사회부산경남한줄뉴스 25.12.19 19:09ㅣ최종 업데이트 25.12.19 19:09 경남청년농업인영농조합법인-지리산함양시장 상인회, 장학금 기탁 윤성효(cjnews) (재)함양군장학회는 19일 경남청년농업인 영농조합법인과 (사)지리산함양시장 상인회에서 각 100만 원의 장학금을 기탁했다고 밝혔다. 진병영 이사장은 "각자의 자리에서 지역을 지켜온 청년 농업인과 상인회 여러분들이 미래세대를 위해 보내주신 나눔에 깊이 감사드린다"라며 "이 마음들이 학생들에게 조용하지만, 든든한 응원이 될 것"이라고 말했다.