아버지 돌아가신 뒤, 엄마가 주저앉을까봐 권한 일

제일 바쁜 금요일이다. 십 분만, 십분 만 더 자자며 알람 누르기를 대여섯 번. 더 이상은 안 되겠기에 일어나 부지런히 준비한다.오늘따라 가스레인지 불이 약한지 찌개는 끓지 않고 감자는 익을 생각을 안 한다. 머리도 못 말리고 가방도 못 챙겼는데 5분 후에 나가야 한다. 그렇지 않으면 지하철을 놓쳐서 지각하게 된다. 찐감자가 맛있으니 먹고 나가라는 어머니 말씀을 뒤로 하고 부리나케 나온다. 저 감자를 먹으면 나는 분명 지각이다.금요일에는 아침에 문학공부를 한다. 두어 시간만 참여하면 되지만 그 전날 숙제를 내야 하고 여러 작품을 인쇄하여 미리 읽고 가야 하기 때문에 생각보다 시간과 품을 들여야 한다. 연말이라서인지 세 분이나 결석을 한단다. 순간 나도 '그냥 이번 주 쉴까' 라는 유혹에 빠진다. 그럼 그 시간에 맘 편히 잠을 자거나 쉴 수가 있을 텐데...가 아니다. 수업을 빠진다고 내가 편히 쉬지는 못한다. 오히려 그 시간이 순식간에 지나가버려 허탈할 때가 많다.엊저녁에 반드시 해야 할 일을 못하고 누워서 소일하다 그냥 잠이 들어버려서 아침부터 시간에 쫓겼다. 다음부터는 그러지 말자고 다짐하지만 가만 생각해 보니 이게 하나의 루틴이 되었다. "다음부터는 다음부터는" 다음이 과연 있기나 한 걸까. 어차피 되풀이되는 후회와 자책인데 굳이 다음을 기약할 필요가 있을까. 그냥 지금부터 시작을 해 보기로 한다. 지금부터 뛰면 일찍 도착할 거 같다. 생각하고 다짐하는 시간에 행동하면 될 것을 뭘 그리 머릿속에서만 이것저것 예측하고 계획을 짜는지 모르겠다며 나는 뛰기 시작한다.기말고사가 끝나 내가 강사로 있는 수학학원의 많은 학생들이 한두 번 수업을 쉬고 싶어한다. "다음 시간부터 열심히 할게요, 샘"이라는 톡이 몇 개인지 모른다. "다음은 없어. 지금부터 열심히 하자"고 답을 보내도 별 소용이 없다.시작의 의미를 가장 잘 보여준 작가가 있다. 오스트리아 작가 루스 윌슨은 70이 넘은 나이에 남편과 졸혼을 하고 교외에 집을 얻어 학창시절 좋아하던 제인 오스틴의 작품 전권(제인 오스틴은 6권의 작품을 썼다)을 본격적으로 읽기 시작하며 문학공부를 시작하였다. 그리하여 88세에 박사학위를 받았고 92세인 지금까지 독서를 하고 글을 쓰며 인생에 새로운 기회를 주는 '문학의 힘'을 전하며 제2의 인생을 시작하려는 이들에게 많은 영감과 희망을 주고 있다.아버지 돌아가시고 한동안은 어머니가 주저앉지 않길 바라는 마음에 여러가지를 배우며 기운 내시기를 소망했다. 지금은 오히려 어머니가 나보다 더 바쁜 듯하다. 나는 취미가 글쓰기 외에는 없는데 어머니는 독서와 글쓰기는 물론이요 서예, 논어, 명심보감, 난타, 합창, 옷 만들기까지 종류도 다양하다. 같이 배우는 친구분들 이야기를 들어보면 다들 중고등학생 시절로 돌아간 듯 생기있게 활발히 사신다. 시작이라는 말을 꺼내기가 무색하게 이미 시작을 하고 계셨던 것이다.하루를 여행이라고 여기면 지하철을 기다리는 시간도 키오스크에서 음식을 주문하는 시간도 다 나름의 의미가 있고 꼭 필요한 시간이다. 오늘 나에게 중요한 업무가 있다 하여 업무 외의 시간은 자투리로 버리는 게 아니라 자투리 시간 자체도 하나의 업무가 될 수 있는 것 같다.시작이라는 건 워밍업 단계를 거쳐 요이 땅하며 출발하는 것이 아니라 지금 있는 이 곳 이 자리에서 그냥 한 발을 툭 내딛는 것이다. 오늘 아침에는 보통 때보다 집에서 늦게 나왔지만 행동의 중요성을 깨달은 순간 뛰기 시작해 오히려 평소보다 일찍 도착했다. 시작을 미루지 않아서인가 보다.