기 ▲강득구 더불어민주당 의원이 지난 15일 국회 소통관에서 최고위원 보궐선거 출마를 선언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당 최고위원 보궐선거에 출마한 강득구 의원이 대법원의 내란재판부 예규 신설에 환영한다는 입장을 밝힌 조국혁신당을 향해 "참을 수 없는 분노를 느낀다"고 맹비난했다.강 의원은 21일 오전 9시께 자신의 페이스북에 "혁신당이 내란전담재판부 설치 예규에 찬성하겠다는 것은 사실상 조희대 체제의 사법부를 지지하겠다는 선언 아닌가? 혁신당 주장대로라면 사법개혁을 조희대 (대법원장)에게 맡기자는 것인가? 제정신으로 할 수 있는 말인가?"라고 비판했다.앞서 혁신당은 지난 18일 대법원이 내란·외환죄 사건 등만 집중 심리하는 전담재판부를 설치하는 예규를 제정하기로 하자 "뒤늦게 발표한 것이 매우 아쉽다"라면서도 "환영한다"는 입장을 내놓은 바 있다.박병언 혁신당 대변인은 당시 논평에서 "사법부의 화답에 의해 사실상 내란전담재판부가 도입된 만큼, 국회에서도 법률을 통한 내란전담재판부 구성을 촉구하는 법안 발의의 필요성도 상당히 낮아졌다고 할 수 있다"고 밝혔다.관련해 강 의원은 "(혁신당의) 입장 발표 시점도 납득하기 어렵다"라며 "뒤늦게 슬그머니 입장을 내놓더니 민주당의 내란전담재판부 법률안에 대해서는 우회적으로 비판했다"라고 지적했다.그러면서 "저는 이 문제에 대해 초기부터 분명하게 입장을 밝혔고, 내란전담재판부는 강력하게 지지하고 추진해야 한다고 말해왔다"고 재차 강조했다.강 의원은 "혁신당의 이번 선택은 사법개혁에 역행하고 국민의 뜻과는 한참 거리가 멀며, 개혁을 요구하는 시민들의 분노를 외면한 판단"이라며 "혁신당이 독자 노선을 강조하려다 보니 이 중대한 사안에 대해 슬그머니 반대에 가까운 안을 낸 것은 아닌가"라고 의심했다.이어 "그래서 더 늦게, 더 애매하게 입장을 밝힌 것이라면 그 자체로 정치적 계산이고 국민을 우습게 보는 태도"라고 비판했다.강 의원은 또 혁신당을 향해 "(예규 환영) 입장을 당장 철회하고 국민께 사과해야 한다"라면서 "이런 판단을 했다는 사실에 분노하지 않을 수 없다. 저 강득구는 혁신당의 이번 입장에 전혀 동의할 수 없으며, 국민과 함께 분노한다"라고 목소리를 높였다.이어 "앞으로도 국민만 보고 내란전담재판부 설치를 위해 더 빠르게, 더 강하게 나아갈 것을 분명히 밝힌다"라며 "사법개혁은 타협의 대상이 아니며 조희대는 사퇴해야 한다. 역사, 그리고 국민이 지켜보고 있다"고 덧붙였다.한편 혁신당은 하루 전인 지난 20일, 서삼석 법률위원장 명의의 추가 논평을 내고 '조 대법원장 옹호'라는 범여권 지적에 선을 그었다.서 법률위원장은 "혁신당은 조 대법원장에 대한 탄핵소추안을 지난 10월 17일 공개한 바 있다. 이재명 대통령 공직선거법 위반 재판을 빌어 대선에 개입한 책임을 물어야 한다는 것이었다"라면서 "조희대 대법원장은 전체 사법부를 위해 사퇴함이 마땅하다"고 밝혔다.그러면서 "내란 재판에 대한 불만이 누적될 경우 (조 대법원장을) 탄핵해야 한다는 국민의 요구가 실제로 이어지게 될 것이다. '조희대 없는 대법원'은 시간문제"라며 "혁신당은 검찰 개혁을 이끌었듯이 국민을 위한 사법개혁에 앞장서 실천하겠다"라고 밝혔다.