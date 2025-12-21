경남교육청 '청렴 정책 공감 한마당 공모'수상작 발표

AD

21일 경상남도교육청(교육감 박종훈)은 반부패·청렴 문화를 확산하기 위해 추진한 '2025년 청렴 정책 공감 한마당 공모전'의 수상작을 발표했다.교육청은 "이번 공모전은 교직원의 청렴 의식을 높이고, 구성원 간 소속감과 자긍심을 높여 청렴한 조직문화를 조성하기 위해 마련했다"라고 밝혔다.조직문화 개선 우수 사례 분야 29건과 청렴 표어 분야 298건을 접수해 심사를 진행했고, 최종적으로 조직문화 개선 우수 사례 3건과 청렴 표어 17건을 선정했다.심사 결과, 조직문화 개선 우수 사례 대상은 진주 충무공초등학교의 '하나에서 더불어로, 교육공동체 조직문화 개선' 사례가 차지했다.청렴 표어 대상은 '내 마음의 청렴 저울, 오직 공정만 달아요!'가 선정됐다. 이 작품은 청렴을 마음속 저울로 시각화해 모든 판단에 공정만을 달아 실천하자는 공직자의 양심과 청렴 의지를 표현했다.수상자에게는 조직문화 개선 우수 사례 분야 대상 100만 원을 비롯해 최우수상 1건, 우수상 1건에 상금을 지급한다.청렴 표어 분야는 대상 50만 원(지역화폐 모바일 상품권), 최우수상 2건, 우수상 5건, 장려상 9건 등 다양한 상금을 수여한다.