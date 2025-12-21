"2025년, 물 부족과 산불이 경고하는 동해안의 복합 재난

"산이 살아야 바다가 살고, 바다가 살아야 사람이 산다."

큰사진보기 ▲2025년 12월 20일, 강릉원주대학교에서 열린 산바다연구회 겨울세미나 ⓒ 진재중 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲최광희 교수가 산바다연구회 겨울세미나에서 강릉 지역 물 부족의 원인과 구조적 문제를 주제로 발표하고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 12월 20일, 강릉원주대에서 열린 산바다연구회 겨울세미나에서 참석자들 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲산바다연구회 겨울세미나 현장에서 전시된 동해안 산불 사진들 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲이규송 강릉원주대학교 교수가 산바다연구회 겨울세미나에서 동해안 산불의 구조적 원인과 산림 관리 전환의 필요성에 대해 발표하고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲폐광산처럼 바닥을 드러냈던 오봉저수지 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 여름, 강릉의 물 부족 사태로 상수원인 오봉저수지를 찾은 시민들이 저수지 수위를 살펴보며 지역의 물 위기를 체감하고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

이 메시지에 공감한 사람들이 비가 내리던 20일 주말 오후, 강릉원주대학교에 모였다. 산과 바다, 인간의 삶을 분리된 영역이 아닌 하나의 생태 순환 체계로 바라보는 문제의식 속에서, 2025 산바다연구회 겨울세미나가 마련됐다.이번 세미나는 산림·하천·해양이 유기적으로 연결된 자연 시스템임을 재확인하고, 인간의 삶 역시 그 순환 속에 놓여 있음을 공유하는 자리였다.이날 이날 세미나에서는 제주 탐사체험과 지구 행성의 '3중 위기', 사취 변동성이 불러온 남북한의 비극 등 다양한 주제 발표가 이어졌다. 이 가운데 특히 참석자들의 관심을 끈 것은 강원도 강릉시가 올여름 겪었던 물 부족 문제와, 곧 다가올 동해안 겨울철 산불 위험을 다룬 발표였다. 동해안 지역이 겪고 있는 재난 가운데 현장에서 가장 체감도가 높은 사례로 제시되며, 참석자들의 문제의식이 집중된 대목이었다.첫 번째 발표에서는 강릉의 물 부족을 일시적 가뭄이 아닌 구조적 문제로 진단했다. 최근 강릉은 국지성 폭우와 장기 가뭄이 반복되는 불규칙한 강수 패턴을 겪고 있지만, 물 부족의 근본 원인은 단일 수자원관리체계의 문제점을 지적했다.가톨릭관동대학교 지리교육학과 최광희 교수는 영동지역 하천의 유역 면적이 협소해 물을 충분히 저장하기 어려운 구조적 한계를 지니고 있다고 설명했다. 여기에 최근 강수량 감소와 강수 패턴의 불규칙성이 겹치면서 지역의 수자원 취약성이 더욱 심화되고 있다고 지적했다.특히 여름철 관광객 증가로 물 사용량이 급증하는 반면, 상수원이 오봉저수지에 거의 전적으로 의존하는 단일 수원 체계는 이미 한계에 도달했다고 평가했다. 더불어 산림 훼손과 난개발로 인한 지하수 저장 기능 약화, 도시 확장에 따른 생활·관광용수 수요 확대, 그리고 기후 변화 현실을 반영하지 못한 기존 수자원 관리 방식이 복합적으로 작용하며 물 부족 위험을 구조적으로 키우고 있다고 진단했다.한 토론자는 "강릉은 산과 바다를 동시에 끼고 있음에도 불구하고 자원 관리가 체계적으로 이뤄지지 않고 있다"며, "동해안에서 저수지가 가장 많은 도시임에도 대다수가 농업용수로만 제한돼 활용되고 있다"고 지적했다. 그는 이로 인해 물 관리 체계를 통합·일원화할 필요성이 크다고 강조하며, 향후에는 소규모 분산형 물 관리, 빗물 저장 확대, 지하수 회복을 중심으로 한 물 관리 전략으로의 전환이 필요하다고 밝혔다.두 번째 세션에서는 동해안 산불의 구조적 위험성이 주요 쟁점으로 논의됐다. 강릉원주대학교 이규송 교수는 동해안이 조선시대부터 산불이 빈번했던 지역이라는 역사적 맥락을 짚으며, 최근의 기후 변화가 이러한 취약성을 한층 강화하고 있다고 설명했다. 이로 인해 동해안 산불은 계절성 재난을 넘어, 연중 발생할 수 있는 상시적 위험으로 성격이 변화하고 있다고 경고했다.이 교수는 특히 강풍과 건조한 기후 조건, 그리고 침엽수 중심의 단순한 산림 구조가 결합되면서 산불의 확산 가능성이 극대화되는 점을 동해안 산불의 핵심적인 구조적 특징으로 분석했다.이규송 교수는 국내 산림이 목재 생산에 편중되면서 침엽수 위주의 단순림이 반복적으로 조성돼 왔고, 이로 인해 산불과 산사태에 취약한 구조가 고착화됐다고 지적했다. 특히 충분한 진단 없이 이뤄지는 긴급벌채와 화재에 약한 수종 중심의 조림이 산불 재발 가능성을 높이고, 생태적 회복을 지연시키는 요인으로 작용하고 있다고 분석했다.이어 그는 기후위기 시대에 산림을 단순한 자원 관리 대상이 아니라 재난 대응의 핵심 인프라로 인식해야 한다며, 보전림 중심의 산림 기능 재편과 과학적 조사에 기반한 복원, 혼효림과 활엽수림 확대, 그리고 장기적인 모니터링 체계 구축의 필요성을 강조했다.이와 관련해 한 참석자는 최근 양양에서 실제로 산불이 발생한 사례를 언급하며, 겨울철에도 산불 위험이 상존하는 만큼 계절에 구애받지 않는 상시 대응 체계와 선제적 대책 마련이 시급하다는 의견을 제시했다.이번 세미나는 '산이 살아야 바다가 산다'는 키워드를 중심으로, 물 부족과 산불을 개별 현상이 아닌 산림·하천·해안이 맞물린 하나의 순환 문제로 인식해야 한다는 전환적 시각을 공유하는 자리였다. 참석자들은 기존처럼 사안을 분리해 대응하는 방식에서 벗어나, 육상과 해안을 아우르는 통합 관리 체계가 필요하다는 데 공감대를 모았다.김형근 산바다연구회 회장은 "산과 바다는 분리된 공간이 아니라 하나의 생태계"라며 "동해안의 미래는 이 둘을 어떻게 연결하느냐에 달려 있다"고 말했다.세미나는 뚜렷한 결론을 내리기보다는 분명한 경고의 메시지를 남겼다. 지금 대응하지 않는다면, 물 부족과 산불이 동시에 강릉을 압박하는 상황이 현실이 될 수 있다는 점이다. 동시에 이번 겨울세미나는 단순한 문제 제기를 넘어, 현장 전문가와 연구자들이 함께 머리를 맞대고 실행 가능한 대안을 모색한 논의의 장이었다는 점에서 의미를 더했다.산바다연구회 관계자는 "이번 논의가 보고서로 끝나는 것이 아니라 정책과 현장으로 이어지길 바란다"며 "강릉이 기후위기 시대에 대응하는 모범 도시로 나아갈 수 있도록 지속적인 논의를 이어가겠다"고 밝혔다.2025년 겨울이 아직 끝나지 않았지만, 지역 사회는 이미 다음 해를 내다봐야 하는 상황에 놓여 있다. 다가올 2026년 여름에는 물 부족이, 겨울에는 대형 산불 위험이 동시에 현실화될 수 있다는 우려 속에서, 강릉은 복합 재난에 대한 선제적 대응을 더 이상 미룰 수 없는 위기의 갈림길에 서 있다.