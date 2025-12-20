96세 아버지가 이걸 받고 어린아이처럼 기뻐하셨어요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲내년도 달력을 준비하고 새해 준비를 끝냈습니다. 달력은 우리 집 기록사이기도 합니다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

AD

12월 초 아버지(96세)가 내년도 달력을 구해달라 신다. 이맘때 늘 요청하는 사항이다. 아버지는 12장 큰 숫자 달력에 모든 내용을 적는다. 아버지 기록에는 하루하루가 소중하고 허투루 사용하면 안 된다는 각오가 묻어있다. 아버지는 달력에 아무것도 기재한 것이 없으면 가끔 허전하다는 말도 하신다.아버지는 달력에 기록하는 낙으로 사신다고 해도 과언이 아니다. 외출해서 들은 정보나 새롭게 잡은 약속이 있으면 귀가해 제일 먼저 하는 일이 달력에 내용을 기록하는 것이다. 덕분에 아버지가 약속을 잊는 실수는 거의 없다.달력에는 우리 집 대소사는 물론 외부 행사 등 다양한 정보들이 적혀있다. 우리는 달력에 적힌 내용을 보고 서로의 일정과 약속을 확인한다. 따로 자세히 물을 필요가 없다. 직장에서 게시판으로 업무 일정을 공유하는 형식과 유사하다.처음에는 달력에 메모사항을 적는 것이 유치하게 보였다. 그걸 남이 본다는 것도 이상했다. 하지만 이제는 누가 보든 당당하게 적고 다른 사람이 보도록 유도하고 있다. 아버지는 달력에 큼지막한 글씨를 쓰면 기억하기 좋다고 한다. 달력이 심지어 치매예방에도 효험이 있다고 강조하신다. 우리처럼 달력을 애지중지하는 가족도 드물 것이다.벌써 한 해 마지막이다. 누군가 한 장 남은 달력을 '마지막 잎새'에 비유했다. 마치 금방 떨어질 낙엽에 비유한 것이다. 하지만 우리 집은 대우가 다르다. 마지막 31일까지도 달력은 주목받고 있다.다 쓴 달력이라도 결코 버려지는 것이 아니다. 아버지는 지난 달력에 빼곡히 적힌 기록들을 두꺼운 대학수첩에 새롭게 '필사'한다. 새해 아버지가 가장 열정적으로 하는 작업이다. 지난 달력은 우리 집 역사의 '사초'로 활용되는 셈이다.요즘 젊은이들이 큰 달력을 선호한다는 이야기를 들었다. 과거 옛 풍습을 좋아하는 '레트로' 현상으로 보이는데 우리 집은 달력을 오래전부터 애용하고 있다.나는 내년도 달력을 구하러 다니기 시작했다. 과거와 달리 달력 구하기가 '하늘에 별따기'다. 우리 세대들은 지역 농협이나 신협을 찾아가 얻어오기도 한다. 이곳에서 달력을 만들어 배포하고 있기 때문이다. 그러나 이제는 특별히 거래하지 않으면 주지 않는다.정 구하지 못하면 어디서 돈 주고라도 살 생각이었다. 아버지가 먼저 경로당을 통해 한 개 얻었는데 구하려는 달력이 아니다. 달력 일자에 메모할 수 있는 공간이 없었다. 아버지는 무척 아쉬워하셨다.나는 나대로 여러 군데 수소문했다. 엊그제 드디어 달력을 우리 식구 수대로 세 개를 얻었다. 달력을 애타게 구한다는 소식을 듣고 지인이 선물했다. 사실 구걸하다시피 확보한 것이다. 아버지는 새 달력을 받고 어린아이처럼 기뻐하셨다.아버지는 달력을 애용한 지 오래됐고 나도 20년은 족히 됐다. 아내도 몇 년 전부터 큰 달력을 선호하고 있다. 달력을 활용하는 방법은 조금 다르다. 아버지에겐 '만능 메모장'에 가깝다. 물건과 약을 사고 그 내역을 기재하는 가계부로도 쓴다.나는 주로 '일기장'으로 활용하고 있다. 주요 단어 몇 개를 적어 그날의 기억을 돕는데 유용하다. 나는 아버지 스타일을 많이 닮은 편이다. 아내는 주로 집안 약속 일정을 기록하고 있다.언젠가 아버지께 달력의 기록과 메모를 왜 수첩에 다시 적는지 여쭈었다. 아버지 답은 단순하고 명쾌했다. 기록 자체가 인생이며 삶이라는 것이다. 어렴풋하지만 그 말의 의미는 매우 심장하다. 어디에 기록하든 그것은 습관이며 행동으로서 한 사람의 인생을 규정한다는 것이다.우리 집은 내년도 달력을 장만함으로써 비로소 새해를 맞을 준비를 끝냈다. 우리 집에 새로운 기록과 역사가 시작되는 것이다. 파이팅!!