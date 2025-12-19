창원마산, 부마민주항쟁 상징 조형물 이전 제막

큰사진보기 ▲부마민주항쟁 상징 조형물 이전 제막 ⓒ 창원시청 관련사진보기

창원시는 19일 마산합포구 월영광장에서 (사)부마민주항쟁기념사업회가 주관, 부마민주항쟁기념재단이 후원한 '부마민주항쟁 상징 조형물 이전 제막식'을 개최했다고 밝혔다.이번 조형물 이전은 1979년 부마민주항쟁의 주요 현장이자 민주주의의 함성이 울려퍼졌던 공간으로 상징물을 되돌려 놓음으로써, 시민 접근성과 활용성을 높여 민주주의 가치가 세대를 넘어 자연스럽게 전승될 수 있도록 하기 위함이다.이날 제막식에는 장금용 창원특례시장 권한대행을 비롯해 도·시의원, 민주화단체 및 경남대학교 관계자, 시민 등 다양한 인사들이 참석해 역사적 의미를 함께 나눴다.특히 26년간 흔들림 없는 의지로 조형물을 시민의 공간으로 되돌리기 위해 헌신해 온 부마민주항쟁기념사업회 이창곤 회장을 비롯한 관계자들의 노고가 참석자들의 깊은 공감을 이끌어냈다.장금용 시장권한대행은 축사를 통해 "이번 조형물 이전은 부마민주항쟁의 역사를 월영광장에 다시 세움으로써 민주주의의 가치가 시민의 일상 속에서 자연스럽게 살아 숨 쉬도록 하기 위한 뜻깊은 선택"이라며, "앞으로도 시는 민주화의 역사를 소중히 지켜나가며 기억을 넘어 교육과 실천으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.