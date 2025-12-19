"친일인물, 세금으로 기념은 결코 정당화될 수 없다"

AD

큰사진보기 ▲더불어민주당 이원주 창원시의원. ⓒ 창원시의회 관련사진보기

19일 오후 열린 창원시의회 제148회 제2차 정례회 4차 본회의에서 최근 지역에서 논란이 된 '친일작가 이원수 고향의봄 창작 100주년 기념사업', '독재미화' 등 지적을 받고 있는 대한민국민주주의전당에 대해 의원들이 5분자유발언하며 견해를 내놓았다.더불어민주당 이원주 의원은 "'고향의 봄 창작 100주년 기념사업'은 전면 재검토되어야 한다"라고, 같은당 박해정 의원은 "대한민국민주주의전당은 재구조화되어야 한다"라고 촉구했다.더불어민주당 이원주 의원은 자유발언을 통해 "역사를 잊은 창원시에게 미래는 없다"라며 "친일청산의 역사적 의미와 그 중요성, 그리고 그 기준 앞에서 과연 창원시의 선택이 올바른가를 묻는다. 친일청산은 과거에 대한 복수가 아니다. 그것은 역사를 바로 세우고, 우리가 어떤 사회로 나아가야 하는지를 분명히 하기 위한 미래를 향한 최소한의 조건이다"라고 말했다.이어 "일제강점기, 누군가는 조국의 독립을 위해 피와 목숨을 바쳤다. 반면, 누군가는 침략자의 앞잡이가 되어 일본 제국의 이익을 위해 봉사했다. 그것이 바로 친일이었다. 친일은 결코 용서될 수 없는 역사적 범죄이다"라며 "희생과 배신을 구분하지 못하는 사회는 결코 정의로운 사회가 될 수 없다"라고 덧붙였다.<친일인명사전>과 '친일반민족행위자 명단'을 거론한 이 의원은 "창원시가 추진 중인 '고향의 봄 창작 100주년 기념사업'을 그대로 지나칠 수 없다. 창원시는 내년도 예산안에 약 9억 원을 편성해 이 사업을 추진하려 하고 있다"라며 "그러나 그 노래의 작사가 이원수는 일제강점기 당시 학도병을 찬양한 시 <지원병을 보내며>를 발표하고, 일본 제국이 일제강점기 조선을 일본에 완전히 통합하고자 내세운 표어로 일본과 조선이 한 몸이라는 뜻을 가진 표어인 '내선일체'를 선전하는 글을 쓴 인물이다"라고 말했다.이어 "이는 단순한 학술적 논쟁이 아니다. <친일인명사전>과 정부가 공식 발표한 '친일반민족행위자 명단'에 명확히 등재된 사실이다. 그런 인물을 시민의 세금으로 기념하는 일은 단순한 문화행사가 아니라 역사 인식의 문제이다"라며 "특히 어린이와 청소년이 참여하는 기념 프로그램을 통해 아무런 성찰 없이 그를 기리는 것은, "친일 행위도 예술적 성취로 상쇄될 수 있다"는 잘못된 메시지를 남기게 된다"라고 덧붙였다."예술의 감동과 창작자의 역사적 책임은 분리될 수 없다"라고 한 이 의원은 "창원시가 '작품은 작품이고, 사람은 사람이다라는 논리로 이 사업을 정당화한다면, 그것은 역사 앞에서의 책임을 회피하는 말장난일 뿐"이라며 "고향의 봄이 발표된 1926년 그해는 학생 중심의 민족독립운동인 '6·10만세운동'이 일어났고, 한용운의 <님의 침묵>, 이상화의 <빼앗긴 들에도 봄은 오는가>와 같이 민족적 비극을 외치던 시대였다. 그러한 아픔을 외면한 채, 단지 '아름답다'는 이유로 그 작품을 기념하는 것은 기억이 아니라 망각을 기념하는 일이다"라고 설명했다.이원주 의원은 "진정한 문화도시는 역사 앞에서 부끄러움을 아는 도시이다. 친일을 과거를 바로 세우지 못한 사회는 결코 건강한 미래로 나아갈 수 없다"라며 "'고향의 봄 창작 100주년 기념사업'은 전면 재검토되어야 한다. 친일 행적이 확인된 인물을 시민의 세금으로 기념하는 일은 결코 정당화될 수 없다"라고 강조했다.박해정 의원은 민주주의전당의 재구조화를 촉구했다. 박 의원은 "창원시가 353억 원의 시민 혈세를 투입해 건립한 민주주의전당이 과연 제 역할을 하고 있는지, 그리고 왜 전면적인 재구조화가 불가피한지 말씀드린다"라고 밝혔다.민주주의전당을 방문했다고 한 그는 "가장 먼저 든 생각은 '여기가 도대체 무엇을 하는 공간인가?'이다. 이곳은 김주열 열사가 최루탄에 맞아 숨진 채 발견된 바닷가 인근 3·15의거의 성지 위에 세워진 건물이다"라며 "그러나 그 숭고한 정신은, 이 건물 어디에서도 또렷하게 느껴지지 않았다"라고 말했다.박 의원은 "연면적 7894㎡ 가운데 민주화 역사를 다루는 전시 공간은 고작 13%, 1038㎡에 불과하다. 나머지는 도서관, 카페, 로비 등이다. 묻지 않을 수 없다. 이곳은 민주주의를 기념하는 전당이냐. 아니면 목적을 잃은 편의시설이냐"라며 "전시 내용 또한 심각하다. 작은 글씨의 빽빽한 설명문, 추상적인 개념의 나열. 산만한 미디어 전시물, 정작 우리가 기억해야 할 이름과 사건은 보이지 않는다. 김주열 열사는 어디에 있느냐. 3·15의거는, 부마항쟁은 계엄과 국가폭력, 민간인 학살의 역사는 왜 보이지 않는 것이냐"라고 말했다.박 의원은 "민주주의전당의 정체성을 되찾아야 한다. 문제는 운영이 아니라 구조이다. 따라서 해법 역시 재구조화가 되어야 한다. 카페와 도서관으로 소비되는 공간을 민주화운동의 역사와 희생자들의 서사로 채워야 한다"라며 "추상이 아니라 기록으로 형식이 아니라 진실로 다시 구성해야 한다"라고 설명했다.박 의원은 "창원시가 전시 개편 용역비 8000만원을 새해 예산안에 편성했다. 턱없이 부족한 금액이지만, 최소한의 출발이었다"라며 "그런데 상임위 심의 과정에서 국민의힘 시의원들은 이 예산마저 삭감했다"라고 거론했다.박해정 의원은 "국비 121억을 포함한 353억 원의 혈세가 헛되이 쓰이지 않도록, 민주주의전당의 설립목적에 맞게, 대한민국의 민주화 과정과 창원시에서 발생한 민주화운동을 기념하고 그 정신을 계승하는 진정한 기념관으로 거듭날 수 있도록 해야 할 것"이라고 강조했다.