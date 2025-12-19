"글맛 착착 감겨오는" 두 줄 시인의 '명약'

큰사진보기 ▲최상일 시인의 첫 번째 시집 <잘라내도 자라나는 그리움 하나> 표지 ⓒ 시와에세이 관련사진보기

찬비라도 내릴 듯 잔뜩 흐려도

그대를 본 날 내 맘은 봄날

- <꽃 1> 전문

"읽어본 이는 환성을 질렀다. 일상을 간결하게 표현했지만 독자층은 백배로 화답했다."

시집 한 권 낸 적 없는 사람더러 두 줄 시인이래요

난 그저 시인(詩人)이 아닌 시(詩)인 사람이 되고 싶은데

- <욕심> 전문

'두 줄 시인'에게 행복은 "하늘을 올려다보는 일, 꽃잎을 들여다보는 일/이 모든 순간을 당신과 함께 하는 일(<행복>)"이라니! 여기에 무엇을 더 보태랴! 두 줄의 시구에 인생의 오묘한 맛과 신의 섭리가 다 들어 있는 것을! (안준철 시인)

"마침내 그를 뒤흔든 시인을 알게 된다. 안준철 시인의 시집 <너의 이름을 부르는 것만으로>는 안 시인이 1992년 제자들에게 써준 생일 시를 모아 낸 첫 시집이기도 하다. 이 시편들을 완독한 최 시인은 '마치 아버지에게 위로를 받은 느낌이 들었다'고 말했다. 시편을 통째로 마치 습작하듯 베껴 쓰기도 했다. 그렇게 맺은 안 시인과 인연(因緣)은 지금도 이어지고 있다. 그는 크게 깨달은 바가 있었다. '시'는 타인을 위로해주는 명약임을 알게 됐다." -(시집 '해설' 중에서)

네 슬픔을 나는 알지/힘쓰지 않아도/남들에겐 다 주어지는 것/내겐 없다고/가끔 몸으로 우는 너를 보았지//(생략)//다시는 만나지 말자고/눈물조차 없이 돌아섰을 때/어머니, 나의 어머니/네 잊혀진 심연 속으로/소리 없는 파문이 일었겠지/벗이여!/그래도 아직 슬픔은 네 몫이 아니다/문 드리면 열릴 너의 미래가 너무 눈부시다/일을 하자 사랑을 하자/죄라도 짓자/주어진 삶을 파고 일구고/패치고 쪼개어/손수 눈물 없는 날을 만들어보자/겨울 햇살처럼 겨울햇살처럼

-생일 시, <겨울 햇살처럼> 중에서

고단함에 절어 늘 숨죽이고 사셨던,

어머니는 평생 배추를 이고 가신다

-<배추 머리> 전문

제아무리 짙은 안개라도

걷다 보면 걷히리라

-<인생길> 전문

달랑 두 줄 시도 쉬 쓰인 적 한번 없는데

봄이라고 저것들이 그냥 덜렁 피었을까

-<꽃 2> 전문

한 줄은 아쉽고 세 줄은 버겁다

두 줄이면 족하다 나의 시(詩)처럼

-<김밥> 전문

"청출어람으로 기쁨을 주시는 두 줄 시인님! 일취월장하여 시단에 빛나는 별이 될 것을 믿어 의심치 않아요."

전주에는 아직 첫눈이 오지 않았다. 지난 18일은 첫눈이 오려는지 하늘이 잔뜩 흐렸다. 흐려도 첫눈이 와준다면 겨울 속에서도 내 맘은 봄날이겠다. 오후가 되자 날이 맑아지더니 첫눈 대신 첫 시집을 들고 우체부 아저씨가 다녀갔다. '두 줄 시인'으로 불리는 최상일 시인의 가슴 설레는 첫사랑 같은 시집이다.<잘라내도 자라나는 그리움 하나>는 최상일 시인의 첫 시집이자 등단 시집이다. 최 시인은 2020년부터 SNS에 '두 줄로만 쓴 시'(2행시)를 선보이기 시작했다. 처음에는 두 줄 시가 아닌 두 줄 댓글이었다. 기성 시인들이 올린 시에 독자로서 두 줄로 댓글을 단 것인데 누군가 그걸 읽고 언어 감각이 뛰어나니 댓글만 달지 말고 두 줄 시를 써보라고 권유한 모양이다. 그 결과는 어땠을까?시집 해설을 쓴 이기철 시인의 말이다. "'두 줄 시'를 처음 접했을 때는 '이게 뭐지?' 하는 정도였"는데 "읽을수록 글맛이 착착 감겨 올라왔다"고도 적었다. 그 후로 '두 줄 시인'이란 별칭을 얻은 최 시인의 마음은 어땠을까?"시인(詩人)이 아닌 시(詩)인 사람이 되고 싶은" 것이 '욕심'이라는 걸 안다면 일단 시인(詩人) 자격은 있다고 봐도 무방하겠다. 아니, 그 이상일 수도 있다.이번 시집이 첫 시집이자 등단(데뷔) 시집이라고 했는데, 데뷔는 최 시인만의 일이 아니다. 나도 시집 뒷표지에 '표사(추천사)'라는 것을 처음 써보았으니 데뷔작인 셈이다. 고맙고 황홀한 일이다. 처음에는 어떻게 쓰지? 하고 막막하기만 했는데 '땡감' '까치밥' 행복' 시 세 편을 읽고 다른 더 좋은 시가 눈에 띄기 전에 서둘러서 써버렸다."인생 참 떫다 하니 감이 감히 말했다/단내 나게 달려야 단맛을 보는 거야"(<땡감>)에서 언어유희의 백미를 가볍게 선보이더니 "독생자를 내어주신 하나님의 사랑/찢기고 상하신 그리스도의 핏자국(<까치밥>)"에서는 독실한 신앙심에 근거한 객관적 상관물의 빼어난 예를 여실히 보여준다.이렇게 내 이름 석 자가 최상일 시인의 첫 시집에 활자로 찍힌 데는 그만한 사연이 있다. 나와 최 시인과의 인연이 시집 해설에도 자세하게 나와 있다. 최 시인이 고등학생이었을 때 내가 펴낸 첫 시집을 읽었다는 사실도 뒤늦게야 알게 되었다. 그때의 느낌을 시집 해설을 부탁하는 자리에서 이기철 시인에게 말한 모양이다.이기철 시인은 내 첫 시집 맨 첫 장에 실린 졸시 <겨울 햇살처럼> 전문까지 소개해주었다. 첫 담임을 맡은 제자에게 써준 생일 시다. 생일 시 일부다.고마운 일이다. 살다 보니 이런 날도 있구나 싶다. 그런데 시가 "타인을 위로해주는 명약"임을 알게 되었다면 최 시인이야말로 청출어람(靑出於藍)이라할만 하다. 다음 세 편 시를 읽어보자. 시가 짧으니 전문을 인용해도 부담이 없다.<꽃 2>는 시 쓰기의 어려움을 토로한 시로도 읽힌다. 물론 두 번째 행인 "봄이라고 저것들이 그냥 덜렁 피었을까"에 방점이 찍혀 있다. 하지만 나로서는 동병상련의 아픔이 먼저 눈에 밟혀왔을 터다. "달랑 두 줄 시라도 쉬 쓰인 적 한번 없는데"라는 앞의 시구에서 이제 막 무대에 오른 신출내기 작가인 최 시인에 대한 신뢰와 안도감이 함께 찾아온 것도 사실이다. 그가 잘 익어가리라는 믿음이 생긴다."읽는다는 건 어쩌면 익는 일인지도 몰라/다독(多讀)으로 다독이며 야물게 익어가야지(<독서>)"라든가 "마음을 바치면 마음을 열지만/마음을 다치면 마음이 닫힌다(<조건반사>)"에서 보듯 최 시인은 언어유희에도 능한 시인이지만 그 이상의 무엇이 있다. 심재원 시인은 "짧은 시에서 되레 여운이 물결처럼 밀려올 때가 많아 시를 읽으며 순간순간 깊은 숨 고르기가 필요하다"고 말한다.최 시인의 첫 시집, <잘라내도 자라나는 그리움 하나>는 총 4부로 구성되어 있다. '가족' '사랑' '자연' '인생' 어느 페이지를 먼저 펼치더라도 나 닮은 시 한 편 쯤은 만날 수 있을 것이다. 마지막 시는 제목은 '김밥'이다. 자신의 두 줄 시에 대한 자평이랄까.복효근 시인은 "긴 꼬리를 지닌 동물로부터 꼬리가 짧아지는 쪽으로 진화하여 인간의 형태가 완성되었다면 최상일 시인의 짧은 두 줄 시는 진화의 최첨단에 서 있는 셈이다"라는 말과 함께 "무엇보다 언어유희와 유머, 위트가 묘하게 어우러져 말맛이 배어 있고 그것이 또한 진정성을 잃지 않는다"라고 평한다.최 시인은 당분간 '두 줄 시'를 고수할 것 같다. 첫 시집 이후에도 꾸준히 시를 올리고 있다. 어제 올린 시에 내가 올린 댓글이다. 두 줄이다. 아무래도 두 줄 시는 못 될 것 같다.