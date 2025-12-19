[단독] 극우·혐오 논란 유튜버, 서울 A자사고에서 학생 대상 연애 강의

큰사진보기 ▲B유튜버의 과거 동영상. ⓒ 유튜브 관련사진보기

서울 강남에 있는 A자율형사립고(자사고)가 극우·혐오 논란을 빚은 유명 유튜버를 불러 학생들을 대상으로 강의를 진행해 비판이 나오고 있다.19일, <오마이뉴스>는 37만 명의 구독자가 있는 B유튜버가 최근 자신의 유튜브 채널에 올린 게시글을 살펴봤다. 이 글에서 B씨는 "강남 8학군 명문고등학교 중 한 곳에서 수능을 마친 학생들을 대상으로 '2026 예비 대학생들을 위한 연애의 정석'이라는 제목의 강연을 진행했다"라면서 "그동안 다양한 곳들에서 여러 가지 주제로 강연을 해봤지만, 미성년자분들을 대상으로 하는 건 처음"이라고 적었다. B씨가 A고에서 강의한 때는 11월 말이나 12월 초인 것으로 추정된다.B씨는 이 게시물에 'A고등학교'란 글귀가 적힌 자신의 강의 사진을 올려놓기도 했다. 이 사진에 따르면 강의 장소는 A자사고 대강당이고, 수강한 고교생은 수백 명으로 보인다.B씨는 현재 '연애 심리' 동영상을 올리고 있지만, 과거 극우와 여성혐오 동영상으로 논란이 됐던 인물이다. 2019년, 한국콜마 회장은 직원 월례조회 때 B씨의 동영상을 강제로 시청하게 했다가 논란이 되자 자진해서 사퇴하기도 했다.2018~2020년 B씨의 동영상에는 "아베가 문재인의 면상을 주먹으로 치지 않는 것만 해도 너무나 대단한 사람이다", "베네수엘라 여자들은 단돈 7달러에 몸을 파는데, 이제 곧 우리나라도 그 꼴이 날 것" 등의 이야기가 담겨 있어 친일, 극우, 혐오 논란이 일었다. 이 밖에도 B씨는 '한국 남자가 말해주는 김치녀와 스시녀의 차이' 등을 올려놓기도 했다.B씨가 A고 강연에서 실제 어떤 발언을 했는지 여부는 확인되지 않았다.하지만 A자사고가 B씨를 강사로 초빙한 사실에 대해 한 인사는 전국교직원노동조합(전교조)에 보낸 글에서 "A자사고가 최근 극우적이고 여성 혐오적 발언으로 다수의 사회적 논란을 일으킨 인물을 '연애 강의'라는 명목으로 공식 초청하여 강연을 진행했다. 그는 교육 현장에 부적합한 인물"이라면서 "이러한 인사가 학생들을 대상으로 강의하도록 허용된 것은 교육적 가치와도 명백히 충돌하며, 학생들의 정서·윤리적 안전을 해칠 우려가 크다"라고 지적했다.전교조 홍순희 서울지부장도 <오마이뉴스>에 "A자사고가 학생 대상 강사를 부르면서, B씨가 극우·여성혐오 전력이 있는 사실을 정말 몰랐는지 의심이 든다"라면서 "이런 위험한 전력이 있는 인사를 학생 앞에 세운 행위에 대해 서울시교육청이 조사를 진행하고 책임을 물어야 한다"라고 요구했다.<오마이뉴스>는 A자사고 교장과 교감의 설명을 듣기 위해 이 학교에 전화를 걸었지만, 이 학교 한 교직원은 "현재 입시 출제 관계로 모두 연락할 수 있는 상황이 아니다"라고 답했다.