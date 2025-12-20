주남환경학교 '새덕후 탐조단', 6개월 대장정 마무리

큰사진보기 ▲창원주남환경학교, 20일 어린이 생태교육 ‘새덕후 탐조단’ 수료식. ⓒ 주남환경학교 관련사진보기

창원주남환경학교는 지난 7월부터 운영해 온 어린이 생태교육 '새덕후 탐조단'의 6개월 대장정을 마무리하며 20일 수료식을 열었다.'새덕후 탐조단'은 철새도래지 주남저수지를 무대로 아이들이 직접 새를 관찰하고 기록하며 생태 감수성을 키우는 참여형 탐조행사다. 참가자들은 지난 6개월 동안 계절에 따라 변화하는 주남저수지의 자연을 현장에서 만나며 철새의 이동, 먹이활동, 서식지의 중요성을 몸으로 배우는 시간을 가졌다.주남환경학교는 "단순한 지식 전달이 아닌 '함께 바라보고 질문하는 탐조'를 중심으로 운영된 이번 교육은 새덕후들이 자연을 대하는 태도와 관찰력을 키우는 데 중점을 두었다"라며 "쌍안경을 통해 새를 찾고, 노트를 통해 기록하며, 서로의 관찰 결과를 나누는 과정은 참가자들에게 특별한 배움의 경험이 됐다"라고 전했다.수료식에서는 6개월간의 활동을 되돌아 보는 기록사진 함께 보고 수료증 전달이 진행 됐다. 새덕후들은 각자 기억에 남는 탐조 순간을 나누며 주남에서 보낸 시간을 되새겼다.주남환경학교 관계자는 "새덕후 탐조단은 아이들이 자연을 '공부의 대상'이 아니라 '함께 살아가는 이웃'으로 인식하도록 돕는 과정이 었다"며 "이번 수료를 끝이 아닌 새로운 출발로 삼아, 앞으로도 새덕후들과 함께하는 지속적인 생태교육을 이어가겠다"고 밝혔다.