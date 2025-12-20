성남시의회 의장 보궐선거 무산…운영 파행 논란 지속

큰사진보기 ▲경기 성남시의회가 후반기 의장 보궐선거 과정에서 회의가 중단된 뒤 재개되지 못하면서 의회 운영에 대한 비판이 확산되고 있다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

AD

경기 성남시의회 후반기 의장 보궐선거 과정에서 회의가 중단된 뒤 재개되지 못했다.지난 18일 오후 2시 30분 열린 제307회 제2차 정례회 제3차 본회의에서 진행된 의장 선출 1차 투표 결과, 총 34표 중 국민의힘 박은미 의원이 19표, 이덕수 전 의장이 15표를 얻었으나 이중 무효표 9표(박은미 의원 득표중 4표, 이덕수 의원 득표 중 5표)가 발생해 두 후보 모두 과반(18표)을 확보하지 못했다.직무대리를 맡고 있는 안광림 부의장은 2차 투표를 진행하지 않고 정회를 선포했으며, 이후 자정까지 회의가 열리지 않아 정례회는 자동 산회됐다.이번 선거는 지난 7월 이덕수 전 의장이 의장 선거 부정 혐의로 법원에서 직무정지 결정을 받은 뒤 사임하면서 치러졌다.이 전 의장은 1차 투표에서 과반 확보에 실패한 뒤 후보직을 사퇴했다. 더불어민주당은 성명을 통해 "불법 논란으로 직무가 정지됐던 인물을 다시 후보로 내세운 것 자체가 문제"라며 "정회 이후 회의가 재개되지 않은 것은 시민을 기만한 행위"라고 비판했다. 민주당은 안광림 부의장의 사퇴를 촉구했다.국민의힘 정용한 대표의원은 19일 기자회견에서 "당론으로 선출한 후보가 일부 이탈표와 민주당의 결집으로 낙선해 혼란을 초래했다"며 사과했다. 그는 "의회 정상화에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.제9대 성남시의회는 전체 34석 가운데 국민의힘 18석, 민주당 16석으로 구성돼 있으며, 임기 내내 의장 공백과 법적 논란이 이어졌다. 전반기에는 박광순 전 의장이 뇌물공여 혐의로 의원직을 상실했고, 후반기에는 이덕수 전 의장과 소속 의원 16명이 공무집행방해 혐의로 기소되는 등 파행이 반복됐다.