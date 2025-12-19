대전·충남시민연대 "행정통합, 정치적 속도전 중단하라"

큰사진보기 ▲더불어민주당 대전·충남 국회의원들은 19일 오전 국회소통관에서 기자회견을 통해 “대전·충남 통합을 위한 실질적인 절차를 시작하기로 뜻을 모았다”고 발표했다. ⓒ 민주당충남도당 관련사진보기

AD

이재명 대통령과 대전·충남 지역 국회의원들이 내년 지방선거 전까지 대전과 충남을 행정통합하기로 한 데 대해 지역 시민사회가 "시민 없는 통합 논의"라며 반발하고 나섰다.대전시민사회단체연대회의와 충남시민사회단체연대회의는 19일 공동 성명을 발표하고 정치권 중심의 일방적인 행정통합 추진에 심각한 우려를 표명했다.연대회의는 "김태흠 충남지사와 이장우 대전시장의 '선언'으로 시작된 논의가 대통령의 '결정'으로 이어지며 급속히 정치 일정 안으로 편입되고 있다"며, "이 과정에서 정작 주권자인 대전과 충남 주민들은 충분한 설명도, 선택의 기회도 갖지 못했다"고 비판했다.이들은 '통합이 지역 경쟁력을 보장한다'는 논리에 대해서도 의문을 제기했다. 연대회의는 "대전과 충남은 서로 다른 도시 구조와 산업 기반을 지닌 지역"이라며, "객관적 데이터와 전문가 검증 없는 서두른 통합은 오히려 행정 비효율과 지역 내부 불균형을 심화시킬 수 있다"고 경고했다. 이어 "통합 여부는 정치적 선언이 아닌, 시민 숙의와 객관적 자료를 바탕으로 판단되어야 한다"고 강조했다.현재 국회에 발의된 특별법안의 문제점도 도마 위에 올랐다. 연대회의는 "법안에 담긴 환경 규제 완화, 개발 인허가 절차 예외 적용 등 주민 삶에 밀접한 영향을 미치는 수많은 특례 조항이 제대로 설명되지 않고 있다"며 "주민들은 장밋빛 미래만 들었을 뿐, 예상되는 문제점과 구체적 영향에 대해서는 철저히 소외되어 있다"고 지적했다.특히 지방선거를 불과 수개월 앞둔 시점에서 통합 논의가 급부상한 것에 대해 "지역의 미래가 정치적으로 소비되고 있다"며 강한 유감을 표했다.연대회의는 정치권을 향해 ▲통합 추진 과정의 모든 정보 투명 공개 ▲시민이 스스로 판단할 수 있는 숙의 과정 마련 ▲민주적 절차의 명확한 보장 등을 촉구했다. 이들은 "주민 없는 통합, 숙의 없는 통합은 정당성을 가질 수 없다"며, 정치적 속도전이 아닌 '시민의 시간표'에 따른 논의를 재차 강조했다.