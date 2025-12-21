"기말고사 공부 안 하니?" 교장의 잔소리 대신 던진 이 한마디

기말고사를 하루 앞둔 밤이었다. SNS 피드에 우리 학교(서울로봇고) 2학년 성준이의 사진 한 장이 올라왔다. 사진 속 성준이의 손은 로봇 전선을 매만지고 있었고 "내일이 시험이라고?"라는 캡션이 붙어 있었다.
그 짧은 문장에는 시험을 망칠지 모른다는 짙은 불안이 배어 있었다. 로봇을 고치는 손과 기말고사 범위를 맴도는 머리 사이의 괴리. 나는 그 밤, 성준이에게 차마 '기말고사 공부하라'는 상투적인 말을 건넬 수 없었다.
나는 짧은 댓글을 남겼다. "내일 시험, 괜찮다. 그게 좋으면 니 하고 싶은 것 하고 살아. 타인에게 나쁜 짓 아니면 다 괜찮다. 파이팅!" 무책임한 위로처럼 보였을지도 모른다. 하지만 나는 믿는다. 미분 적분 문제 하나 더 맞는 것보다, 자기가 선택한 길에 온전히 몰입해 보는 경험이 아이의 인생을 더 멀리 데려다줄 것이라는 사실을. 성준이의 짧은 답장 "감사합니다" 안에는 성적표보다 절실했던 '자기 삶에 대한 인정'이 담겨 있었다.
의도된 부족함이 깨운 창의성: Jackpot 팀의 도전
그 성준이가 지난 12월 20일, 제1회 서울 직업계고 학생 로봇 대회(Seoul Student Robotics Competition, SSRC)(관련기사: 로봇 경진대회에서 배운 건 기술이 아니었다.
https://omn.kr/2fz4v)가 열린 덕성여대 하나누리관 위에 서 있었다. 이번 대회는 서울시교육청의 아주 '발칙한' 설계에서 시작됐다. 교육청은 아이들에게 로봇 제작비로 단돈 100만 원과 기본 구동부 재료가 담긴 로봇 키트를 쥐어 주었다.
로봇에 들어갈 모터가 최소 2세트 필요했다. 모터 세트 1개가 30만 원을 넘는다. 100만 원은 고가의 부품 하나 사기에도 빠듯한 금액이다. 이 부족함은 아이들을 교실 밖으로 밀어냈다. 풍요로운 지원은 아이들을 길들여진 수혜자로 만들지만, 결핍은 아이들을 야성적인 개척자로 만든다.
서울시교육청이 단돈 100만 원을 쥐어준 이유가 궁금했다. 서울시교육청 진로직업과 담당 장학사는 "부족함이 창의성을 낳는다는 가설을 시험하고 싶었다"고 답했다. 그가 강조한 것은 '트레이드 오프(Trade-off)', 즉 하나를 얻으려면 하나를 포기해야 하는 한정된 자원 속에서의 치열한 선택이었다. 그는 "모든 요소를 완벽하게 갖춘 상태에서 무언가를 시작하는 것은 불가능할 뿐더러 교육적으로도 무용하다"고 단언했다. 결국 인생이란 주어진 제약 조건 안에서 무엇을 버리고 무엇을 취할지 끊임없이 비교하며 최선의 길을 찾아가는 과정이기 때문이다. 아이들은 로봇 부품을 고르는 법이 아니라, 제한된 삶의 조건 속에서 '최적의 선택'을 내리는 법을 배우고 있었다.
성준이가 리더로 있는 'Jackpot'팀은 이 결핍을 '스타트업 정신'으로 돌파했다. 팀명부터 남다르다. 부품을 잇는 'Jack'과 저항을 조절하는 'pot'을 결합해 '사람과 기술을 조율하겠다'는 비전을 세웠다. 이 팀명은 공업계고의 'Jack(기술)'과 상업계고의 'Pot(조율)'이 만나 잭팟을 터뜨리겠다는 강한 포부를 담은 것이라고 성준이는 귀띔했다.
이들은 노션과 인스타로 팀의 가치를 증명하며 직접 발로 뛰었다. 결과는 놀라웠다. 펀딩 피칭 대회 1위를 차지하며 40만 원의 자금을 확보했고, 동네 의원(100만 원)부터 화장품회사(40만 원)까지 후원사로 끌어들였다. 아이들이 입은 흰 유니폼에 새겨진 많은 후원사 로고는, 그들이 스스로 쟁취한 '신뢰의 영수증'이자 무엇이든 그려 넣을 수 있었던 무한한 가능성의 증거였다.
기술의 숙련을 넘어 '함께'를 배우는 시간
각종 로고가 새겨진 형형색색의 유니폼을 입은 학생들, 고등학생 키를 훌쩍 넘긴, 작업장에서 물건을 옮기는 지게차처럼 생긴 로봇이 각 팀의 색깔을 그대로 보여주고 있었다. 대회장은 1등의 욕심보다 12주간 함께 버텨온 시간으로 가득 차 있었다.
경기 시작을 알리는 신호음이 울리자, 관중석의 소음이 잠시 가라앉았다. 아이들은 숨을 삼키듯 고개를 숙였고, 누군가는 로봇 위에 손을 얹은 채 눈을 감았다. 그 손길은 기계를 만지는 손이라기보다, 함께 고생한 동료의 등을 두드리는 것에 가까워 보였다. 출발 신호와 함께 로봇이 움직이자, 함성은 터져 나왔고 환호와 탄식이 뒤섞여 체육관을 채웠다.
이번 대회는 15개 직업계교 170명으로 구성된 8개 팀이 참여했다. 대회의 미션은 바닷속 생태계를 구하는 'Reefscape'(해양 생태계 복원)이다. 로봇 디자인, 마케팅, 회계, 운영 점수를 종합하여 최우수상 1팀과 우수상 2팀을 가린다.
예상치 못한 변수도 속출했다. 출발선에서 멈춰 선 로봇 앞에서 학생들은 당황했지만, 곧 서로의 눈을 보며 역할을 나눴다. 누군가는 전선을 점검했고, 누군가는 심판에게 상황을 설명했으며, 또 다른 누군가는 팀원을 안심시키듯 어깨를 감싸 안았다. 승패가 갈리기 전부터 이미 결과는 정해져 있었다. 이 아이들은 '혼자 잘하는 법'이 아니라, '함께 버티는 법'을 몸으로 배우고 있었다.
경기가 끝난 뒤, 패한 팀의 학생들이 승리한 팀에게 먼저 다가가 박수를 보냈다. 로봇은 멈췄지만 관계는 움직이고 있었다. 나는 그 장면에서 교육의 목적을 다시 생각했다. 시험처럼 줄 세우는 경쟁이 아니라, 같은 공간에서 서로의 노력을 인정하는 경험. 오늘 경기장에서는 그것이 실제로 벌어지고 있었다.
제시된 경로를 벗어나 스스로 길을 내는 힘
우리는 종종 잘 닦인 아스팔트처럼 매끄럽고 안전한 교육의 길을 아이들에게 제시하려 한다. 하지만 정해진 경로를 벗어나면 금방 방향을 잃고 마는 연약한 성장은 한계가 명확하다. 오늘 내가 본 아이들은 누군가 깔아놓은 길 위를 무작정 기어가는 존재가 아니었다. 그들은 스스로 흙을 파헤치고 물길을 내며, 자기만의 지도를 그려나가는 법을 배우고 있었다.
현장을 찾은 정근식 서울시교육감 역시 축사를 통해 이 '협력'의 가치에 힘을 보탰다. 정 교육감은 "서울 로봇 교육의 핵심은 기술 그 자체가 아니라 로봇을 매개로 사람과 사람이 협력하는 방법을 배우는 것"이라며, "서로 다른 전공과 역할이 연결되어 함께 문제를 해결하는 힘을 기르는 것이 서울 직업교육의 핵심"이라고 강조했다.
인간의 위대함은 바로 이 '협력하는 능력'에 있다. 불안한 개인이 아니라 연대하는 시민으로 성장하는 것. 공업계와 상업계 학생들이 머리를 맞대고 비용을 조달하며 로봇을 완성하는 과정은, 작은 사회의 축소판이자 미래 사회가 요구하는 핵심 역량을 기르는 소중한 자산이었다.
결과 너머에 남은 뜨거운 성장의 기록
경기가 끝났다. 성준이의 Jackpot은 마케팅 부문 1위를 차지했지만, 종합 순위권에는 들지 못했다. 12주간의 고생치곤 아쉬울 법도 한데, 성준이는 울지 않았다. 대신 팀원들과 부둥켜안고 웃었다. 그 순간 나는 확신했다. 이 아이는 이미 자기만의 1등을 했다는 것을.
대회가 끝나면 누군가는 상을 타고 누군가는 빈손으로 돌아갈 것이다. 하지만 교장인 나는 그들 모두에게 말해주고 싶다. 아인슈타인의 말처럼, 물고기를 나무 오르는 능력으로 평가하지 않는 세상을 우리가 만들어야 한다고.
시험은 지나가지만, 한 번 뜨거웠던 경험은 아이를 평생 데리고 간다. 대회장에서 성준이의 어깨를 두드려주며 나는 물었다. "성준아, 기말고사 전날 밤 불안했던 마음보다 오늘 이 로봇이 너를 더 뜨겁게 만들었니?" 성준이는 활짝 웃어보이며 대답했다. "교장 선생님, 시험 공부 안 한 건 후회되는데, 이 로봇 안 만든 건 더 후회했을 것 같아요. 진짜 뜨거웠거든요!"
아이들의 망설임 없는 눈빛이 곧 우리 교육의 희망이다. 협력의 길은 길고 느리지만, 그 길 위에서 스스로 자기 삶의 궤적을 그려 나가는 아이들이 있기에 오늘의 이 실험은 충분히 가치 있었다.
서울시교육청의 이번 실험은 완벽하진 않지만, 적어도 아이들을 '움직이게' 만들었다. 내년에는 일반계고까지 참여하는 대회로 확대된다. 여전히 대다수 학교에서는 '로봇보다 시험'이 우선이지만, 적어도 오늘 이 체육관에서는 아이들이 다른 가능성을 증명해 보였다. 성준이의 눈빛이 말해주듯, 변화는 이미 시작됐다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 오성훈 시민기자의 개인 블로그에도 실립니다.