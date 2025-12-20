영국 주간지 "한국, 계엄 굳건히 버텨"... '올해의 국가' 후보

큰사진보기 ▲2024년 12월22일 오후 서울 용산구 한강진역에서 전국농민회총연맹 ‘전봉준투쟁단’과 시민들이 ‘윤석열 체포’'사회대개혁' 등을 촉구하는 집회를 열고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

영국 시사주간지 <이코노미스트>가 "한국이 심각한 민주주의 위협에서 회복하고 헌정 질서를 지켜냈다"라며 모범 국가로 평가했다.<이코노미스트>는 현지시각 19일 '올해의 국가' 후보로 한국을 꼽으며 작년 12월 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 후 한국의 대처를 소개했다.그러면서 "1년 전 윤 전 대통령은 계엄을 선포하고 군대를 동원해 국회를 폐쇄하려 했지만 국회의원, 시위대, 기관들이 굳건히 버텼다"라며 "불명예스럽게 물러난 윤 전 대통령은 올해 내란죄로 법정에 섰다"라고 설명했다.한국과 비슷한 사태를 겪은 브라질도 후보에 올랐다. 지난 9월 브라질 법원은 2022년 대선에서 패한 뒤 부정 선거를 주장하며 쿠데타를 시도한 혐의로 자이르 보우소나루 전 대통령에게 징역 27년 형을 선고했다.<이코노미스트>는 "브라질은 20세기의 대부분을 쿠데타로 고통받았지만, 주동자가 적절한 처벌은 받은 것은 처음"이라고 전했다.미국, 캐나다, 몰도바, 아르헨티나, 시리아 등도 모범 국가로 평가받았다. 미국은 도널드 트럼프 대통령이 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스의 휴전을 중재한 것이 높은 점수를 얻었다.캐나다에 대해서는 "대중영합주의자가 아닌 신중한 기술 관료 마크 카니를 총리로 뽑아 미국의 압박에 맞섰다"라고 소개했고, 몰도바는 "유권자들이 러시아의 위협과 허위 정보 유포에도 친러 정당을 거부했다"라고 강조했다.아르헨티나는 하비에르 밀레이 대통령의 고강도 경제 개혁으로 인플레이션, 빈곤율, 재정 적자 등을 완화한 것으로 평가했다.여러 후보 가운데 올해의 국가로 선정한 것은 독재자를 축출하고 오랜 내전을 끝낸 중동의 시리아였다.시리아는 바샤르 알아사드 독재정권이 14년 만에 축출된 후 아메드 알사랴 임시 대통령이 국가를 단결시키고 경제를 회복했고, 사회 전반에 큰 변화를 불러오면서 올해 가장 인상적인 모범 국가로 꼽혔다.그러면서 "시리아 여성들은 더 이상 히잡을 쓰거나 집에만 머물러야 할 의무가 없고, 오락과 음주도 할 수 있게 됐다"라면서 "시리아는 2024년보다 2025년이 더 행복하고 평화롭다"라고 소개했다.또한 "약 300만명의 시리아인이 고향으로 돌아오면서 말이 아닌 행동으로 자신들의 의지를 보여줬다"라며 "우리의 (올해의 국가) 선택도 시리아를 향한다"라고 덧붙였다.<이코노미스트>는 "경제적으로든, 정치적으로든, 혹은 그 밖의 중대한 측면에서든 가장 크게 발전한 나라를 찾고자 한다"라며 '올해의 국가'를 선정하는 배경을 설명했다.