민주당 대전·충남 의원들 "2026년 통합 단체장 선출 로드맵 발표"

더불어민주당 대전·충남 국회의원들은 19일 오전 국회소통관에서 기자회견을 통해 "대전·충남 통합을 위한 실질적인 절차를 시작하기로 뜻을 모았다"고 발표했다.

대전·충남 지역의 더불어민주당 국회의원들이 '대전·충남 행정통합' 추진을 공식 선언했다. 이들은 내년 6월 지방선거에서 통합 광역자치단체장을 선출한다는 구체적인 목표를 제시하며 "대한민국 균형성장의 새로운 이정표로 삼겠다"고 밝혔다. 그러나 그간 신중하거나 부정적이었던 입장을 대통령의 한마디에 갑작스럽게 뒤집은 것을 두고 '정치적 무소신'이라는 비판의 목소리도 거세게 일고 있다.더불어민주당 대전·충남 국회의원들은 19일 오전 국회소통관에서 기자회견을 열고 "어제(18일) 이재명 대통령과 간담회를 갖고 수도권 과밀화와 지방소멸 문제의 근본적 해결을 위한 심도 있는 의견을 나눴다"며 "대전·충남 통합을 위한 실질적인 절차를 시작하기로 뜻을 모았다"고 발표했다. 의원들은 "현재 대한민국이 수도권의 초과밀 폐해와 지방의 인구 유출 및 소멸 위기라는 이중고를 겪고 있다고 진단"했다. 이들은 "지역 불균형이 국가 전체의 지속가능성을 위협하는 상황에서, 대전·충남 통합이 국가 균형성장 전략인 '5극·3특' 체제를 작동시키는 출발점이 될 것"이라는 설명이다.이번 선언에서 가장 눈에 띄는 대목은 구체적인 로드맵이다. 의원들은 "단순히 선언적 법안 발의에 그치지 않고, 정부와 긴밀히 협력해 ▲실행 가능한 통합안 마련 ▲내년 6월 지방선거 시 통합 광역자치단체장 선출을 목표로 속도감 있게 추진하겠다"고 공언했다. 또한, 통합의 내실을 기하기 위해 중앙정부로부터 ▲재정 분권 및 자치 권한의 최대 특례 확보 ▲실질적인 권한 이양을 끌어내겠다는 의지도 분명히 했다.일방적 추진에 대한 우려를 의식한 듯, '주민 주권'에 대한 강조도 잊지 않았다. 의원들은 "주민 동의 없는 통합은 있을 수 없다"며, 중앙당과 시·도당 차원의 가칭 '충청특위'를 구성하겠다고 밝혔다. 이를 통해 정보를 투명하게 공개하고 숙의와 공론화 과정을 거쳐 주민들의 뜻을 책임 있게 반영하겠다는 계획이다.아울러 이번 통합이 대전과 충남에 그치지 않고, 향후 충북까지 아우르는 '중부권 초광역 협력 체계'의 기반이 될 것임을 강조했다. 이를 통해 광역 협력의 모범 모델을 만들고 대한민국의 새로운 성장 동력을 확보하겠다는 포부다.하지만 이번 발표를 바라보는 지역 사회의 시선은 곱지 않다. 특히 민주당 의원들이 국민의힘 소속 단체장들의 통합 제안에 대해 불과 얼마 전까지 '졸속 추진'이라며 날을 세우다, 대통령의 의지 표명 직후 일제히 찬성으로 돌아선 점이 도마 위에 올랐다.박진도 충남대 명예교수는 이날 "전기줄의 참새가 포수의 총 한 방에 일제히 엎드리는 '마카수구리' 형국"이라며 강하게 비판했다. 그는 "제왕적 대통령의 말 한마디에 공당의 입장이 손바닥 뒤집듯 바뀌는 것이 과연 국민주권정부의 모습이냐"며 정치권의 무소신을 직격했다.민주당 소속 대전의원들은 박범계(대전 서구을), 조승래(대전 유성구갑), 장철민(대전 동구), 박용갑(대전 중구), 박정현(대전 대덕구), 장종태(대전 서구갑), 황정아(대전 유성구을) 의원이고 충남은 어기구(충남 당진시), 박수현(충남 공주시부여군청양군), 복기왕(충남 아산시갑), 문진석(충남 천안시갑), 이정문(충남 천안시병), 이재관(충남 천안시을), 황명선(충남 논산시계룡시금산군) 이다.