책과 음악으로 채운 '미리크리스마스 강남'

큰사진보기 ▲강남힐링센터 '미리크리스마스'책 공연 체험 프로그램 ⓒ 이용민 관련사진보기

큰사진보기 ▲강남힐링센터 '미리크리스마스'요리 체험 ⓒ 이용민 관련사진보기

큰사진보기 ▲강남힐링센터 '미리크리스마스'책 공연 체험 프로그램 ⓒ 이용민 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 강남내일신문에도 실립니다.강남내일신문

강남구가 연말연시와 성탄절을 앞두고 지역 주민들에게 따뜻한 문화 선물을 전했다. 강남구는 19일 오후 1시부터 6시까지 강남힐링센터 신사에서 '2025 미리크리스마스 강남' 행사를 개최하고, 책·공연·체험이 어우러진 복합 문화 프로그램을 진행했다. 이날 행사는 크리스마스를 미리 축하하는 자리로 마련했다.'미리크리스마스 강남' 행사가 열리는 강남힐링센터에는 가족 단위 방문객과 인근 주민들의 발길이 이어지며 행사장 곳곳이 온기로 채워졌다. 무대에는 감미로운 하프 연주가 펼쳐지면서 크리스마스 공연의 시작을 알렸다. 계단형 좌석과 이동식 좌석을 가득 채운 관객들은 연주가 끝날 때마다 따뜻한 박수로 호응했다.센터 내부 곳곳에서는 다양한 체험 프로그램이 동시에 운영됐다. 아이들을 위한 키즈 베이킹 클래스에서는 꼬마 요리사들이 크리스마스 모자를 쓰고 쿠키 만들기에 집중하는 모습이 눈길을 끌었다. 아이와 함께 온 부모들은 아이들이 직접 만든 결과물을 사진으로 담으며 즐거운 시간을 보냈다.성인 관람객이 참여하는 흥미로운 프로그램도 다양했다. 타로카드 상담과 퍼스널 컬러 찾기 부스에는 행사 시간 내내 참여자들의 대기 줄이 이어졌으며, 연말을 맞아 자신의 한 해를 돌아보고 새해를 준비하는 주민들의 진지한 모습이 인상적이었다. 상담 공간은 식물 인테리어와 은은한 조명으로 꾸며져 있어서 힐링센터의 취지를 살렸다.또한 센터 내 책놀이터에서는 크리스마스 소원쓰기 프로그램이 운영되었고, 어린이부터 어른까지 각자의 소망을 적어 우체통에 넣는 참여형 이벤트가 진행됐다. "산타가 몰래 보고 갈지도 모른다"는 안내 문구에 아이들은 한 글자 한 글자 정성껏 소원을 적으며 설렘을 감추지 못했다. 행사장 곳곳에 마련된 포토존 역시 큰 인기를 끌었다. 대형 리본 장식과 크리스마스 컬러로 꾸며진 포토 프레임 앞에서는 친구, 가족, 연인 단위의 기념 촬영이 이어지며 연말 추억을 남겼다.힐링센터 관계자는 "연말을 맞아 주민들이 가까운 공간에서 부담 없이 문화와 휴식을 즐길 수 있도록 이번 행사를 준비했다"라며 "앞으로도 강남힐링센터를 중심으로 일상 속 쉼과 문화가 공존하는 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"라고 말했다.천장에 설치된 대형 산타 장식은 성탄절 분위기를 풍성하게 연출해 주었고 관람객들은 크리스마스 시즌을 마음껏 즐기는 시간을 누렸다. '미리크리스마스 강남'은 공연, 체험, 상담, 전시 요소를 한 공간에 담아내며 지역 생활문화 축제로서의 가능성을 보여줬다는 평가를 받았다. 연말을 앞둔 금요일 오후, 강남힐링센터 신사는 이름 그대로 주민들에게 미리 크리스마스를 즐거운 마음으로 느끼면서 가족과 함께 하는 따뜻한 공간이 되었다.