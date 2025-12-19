메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

25.12.19 19:09최종 업데이트 25.12.19 19:09

경남청년농업인영농조합법인-지리산함양시장 상인회, 장학금 기탁

원고료로 응원하기
함양군장학회는 12월 19일 경남청년농업인 영농조합법인과 (사)지리산함양시장 상인회에서 각 100만 원의 장학금을 기탁했다고 밝혔다.
함양군장학회는 12월 19일 경남청년농업인 영농조합법인과 (사)지리산함양시장 상인회에서 각 100만 원의 장학금을 기탁했다고 밝혔다. ⓒ 함양군청

(재)함양군장학회는 19일 경남청년농업인 영농조합법인과 (사)지리산함양시장 상인회에서 각 100만 원의 장학금을 기탁했다고 밝혔다.

진병영 이사장은 "각자의 자리에서 지역을 지켜온 청년 농업인과 상인회 여러분들이 미래세대를 위해 보내주신 나눔에 깊이 감사드린다"라며 "이 마음들이 학생들에게 조용하지만, 든든한 응원이 될 것"이라고 말했다.

#장학금

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사창원마산, 부마민주항쟁 상징 조형물 이전 제막

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기