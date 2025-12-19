민관 협력으로 "공공주택 공동체 문화 복원"... '경기 유니티' 개소

큰사진보기 ▲김용진 GH 사장과 김성중 경기도 행정1부지사가 19일 남양주 다산지금 A5 경기행복주택 단지에서 열린 ‘경기 유니티’ 개소식에서 세레머니를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 19일 남양주 다산지금 A5 경기행복주택 단지에서 열린 ‘경기 유니티’ 개소식에서 기념사를 하고 있다. ⓒ GH 관련사진보기

큰사진보기 ▲김용진 GH 사장을 비롯해 김성중 경기도 행정1부지사, 홍지선 남양주시 부시장, 경기도 및 남양주시 의원, 지역 주민들이 19일 남양주 다산지금 A5 경기행복주택 단지에서 열린 ‘경기 유니티’ 개소식에서 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

아동부터 고령자까지 함께 이용할 수 있는 세대통합형 커뮤니티 공간 '경기 유니티'가 남양주 경기행복주택에 들어섰다. '경기 유니티'는 공공주택 유휴 공간에 전문성을 갖춘 민간 운영기관이 아이돌봄 서비스, 고령자 건강교실 등을 운영하는 사업으로, 전국 최초의 민관 협력형 공공주택 커뮤니티다.경기도와 경기주택도시공사(GH)는 19일 남양주 다산지금 A5 경기행복주택 단지에서 '경기 유니티' 개소식을 개최했다. 이날 행사에는 김용진 GH 사장을 비롯해 김성중 경기도 행정1부지사, 홍지선 남양주시 부시장, 경기도 및 남양주시 의원, 지역 주민 등이 참석해 공간혁신 플랫폼 출발을 함께했다.김용진 사장은 "GH는 단순한 주택공급을 넘어, 이웃과 함께 살아가는 공동체 문화 복원을 위해 '경기 유니티' 사업을 확대할 예정"이라며 "앞으로 구도심은 물론 신도시 및 주택건설의 계획단계부터 이를 반영해 공간복지 공동체 모델을 단계적으로 확산해 나가겠다"고 밝혔다.남양주 다산지금 A5 행복주택은 2022년 6월 입주했다. 경기도와 GH는 단지 내 유휴 공간(근린생활시설) 956㎡(1~2층)에 커뮤니티 공간을 조성해 이날 '경기 유니티' 문을 열었다.'경기 유니티'는 남양주 다산신도시 지역 주민들에게 양질의 생활 서비스를 제공하는 동시에, 어린이부터 어르신까지 세대가 함께 소통하는 세대통합형 커뮤니티 공간이다. GH가 추진 중인 공간복지 혁신 사업의 실증 모델로, 지역 내 공동체 복원과 세대 간 교류 촉진을 목표로 한다.총 30개 호실 중 1층(16개 호실)은 영유아·어린이를 위한 '키즈그라운드'다. 아동 발달 단계에 맞춘 놀이·활동공간과 라운지 등 다양한 체험과 사회적 상호작용을 지원하는 아동 중심 커뮤니티 공간으로 꾸며졌다.2층(14개 호실)은 중장년·고령층을 위한 '웰니스센터'로 구성돼 있다. 실내 파크골프, 라운지, 운동처방실 등 고령자와 성인 모두가 이용할 수 있는 건강·여가 중심의 공공 커뮤니티 공간으로 운영된다.특히, '경기 유니티'는 입주민뿐 아니라 인근 지역주민 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 열린 공간으로 운영돼 지역 공동체의 실질적 거점 역할을 할 것으로 기대된다.'경기 유니티'는 역할 분담형 민·관 협력 모델로 운영된다. 경기도와 GH는 공간 조성 및 제공, 공공서비스 연계를 담당하고, 남양주시는 지역 복지 자원을 공유·연계한다. 민간 전문기관은 운영 노하우를 바탕으로 지역 맞춤형 프로그램을 기획하고, 상주 인력을 배치해 ▲아이돌봄 서비스 ▲고령자 건강교실 ▲스크린 파크골프 등 취미·여가 프로그램 ▲육아·요리 교육 등 생활밀착형 프로그램 등을 상시 운영한다.이를 통해 운영의 전문성과 안정적이고 지속 가능한 운영체계를 마련했다. 이러한 민관협력 기반의 공간복지 모델은 전국에서 최초다.GH는 이날 개소식에서 '단순히 집을 넘어, 함께 살아가는 공동체 문화를 만들어가는 공간 혁신'이라는 비전을 천명하며, 4대 추진 방향도 함께 발표했다.GH는 앞으로 연령·소득·계층을 포괄하는 통합형 커뮤니티 구현, 도민의 다차원적 니즈에 대응하는 입체적 토탈솔루션 제공, 지역사회와 함께 네트워크 융합 실현, 그리고 협력형 거버넌스 구축· 실현 등을 통해 '포용적 ESG 가치'를 지켜간다는 방침이다.경기도는 이번 시범사업을 통해 커뮤니티 시설 활용도 제고, 입주민 간 교류 활성화, 지역사회와의 소통 확대, 세대 통합 및 삶의 질 개선 등 공공주택 공동체 회복 효과가 클 것으로 기대한다.김성중 행정1부지사는 "이번 '경기 유니티' 모델은 공공과 민간이 각자의 강점을 결합해 입주민에게 실질적인 서비스를 제공하는 새로운 공공주택 커뮤니티 시도"라며 "앞으로도 공공주택에서 삶의 질이 높아질 수 있도록 지속적으로 개선해 나가겠다"라고 말했다.