수염풍뎅이 확인... 미호강은 살아 있다

충청북도를 가로지르는 미호강이 여전히 살아 있다는 사실이 수치와 종 목록으로 확인됐다.청주충북환경운동연합은 지난 19일 오전 10시, 충북시민사회지원센터 대회의실에서 '2025 미호강 생태조사 결과보고회'를 열고, 1년간 진행한 생태조사 결과를 공유했다. 이번 조사는 파타고니아의 후원으로 진행됐다.청주충북환경운동연합은 2025년 한 해 동안 미호강 전반을 대상으로 포유류, 양서·파충류, 곤충류, 조류, 어류, 식물상은 물론 역사·문화 영역까지 폭넓은 조사를 진행했다. 분야별 전문가들이 참여했고, 바이오블리츠 방식으로 시민들이 함께 조사에 나서는 시민과학의 형태로 확장됐다. 전문가와 시민이 현장에서 함께 관찰하고 기록하며 결과를 공유하는 과정 자체가 이번 조사의 중요한 성과였다. 보고회는 1년간의 조사 성과를 담은 짧은 영상 상영으로 시작됐다. 이후 분야별 전문가들이 조사 결과를 차례로 발표했다.첫 발표에 나선 강민식 충청북도문화유산위원회 위원(이하 강위원)은 미호강의 역사 문화적 가치를 짚었다. 그는 "미호강 발원지 논쟁은 이제 중단했으면 한다"면서 과거 미호강의 이름이 '작천'이었음을 언급하며 발표를 시작했다.강 위원은 고대 시기 미호강과 함께 성장한 진천 지역이 철기 유적의 완결성이 가장 높은 곳으로, 성곽과 철기 유물이 집중적으로 확인되는 지역이라고 설명했다. 청주 역시 성곽과 철기 유산을 가진 중요한 지역이지만, 테크노폴리스 개발 과정에서 100여 개 마을이 사라지고 기록으로만 남게 된 현실에 대한 아쉬움도 함께 전했다. 강 위원은 여울 '탄'이라는 지명은 배가 다닐 수 없는 얕은 물길을 뜻하며, 배를 끌어 이동하는 과정에서 줄다리기와 같은 공동 노동 문화가 발달했음을 보여준다고 했다. 그러나 이러한 지명들이 점점 사라지고 있는 현실을 안타까워했다.어류 조사를 발표한 박현수 충북생물다양성보전협회 사무처장은 이번 조사가 사계절 전면 조사는 아니었음을 전제로 하면서도, 미호강 전반의 어류 생태계가 등급 평가에서 B등급으로 확인됐다고 밝혔다. 특히 팔결교 일대에서 멸종위기 야생생물인 흰수마자와 미호종개가 확인됐으며, 개체수 또한 비교적 많은 것으로 판단했다. 흰수마자의 경우 이동성이 높은 종으로, 금강 본류에서 미호강으로 유입됐을 가능성이 높다고 평가했다.포유류와 양서·파충류 조사는 전숙자 미호강유역협의회 대표가 발표했다. 조사 대상 종수가 많지 않아 두 분류를 함께 조사했으며, 종의 특성상 직접 관찰보다는 흔적 확인을 중심으로 진행했다고 설명했다. 그 결과 삵은 조사 구간 전반에서 확인됐고, 수달의 서식 흔적과 실제 활동 모습도 관찰됐다. 반면 파충류의 경우 도로 인접 구간에서 로드킬 피해 사례가 확인돼 관리 대책의 필요성이 제기했다.식물상 조사는 유진수 사무처장이 발표했다. 기존에 확인된 멸종위기 식물은 주로 미호천 지류에서 분포하고 있었으며, 조사 결과 목본류 46종, 초본류 202종이 확인됐다. 이 가운데 벼과 식물이 약 15%로 가장 높은 비중을 차지했다. 한국 특산식물로는 개나리와 키버들이 확인됐고, 멸종위기 야생생물 '관심필요종'으로 분류된 범부채와 측백나무 등 5종이 조사됐다. 희귀식물인 쥐방울덩굴과 측백나무도 확인됐으나, 측백나무 일부는 식재된 개체로 판단된다고 밝혔다.저서성무척추동물 조사는 안동하 생태보전연구소 연구위원이 맡았다. 그는 여울과 소 등 물 흐름의 구간에 따라 생물상이 다르게 나타난다고 설명하며, 조사 결과 수서곤충이 전체의 95%, 기타 무척추동물이 5%를 차지했다고 밝혔다. 이번 조사에서는 멸종위기종이나 법적 보호종은 확인되지 않았지만, 추가적인 정밀 조사가 필요하다고 평가했다.곤충류 조사는 윤창만 국립생태원 박사(이하 윤박사)가 발표했다. 총 42종의 곤충이 확인됐으며, 특히 꼬리명주나비가 다수 관찰된 것으로 확인됐다. 윤 박사는 하천변 풀베기가 빈번하게 이뤄지면서 곤충 서식에 부정적인 영향을 주고 있다고 지적했다. 또한 멸종위기종인 수염풍뎅이가 확인됐으며, 야간 경관조명에 유인돼 탈수로 폐사하는 사례도 있다고 설명했다. 수염풍뎅이 밀도가 매우 높게 나타난 일부 구간에 대해서는 우선적인 보호가 필요하다는 평가를 내놨다.발표 이후에는 종합 토론이 이어졌다. 토론에는 김현길 (사)자연보호중앙연맹 충청북도협의회 회장, 김경중 에코콤플렉스 관장, 이창호 미호강 바이오블리츠 참가 시민, 최정민 미호강유역협의회 사무국장이 참여했다. 토론자들은 갈수기 조사의 필요성을 공통으로 제기하며, 이번 조사가 일회성에 그치지 않고 지속되기를 기대한다고 밝혔다. 또한 조사 결과를 통사적으로 정리해 시민들이 쉽게 이해할 수 있는 자료로 제공할 필요성, 낚시 등 하천을 이용하는 시민들의 생활과 인문학적 관찰을 함께 담아낼 필요성도 제안됐다. 기후위기와 연계한 분석, 그리고 충청북도와 청주시 등 행정기관이 조사 결과를 실제 정책에 반영해야 한다는 요구도 이어졌다.이번 조사 결과는 미호강이 여전히 다양한 생물이 살아가는 생태적으로 중요한 하천임을 분명히 보여줬다. 청주충북환경운동연합 박종순 처장은 "향후 국가습지보호지역 지정을 목표로 보호 활동을 이어갈 계획"이라며, 최종 보고서를 정리해 관계 기관에 전달할 예정이라고 밝혔다.조사 결과를 일회성 기록으로 남길 것이 아니라, 지속적인 과제로 국가습지보호지역 지정과 관리 정책으로 연결 할 필요가 있다. 미호강의 생물다양성은 이미 충분한 근거로 제시됐다. 남은 책임은 행정과 정책 결정자들에게로 넘어갔다. 보호할 수 있었음에도 지키지 않았다는 말이 다시 반복되지 않도록, 지금 선택이 필요하다.