연극 <라이프 오브 파이>, 우리가 알던 배우 박정민이 아니었다

AD

큰사진보기 ▲라이프 오브 파이 한국 초연, GS아트센터 ⓒ S&CO 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리와 블로그에도 실립니다.

얀 마텔의 동명 소설을 원작으로 한 〈라이프 오브 파이〉는 믿음의 우화로 읽혀온 작품이다.한국에서 초연으로 올라간 공연 〈라이프 오브 파이〉 역시 그 질문에서 출발하지만, 무대이기 때문에 이 이야기는 조금은 다르게 보인다. 소설과 영화에서 파이의 믿음이 그의 내면에서 작동한다면, 연극에서는 그 믿음이 눈앞에서 유지된다. 퍼핏을 움직이는 배우들의 몸, 바닥을 덮는 물결, 무대를 가득 채운 밤하늘은 모두 숨길 수 없는 장치들이다. 관객은 파이가 이야기를 믿는 순간보다, 그 이야기가 무너지지 않도록 붙잡고 있는 순간을 보게 된다.나는 파이를 연기한 박정민의 무대 연기를 이번에 처음 보았다. 그럼에도 그의 연기는 낯설지 않았다. 오히려 파이의 환생에 가깝다는 인상을 남겼다. 무대 위에서 들려오는 그의 발성과 목소리는, 내가 영화에서 기억하던 배우 박정민의 것이 아니었다. 그 목소리는 철저하게 파이의 것이었고, 살아남기 위해 감정을 절제하고 호흡을 관리해야 했던 소년의 상태를 정확히 담고 있었다.특히 과장되지도, 연극적으로 부풀려지지도 않은 목소리는 파이의 내면을 설명하기보다 유지하고 견뎌내는 상태를 드러낸다. 박정민은 감정을 전달하기보다 감정을 통제하는 인물을 연기한다. 그 선택 덕분에 파이는 드라마틱한 생존자가 아니라, 끝까지 무너지지 않기 위해 스스로를 관리해야 했던 인간으로 무대 위에 남는다.내가 특히 인상 깊게 본 것은, 박정민이 연기한 파이가 사뿐사뿐 무대를 다닌다는 느낌이었다. 그의 움직임에는 과시도, 힘의 과잉도 없었다. 몸은 언제나 다음 균형을 준비한 상태로 가볍게 떠 있었다. 이 가벼움은 자유로움이 아니라, 언제든 무너질 수 있는 상황에서 자신을 조심스럽게 옮기는 방식에 가까웠다. 가볍지만, 그 가벼움은 순수함이 아니라 긴장을 견뎌낸 결과처럼 보인다. 그는 감정에 빠지지 않는다. 대신 매 순간 균형을 유지한다. 배우가 인물을 연기한다기보다, 파이라는 존재가 지금 이 무대 위에 서 있는 듯한 느낌을 준다.무대 위의 리차드 파커는 압도적이다.이 벵골 호랑이는 파이의 염소를 잡아먹은 존재이며, 본능적인 증오와 공포의 대상이다. 동시에 그는 227일 동안 망망대해 위에서 파이가 유일하게 함께 있어야 했던 동반자다. 중요한 것은 파이가 그를 사랑했는가가 아니다. 파이는 리처드 파커를 관리해야 했다. 거리의 유지, 시선의 통제, 반복되는 규칙. 이것은 신앙이 아니라 훈육이며, 위로가 아니라 노동이다.이 점을 가장 설득력 있게 만드는 것이 퍼핏 연기다. 리처드 파커가 무대 위로 처음 들어오는 순간, 나도 모르게 속으로 '와' 하는 감탄이 먼저 나왔다.퍼핏이라는 사실을 알고 있음에도, 그 호랑이는 단번에 무대의 공기를 바꾸며 관객의 시선을 장악한다. 그 순간 이후, 리차드 파커는 더 이상 비유나 장치가 아니라, 파이가 끝까지 관리해야 할 현존하는 위험으로 자리 잡는다.여러 퍼펫티어 배우들의 노련한 합으로 구현된 이 호랑이는 실제의 위험처럼 무대 위에 존재한다. 퍼펫티어들의 몸은 숨겨지지 않은 채 드러나 있으며, 바로 그 노출된 협업이 파이의 생존 방식을 닮아 있다. 이 무대는 생존이 기적이 아니라, 매일 반복되는 정확하고 노련한 조율의 결과임을 퍼핏티어들의 연기로 증명한다.무대 바닥에 투사되는 물결 또한 인상적이다.이 바다는 낭만적인 자연이 아니라, 언제든 균형이 무너질 수 있는 취약한 시스템에 가깝다. 바닥의 물결은 아름답지만 불안정하며, 파이가 227일 동안 유지해야 했던 삶의 조건을 시각적으로 드러낸다. 이 공연의 무대 예술은 '예쁘다'에서 멈추지 않고, 작품의 논지를 정확히 수행한다.바다와 폭풍우뿐 아니라, 무대를 뒤덮는 밤하늘의 연출 역시 잊히지 않는다. 별이 가득한 하늘은 한없이 아름답지만, 그 아름다움은 결코 위안으로 작동하지 않는다. 오히려 무대 전체를 압도하는 스케일과 끊임없이 변화하는 빛의 흐름은, 파이가 발 딛고 설 수 있는 확고한 지면이 어디에도 없다는 사실을 시각적으로 각인시킨다. 이 밤하늘은 구원의 표상이 아니라, 끝을 알 수 없는 시간과 고독이 파이 위로 쏟아지는 공간에 가깝다.그래서 이 작품의 질문은 우리가 흔히 알고 있는 것과 다르다.〈라이프 오브 파이〉는 "어떤 이야기를 믿을 것인가"를 묻지 않는다.그보다 훨씬 가혹한 질문을 던진다.당신은 얼마나 오래, 같은 이야기를 유지할 수 있는가?믿음은 선택의 문제가 아니라 227일 동안 무너지지 않게, 즉 죽지 않기 위해 붙들어야 했던 삶의 방식이다. 얼마나 오래 이야기를 유지할 수 있는가라는 물음은, 인간이 언제까지 스스로를 인간으로 붙들어 둘 수 있는지를 묻는 질문에 가깝다.이 지점에서 〈라이프 오브 파이〉는 희망의 서사가 아니라, 유지의 서사가 된다. 이야기는 사람을 구원하지 않는다. 다만 무너지지 않게 붙들어 둘 뿐이다. 그리고 그 유지에는 언제나 비용이 따른다. 긴장, 규칙, 거리, 반복. 파이가 끝까지 버틸 수 있었던 것은 용기 때문이 아니라, 이 비용을 매일 지불했기 때문이다.박정민의 파이가 끝까지 긴장을 놓지 않는 이유는 여기에 있다. 그는 위로 받는 소년이 아니라, 광기에 빠지지 않기 위해 공포를 곁에 두고 살아야 했던 인간이다. 공연 〈라이프 오브 파이〉는 결국 이렇게 말한다. 인간은 이야기를 믿어서 살아남는 존재가 아니라, 이야기를 끝까지 붙잡지 않으면 살아남을 수 없는 존재라고.그리고 이 작품은 묻는다. 우리가 진실을 견딜 수 없어서 이야기를 만드는 것인지, 아니면 이야기를 유지하지 못하면 진실 이전에 무너져 버리는 존재이기 때문인지.공연 〈라이프 오브 파이〉의 한국 초연은 2026년 3월 2일까지, 역삼동 GS아트센터에서 공연된다.