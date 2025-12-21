경남교육청, 겨울방학에도 '대학생 함께하는 초등돌봄-방과후 학교' 운영

큰사진보기 ▲경남교육청, 대학생과 함께하는 겨울방학 초등돌봄·방과후 학교 운영 ⓒ 경남교육청 관련사진보기

경상남도교육청(교육감 박종훈)은 지난 여름방학에 이어 겨울방학에도 '초등돌봄·방과후 학교'를 안정적으로 운영하기 위해 '대학생-청소년 교육지원 사업'을 활용하여 초등학교에 대학생 보조 강사를 연결·지원한다고 21일 밝혔다.경남교육청은 "대학생에게 교육 봉사와 장학금 혜택을 제공하고, 초등학생에게는 방학 중 초등돌봄·방과 후 학교 프로그램을 안정적으로 운영할 수 있도록 지원하여 공교육 돌봄의 질을 높이는 것을 목적으로 한다"라고 설명했다.경남교육청은 "지난 여름방학에 시범 운영한 해당 사업은 참여 학교와 학생들에게 98%의 높은 만족도를 얻었다"라고 밝혔다.이번 겨울방학에는 학교 현장의 지속 요청을 반영해 지역 20개 초등학교에 54명의 대학생이 보조 강사로 참여한다.보조 강사로 참여하는 대학생은 1명당 최대 10명의 초등학생과 연결되며, 하루 4시간 이상 학교 내에서 활동한다.이들은 프로그램 운영을 직접 지원하며 한국장학재단과 사업에 참여하는 김해대, 경남대, 경상국립대, 국립창원대, 인제대, 진주교육대가 초등돌봄·방과후 학교에 대학생을 우선 배치한다.신현인 경남교육청 초등교육과장은 "이번 사업을 통해 대학생은 값진 교육 경험을 쌓고, 초등학생은 방학 중 배움의 연속성과 돌봄의 안정성을 함께 누릴 수 있을 것"이라고 말했다.