"다름을 품어야"… 민주당 서산·태안, 2026 지방선거 결속 다짐

한겨울치곤 이례적으로 포근했던 19일 저녁, 충남 서산시 잠홍동 '미다옴' 연회장에서는 더불어민주당 서산·태안지역위원회가 마련한 '2025 송년의 밤'이 열렸다. 격랑의 정치 한복판을 지나온 당원들이 서로의 노고를 다독이며 한 해를 정리하는 시간이었다.행사는 조한기 서산·태안지역위원장의 인사말로 문을 열었다. 조 위원장은 지난 1년의 정치적 격변을 되짚으며, 다가올 2026년 지방선거를 향한 과제를 차분히 짚었다.그는 "내란 세력을 청산하고, 2026년 지방선거에서 반드시 승리하기 위해 당원 동지 여러분의 힘을 다시 모아야 할 때"라며 "이 자리가 그 출발점이 되길 바란다"라고 말했다.조 위원장이 특히 강조한 것은 '통합'이었다. 그는 "서로의 차이를 차별로 만들지 말고, 다름을 우리의 장점으로 흡수해야 한다"라며 "더 단단하고 성숙한 민주당으로 나아가야 한다"라고 밝혔다.이후 이어진 시상식에서는 지난 1년간 지역위원회를 지탱해 온 당원들의 이름이 하나둘 호명됐다. 꽃다발과 박수가 오갔고, 행사장은 잠시 축제의 분위기로 바뀌었다. 장기자랑과 경품 추첨 순서에서는 웃음이 이어졌다.행사에 참석한 한 당원은 "나라 안팎으로 혼란스러운 한 해였지만, 오늘은 서로 얼굴 보며 웃을 수 있어 좋았다"며 "다시 현장으로 돌아갈 힘을 얻는 자리였다"고 말했다.서산·태안 민주당원들은 이날 거창한 구호 대신 '연대'를 선택했다. 서로의 다름을 확인하고, 그것을 배제의 이유가 아닌 결속의 자산으로 삼겠다는 다짐이었다.