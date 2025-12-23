'왜 이렇게 바쁜가' 싶은 당신, 연말에 읽어보세요

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 푸른숲 관련사진보기

AD

"단지 생계를 유지하는 삶과 자기 인생을 진정으로 살아가는 삶 사이에는 간극이 있다. 현대 삶의 정신없는 바쁨(busyness)을 인생살이라는 본질적인 일(business) 와 혼동해서는 안 된다."

"부지런한 게 다가 아니다. 개미도 부지런하다. 당신은 무엇을 위해 부지런히 일하고 있는가?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치에도 실립니다.

요즘 사람들은 습관처럼 "바빠서"라는 말을 많이 한다. 안부를 묻는 말에도, 약속을 미루는 이유에도, 마음의 여유가 없다는 설명에도 이 말은 빠지지 않는다. 그런데 가만히 생각해 보면, 우리는 정말 정신없이 바쁜 걸까. 아니면 먹고사는 문제와 삶의 방향을 동시에 붙들고 고민하느라 바쁜 걸까. <일터의 소로>(2024, 8월 출간)를 읽으며 나는 그 질문 앞에 오래 머물렀다.이 책은 '나를 위한 책이면서 동시에 우리를 위한 책'이라는 생각이 들었다. 비슷한 고민을 품고 하루를 살아내는 사람들에게 건네는 조용한 질문 같았기 때문이다. 하루하루 생계를 유지하기 위해 일하지만, 그 일이 과연 나의 삶과 얼마나 맞닿아 있는지, 우리는 좀처럼 묻지 않는다. 묻기에는 하루가 너무 빠르게 지나가고, 질문은 늘 내일로 미뤄진다.책 속 문장은 이 책의 문제 의식을 단번에 드러낸다.<일터의 소로>는 현대인의 바쁨을 그대로 긍정하지 않는다. 오히려 오늘날의 정신없는 바쁨이 삶이라는 본질적인 문제와 혼동되고 있지는 않은지 되묻는다. 단지 생계를 유지하는 삶과, 자기 인생을 진정으로 살아가는 삶 사이에는 분명한 간극이 존재한다는 것이다. 우리는 그 간극을 알면서도, 바쁘다는 말로 스스로를 설득하며 질문을 미뤄둔다.이 문장을 읽으며 뜨끔했다. 부지런함은 미덕처럼 여겨지지만, 방향 없는 부지런함은 오히려 삶을 소진 시킨다. 개미처럼 쉬지 않고 움직이는 것이 과연 인간다운 삶인지 묻는다. 중요한 것은 '얼마나 바쁜가'가 아니라, '무엇을 위해 부지런한가'다. 누군가의 재촉에 끌려다니지 않겠다는 결심만큼 인간에게 유용한 것은 없다는 말이, 유난히 팍팍한 요즘 현실에서 더 절실하게 다가온다. 스스로 삶의 속도와 방향을 정하겠다는 태도가 인간에게 얼마나 중요한지 책은 여러 장면을 통해 보여준다.이 질문을 가장 설득력 있게 보여주는 인물이 바로 헨리 데이비드 소로다. 흔히 소로는 숲속에서 한가롭게 지낸 사상가로 오해되지만, <일터의 소로>가 그려내는 소로의 모습은 전혀 다르다. 그는 결코 게으른 사람이 아니었다. 젊은 시절부터 방대한 기록을 남겼고, 호숫가 생활 이후에도 끊임없이 사유하고 글을 썼다. 오두막 생활이 끝난 뒤에야 진짜 노동이 시작되었다고 말할 수 있을 만큼, 글쓰기는 그의 삶에서 가장 치열한 일이었다.소로에게 일은 단순히 돈을 벌기 위한 수단이 아니었다. 그는 생계를 위한 노동과 삶을 살아내는 일은 분명히 구분했다. 평생 일을 하며 살았지만, 분주함이나 사회적 성공을 '잘 살고 있다는 증거'로 착각하지 않았다. 그에게 중요한 마감은 보고서나 원고의 마감이 아니라, 자신의 삶이 끝나는 날이었다. 그래서 그는 늘 지금의 삶이 어떤 의미를 지니는지, 자신이 진짜로 살아가고 있는지를 점검했다. 삶을 성찰하고 기록하는 일을 자신의 '일'로 삼았다. 숲속의 생활은 도피가 아니라, 삶을 더 정확하게 살아내기 위한 선택이었다.오늘날의 기준으로 보면 소로의 삶은 비효율적으로 보일 수도 있다. 안정적인 수입도, 사회적 성공도 보장되지 않았다. 그러나 <일터의 소로>는 분명히 말한다. 소로는 평생 일했지만, 분주한 삶이나 월급쟁이로서의 성공을 '진정한 살기'와 혼동하지 않았다고 한다. 이 대목에서 책은 오늘의 우리를 자연스럽게 떠올리게 한다. 우리는 수많은 마감에 쫓긴다. 일의 마감, 관계의 기한, 성과의 기준. 하루를 얼마나 '처리했는지'는 쉽게 말할 수 있지만, 오늘을 어떻게 살았는지는 선뜻 대답하기 어렵다. 바쁨은 일상이 되었고, 멈춤은 불안이 되었다.한 해가 마무리 되어가는 지금, 이 책이 지금 더 필요한 이유도 여기에 있다. 일은 점점 많아지고, 불안은 쉽게 사라지지 않는다. 쉼은 사치처럼 느껴지고, 멈추면 뒤처질 것 같아 스스로를 재촉한다. <일터의 소로>는 그 재촉에서 잠시 물러서도 괜찮다고 말하지 않는다. 대신 재촉 당하지 않겠다는 결심이 얼마나 중요한지, 그 결심이 삶을 얼마나 다르게 만들 수 있는지를 조용히 보여준다.먹고사는 고민으로 바쁜 요즘, 그래서 오히려 본질적인 고민으로 바쁜 사람들에게 이 책을 권하고 싶다. 정신없는 일정 속에서도 한 번쯤 멈춰 서서 '삶이라는 일'을 다시 생각해 보고 싶은 독자라면, <일터의 소로>는 조용하지만 단단한 동반자가 되어줄 것이다. 바쁘게 살아왔기에, 더 늦기 전에 꼭 던져야 할 질문을 이 책은 끝까지 놓지 않고 붙들어 준다.