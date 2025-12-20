"교육이 세상을 바꾼다"...강신만, 31년 교육 현장 경험 담은 책 출간

큰사진보기 ▲출판 기념 사진출판기념식에 앞서 행사를 찾은 이주호 전 원장(보건의료노조 정책연구원)과 저자, 권영길 전 의원과 나순자 전 위원장(보건의료노조)이 함께 기념사진을 촬영했다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 '미디어피아'에도 실립니다.

31년간 학교 현장에서 혁신 교육을 실천해 온 강신만 전 교사가 19일 오후 5시 서울 중구 구민회관 대강당에서 '교육이 세상을 바꾼다 - 학교가 미래다!' 출판기념회를 개최했다.이날 행사에는 곽노현 전 서울시 교육감, 권영길·기동민 전 국회의원, 이부영 전 전국민주화운동동지회 고문, 윤병선 교육대개혁 국민운동본부 상임대표단 의장, 박근병 서울교사노조 위원장, 김헌용 함께하는장애교사노동조합 위원장 등 교육계와 시민사회 인사들이 대거 참석해 출판을 축하했다. 이날 출판기념회에선 종합예술단 봄날의 축하 공연도 진행됐다.정근식 서울시 교육감은 영상 축사를 통해 "31년간 학교 현장에서 혁신 교육을 실천하신 강신만 선생님의 기록은 우리 교육의 미래를 열기 위한 소중한 지침"이라며 "교장 제도 혁신, 학교 자치 발전, 교사의 정치 기본권 보장 등 우리 교육이 풀어가야 할 핵심 과제들을 제시했다"고 평가했다.조희연 전 서울시 교육감도 영상에서 "강신만 선생님은 31년 동안 아이들을 가르치면서 동시에 학교를 바꾸기 위한, 교육을 바꾸기 위한 교육 개혁 운동의 여정을 밟아왔다"며 "교사의 정치적 기본권 문제에 대해서도 앞장서서 입법화되도록 노력하고 있다"고 강조했다.이날 행사에서는 강신만 전 교사가 마지막으로 가르쳤던 북서울중학교 제자 김재윤씨의 축하 영상도 상영됐다. 현재 카이스트에서 공부하고 있는 김씨는 "선생님은 항상 저희들에게 밝고 즐겁게 학교생활을 하라고 하셨고, 기존 학교에 있었던 제약들이나 규약들을 많이 풀어주시면서 함께 즐겁게 지냈다"며 "선생님의 가르침과 주셨던 기억들 덕분에 지금 카이스트에서 공부할 수 있었다"고 감사를 전했다.곽노현 전 서울시 교육감은 현장 축사에서 "강신만 선생은 교육자이자 운동가이자 무술인"이라며 "말과 글 모두가 만연하지 않고 탁탁 끊을 줄 알며 힘을 넣을 줄 아는 분"이라고 소개했다. 그는 "이 책 제목이 얘기한 것처럼 교육은 3대에 걸쳐 영향을 미치면서 세상을 신념으로 바꿔낼 것"이라며 "강신만 선생이 혼자 또 함께 뜻을 이룰 것으로 믿는다"고 말했다.권영길 전 국회의원은 "교육이 세상을 바꾸는 것은 맞지만, 교육이 바로 서려면 교육 정책과 교육 행정을 담당하는 수뇌가 바로 서야 한다"며 "관료 사회에 휘둘리지 않는 주체가 당당하고 꼿꼿한 사람이어야 하고, 그러려면 조직적 생활을 한 사람이어야 한다"고 강조했다. 그는 "전교조에서 훈련된 사람, 헌신과 희생으로 산 사람이 교육의 장이 돼야 한다"고 덧붙였다.2부 북토크에서는 김지용 이우학교 교장의 진행으로 강신만 전 교사와 책 이야기가 이어졌다. 강신만 전 교사는 "교육은 생각을 바꾸는 것이고, 생각을 바꾸는 가장 큰 힘은 교육"이라며 "정치가 세상을 바꾸려 한다면 생각이 먼저 바뀌어야 하는데, 그 생각을 바꾸는 근본 시스템과 기계가 교육"이라고 책 제목에 담긴 의미를 설명했다.그는 "전교조 운동과 혁신학교 운동은 가치의 전환이었다"며 "전교조는 10년 동안 부정과 비리를 당연시하던 학교 문화를 바꿨고, 혁신학교는 권력과 결합하면서 무상급식, 학생인권조례 등 엄청난 변화를 만들어냈다"고 평가했다.한편, 이 책은 강신만 전 교사가 초등학교 시절 경험했던 교사의 폭력과 부패부터 전교조 활동, 혁신학교 경험, 교육감 도전까지 31년간의 교육 현장 경험과 성찰을 담고 있다. 특히 교장 선임제 도입, 교사 정치 기본권 보장, 학생 중심의 학교 체제 개혁 등을 핵심 정책으로 제시하고 있다.