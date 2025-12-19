김덕주 당진시의원 "워킹맘·맞벌이 양육 환경 개선해야"

큰사진보기 ▲19일 5분발언을 하고 있는 김덕주 시의원. ⓒ 당진시의회 관련사진보기

이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

김덕주 당진시의원이 19일 열린 제125회 제7차 본회의 5분 자유발언에서 "당진시가 아이 낳고 키우기 좋은 도시로 나아갈 수 있도록 집행부의 적극적인 대응을 요청한다"고 밝혔다.출산 이후 양육 환경 전반에 대한 정책적 점검이 필요하다는 것이다.당진시는 2년 연속 충남 출산율 1위를 기록했다. 합계출산율도 1.07명으로 전국 평균과 충남 평균을 크게 웃돌고 있다.이러한 성과에 대해 "그동안 추진해 온 임신·출산 지원 정책의 결실"이라고 평가한 김 의원은 "다만 출산 이후 양육 단계, 특히 워킹맘과 맞벌이 가정이 겪는 현실적인 어려움이 여전하고 이에 대한 대책도 부족하다"고 지적했다.김 의원은 대표적인 사례로 소아과 진료 여건 문제를 들었다.김 의원에 따르면 현재 당진시에는 7개의 소아청소년과가 운영 중이지만 출근 전 조기 진료를 시행하는 곳은 없고, 저녁 연장 진료도 제한적이다.상황이 이렇다 보니 최근 독감이 유행하자 당진 엄마들의 커뮤니티에는 "진료 예약앱이 몇 초 만에 마감이다", "진료 대기시간이 기본 두세 시간이다", "도대체 어디에서 진료 접수가 가능한가요?" 등 소아과 진료의 어려움을 호소하는 글들이 넘쳐났다.이에 대해 김 의원은 "부산과 서울 일부 지자체처럼 소아과 조기진료에 행정·재정적 지원을 도입한다면 현금성 지원보다 실질적인 양육 지원 정책이 될 것이다"며 "이러한 노력이 출산율 상승세를 지속 가능한 구조로 만드는 핵심 과제"라고 강조했다.마지막으로 김덕주 의원은 "아이를 낳는 순간뿐 아니라 키우는 모든 과정이 안전하고 편안해야 한다"며 "이제는 워킹맘·맞벌이 가정이 체감하는 실제 양육 환경 개선에 적극 나서야 할 때다"고 강조했다.