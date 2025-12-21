[홍성] 고 노무현 전 대통령 일대기 다룬 음악극 '사람 사는 세상'

큰사진보기 ▲주말인 20일 오후, 고 노무현 대통령의 일대기를 다룬 음악극이 열렸다. ⓒ 신영근 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲주말인 20일 오후, 고 노무현 대통령의 일대기를 다룬 음악극이 열렸다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲주말인 20일 오후, 고 노무현 대통령의 일대기를 다룬 음악극이 열렸다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲주말인 20일 오후, 고 노무현 대통령의 일대기를 다룬 음악극이 열렸다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲주말인 20일 오후, 고 노무현 대통령의 일대기를 다룬 음악극이 열렸다. 공연이 시작되기전부터 많은 시민이 공연장을 찾았다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲주말인 20일 오후, 고 노무현 대통령의 일대기를 다룬 음악극이 열렸다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲주말인 20일 오후, 고 노무현 대통령의 일대기를 다룬 음악극이 열렸다. ⓒ 신영근 관련사진보기

'대한민국 제16대 대통령, 노무현'2009년 5월 서거한 고 노무현 대통령의 일대기를 다룬 음악극이 열렸다.주말인 20일 늦은 오후 홍주문화회관 대강당에서 열린 음악극 <사람 사는 세상>은 홍성 지역에서 활동하는 우리문화전문연희단체 '꾼'이 기획했다.음악극 <사람 사는 세상>은 노무현이 살아온 삶의 과정을 담백하게 담아내고, 그가 그토록 꿈꾸던 사람 사는 세상에 대해 따뜻하게 표현했다.특히, 인간의 자존심이 활짝 피는 사회, 원칙이 승리하는 역사를 우리 아이들에게 물려주어야 한다는 노무현의 간절한 소망을 음악으로 표현했다.민중가요 '어머니'로 시작한 음악극 <사람 사는 세상>은 모두 6막으로 꾸며졌다. 1막에서는 변론을 맡게 된 부림사건으로 노무현의 삶을 송두리째 바꾸어놓은 과정이 전개됐다.2막은 역사 앞에 부끄럽지 않은 양심으로 <사람 사는 세상>을 꿈꾸며 정치권력, 언론권력, 시장권력, 판검사에 맞서는 시민들을 국가무형유산 '강령탈춤 양반말뚝이춤'으로 속 시원하게 표현했다.3막에서는 불이익에도 불구하고 지역갈등 해소, 동서 통합과 화해를 위해 부산에 여러차례 출마하지만 계속 낙선하는 노무현 모습과 그런데도 오뚝이처럼 일어나며 도전하는 노무현 정신을 이야기했다.특히, 4막에서는 바보 노무현과 노사모(노무현을 사랑하는 사람들) 모습이 그려졌다. 정치적 고향에서 쓰라린 참패를 맛보고도 부산 사람들을 비난하지 말아 달라는 바보 노무현을 구하기 위해 많은 사람이 그의 손을 잡아주기 시작한다.그러면서 노사모는 노무현의 민주당 국민경선 승리의 주역은 물론 대선 승리의 견인차가 됐다.제5막은 임기를 마치고 소시민으로 살고자 봉하로 내려간 노무현 대통령을 향해 정치권력과 언론권력은 다양한 여론몰이로, 파렴치한으로 몰고 가는 등 어려움을 겪는 노 전 대통령의 고뇌가 음악으로 표현됐다.노 전 대통령이 어려움을 겪는 장면에서 공연장을 찾은 시민들은 눈물을 보이기도 했다.마지막 6막에서는 '삶과 죽음이 모두 자연의 한 조각'이라는 유서를 남기고 2009년 5월 23일 사저가 내려다보이는 뒷산 부엉이바위에서 생을 마감한 노 전 대통령의 안타까운 모습으로 음악극은 막은 내린다.그러면서 고 노무현 대통령을 잊지 못하는 시민들은 음악극이 진행되는 동안 울고 웃으며 노 대통령을 기억했다.음악극이 끝나고 300여 명의 관객들은 노란 종이비행기를 날리며 노 전 대통령이 꿈꿨던 '사람 사는 세상'을 함께했다.음악극을 기획하고 연출을 맡은 우리문화전문연희단체 '꾼'의 조영석 대표는 "바보 노무현은 지역주의와 기회주의를 없애기 위해 많은 노력을 했다"면서 "인간 노무현은 반칙과 특권이 없고 상식과 원칙이 통하는 세상을 꿈꾸었다"며 이같이 말했다.그러면서 "(음악극은) 노무현이라는 사람이 살아온 일련의 과정이 가슴 아프고 눈물 나고 울분이 터지기도 하는 삶을 이야기"라면서 "또한 그가 그토록 꿈꾸던 '사람 사는 세상'을 담백하고 있는 그대로 담아냈다"며 "(노 대통령과) 우리 모두가 원하는 '사람 사는 세상'에 대한 꿈은 아직도 진행형"이라고 말했다.