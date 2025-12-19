하남시, 내년도 본예산 1조 450억원 확정...338억 원 증가

큰사진보기 ▲경기 하남시가 시의회의 예산 증액안에 조건부 동의하면서 2026년도 본예산이 확정됐다. ⓒ 하남시 관련사진보기

AD

경기 하남시가 시의회의 예산 증액안에 조건부 동의하면서 2026년도 본예산이 확정됐다. 총 규모는 1조 450억 원으로, 일반회계 9488억 원, 특별회계 265억 원, 공기업 특별회계 697억 원으로 구성된다. 올해보다 338억 원(3.35%) 증가한 수치다.복지·교육 분야에는 어린이회관 건립(20억 원), 보훈명예수당(75억 원), 초등학교 입학지원금(3억 원), 고등학교 석식 지원(1억 원)이 포함됐다.교통·경제 분야는 시내버스 재정지원(24억 원), 마을버스 준공영제(83억 원), 어르신 교통비 지원(18억 원), 황산사거리 교통체계 개선 설계(3300만 원), 전통시장 주차장 설계(8000만 원) 등이 반영됐다.문화·체육·환경 분야에는 위례 복합체육시설 건립(96억 원), 파크골프장 조성(6억 원), 어린이도서관 건립(59억 원), 이성산성문화제(2억 원), 하남 뮤직 페스티벌(1.5억 원), 출산장려금(15억 원), 미사호수공원 워터스크린 도입(20억 원) 등이 포함됐다.시가 증액안을 끝내 부동의했다면 준예산 체제가 불가피했을 것으로 예상된다. 시는 내년 2월 추가경정예산을 통해 부족한 재원을 확보할 계획이다.이현재 시장은 "재정 안정성과 민생경제, 복지, 안전을 중점에 둔 예산"이라며 "시민이 살기 좋은 도시 하남을 만드는 기반이 될 것"이라고 말했다.