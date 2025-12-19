경남도-민주노총 경남본부, 특별간담회 열어 노동현안 논의

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사와 김은형 민주노총 경남본부장은 19일 경남도청 도정회의실에서 특별간담회를 열었다. ⓒ 경남도청 관련사진보기

경남도(도지사 박완수)와 민주노총 경남본부(본부장 김은형)가 특별간담회를 열어 여러 노동 현안을 논의했다.박완수 도지사와 김은형 본부장을 비롯한 경남도청 간부와 민주노총 산별대표들은 19일 오전 경남도청 도정회의실에서 '노동 현안 특별간담회'를 열었다.박완수 도지사는 인사말에서 "오랜만에 민주노총 경남본부 관계자들과 한자리에 모이게 돼 뜻깊게 생각하며, 도정에 대한 허심탄회한 대화의 장은 언제든 열려 있다"고 밝혔다. 이어 "경남은 조선·방산·자동차·항공산업 등을 중심으로 성장세를 이어가며 고용률도 역대 최고치를 기록하고 있지만, 산업현장에서는 이러한 흐름이 충분히 체감되지 않는다는 점도 잘 알고 있다"고 말했다.또 최근 노조법 개정 논의와 임금격차, 산업재해 등 노동 환경 전반에 변화가 이어지고 있음을 짚은 박 도지사는 "노동계가 현장에서 느끼는 문제의식을 충분히 인식하고 있다"고 강조했다. 그러면서 "노동계는 경남의 현재와 미래를 함께 만들어가는 핵심 파트너인 만큼, 지속적인 소통을 통해 노동 현안의 실질적인 해법을 함께 모색해 나가겠다"고 밝혔다.아울러 박 도지사는 "조선업 현장에서는 손해배상 청구 취소와 성과급의 하청 협력업체 공동 배분 등 긍정적인 변화가 나타나고 있다"며 "도 차원에서도 이러한 흐름에 발맞춰 적극적인 역할을 해 나가겠다"는 뜻을 피력했다.경남도는 "협의 결과, 재하도급 노동자 직접 지불 확대 및 체불업체 불이익 강화 등 9개 의제를 도 정책에 반영하기로 했다"라며 "다함께돌봄센터 호봉제 적용 등 장기 검토가 필요한 일부 의제에 대해서는 중앙부처에 예산 반영과 법령 개정을 지속 건의하기로 의견을 모았다"라고 전했다.이어진 자유 토론에서는 노동 현장의 다양한 의견이 제시됐다. 김유철 금속노조 경남지부 한화오션지회장은 미국 조선산업 부흥 과정에서 국내 조선 기술과 인력 유출에 대한 의견을 제시했으며, 신성목 금속노조 지엠지부 창원지회장 당선자는 한국지엠 철수가 재부각되면서 지역 생산기술 생태계에 미치는 영향에 대해 우려를 표했다. 권계의 금속노조 경남지부 율곡지회장은 협력사의 임금격차 해소와 노동문화 및 작업환경 개선을 요청했다.경남도는 "이번 간담회를 통해 노동 현장의 목소리가 실제 정책에 반영될 수 있도록 제안된 사항들을 면밀히 검토할 계획"이라며 "앞으로도 노사민정협의회 등 다양한 소통 채널을 통해 지자체와 노사가 상생하고 협력하는 풍토를 지속적으로 조성해 나갈 방침이다"라고 밝혔다.민주노총 경남본부는 간담회 이후 낸 입장문을 통해 "함께 풀어가는 발판이 되는 의미있는 회의였다"라고 밝혔다.이들은 "특별간담회는 지난 1월초 도지사가 주재한 도민과의 대화에서 민주노총 경남지역본부가 요구한 경상남도-민주노총간 노정교섭을 도시사가 수용하면서 시작되었다"라며 "그후, 봄철산불과 여름철수해로 곡절도 있고, 연기도 되어왔다. 어려움 속에서도 노정의 상호 노력으로 2차례의 실무협의회 끝에 민주노총이 제안한 4개분야, 16개 의제중 경상남도가 9개 의제를 수용, 3개를 일부수용, 4개를 장기검토하기로 했다"라고 설명했다.민주노총 경남본부는 "미흡함과 아쉬움도 많다. 노동의제 외 사회적 의제 등은 제대로 담지 못했고, 노정협의 과정에서는 시스템이 서로 달라 어려움을 겪기도 했다. 앞으로 도지사가 약속한 대로 노정협의가 상시화 정례화하고, 이후 노정교섭으로 발전할 수 있도록 해야 한다"라고 밝혔다.