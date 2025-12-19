억울한 컷오프 없다더니…민주당 광주, '여성특구 4곳' 지정 초읽기

큰사진보기 ▲더불어민주당 광주광역시당 위원장을 맡고 있는 양부남(서구을) 의원. 2024. 7. 30 ⓒ 양부남 측 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 광주광역시당. ⓒ 김동규 관련사진보기

내년 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거를 5개월여 남겨두고 더불어민주당 광주광역시당이 시의원(광역의원) 선거구 일부를 '여성 경쟁 특구(여성특구)'로 지정하기로 잠정 결론을 내리면서 잡음이 일고 있다.선거 준비를 해온 일부 남성 예비후보들 사이에선 "여성 특구 지정은 곧 남성 후보 출마 기회 봉쇄다. 억울한 컷오프(경선 배제)는 없다던 당 대표 공언은 빈말이냐"는 불만이 새어나오고 있다.19일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 광주시당 지방선거기획단은 최근 논의를 거쳐 광역의원 선거구 20곳 가운데 4곳을 여성특구로 지정하고, 청년특구는 폐지하는 방향으로 가닥을 잡았다.여성특구 대상 선거구로는 서구 제3선거구, 남구 제2선거구, 북구 제3선거구, 광산구 제4선거구가 포함된 것으로 전해졌다. 다만 이 안은 당 최고위원회 의결을 거쳐 확정된다.여성특구는 해당 선거구에서 여성 후보 간 경쟁을 전제로 설계되는 특별 선거구를 말한다. 당헌·당규에 '여성특구' 지정 절차가 명문으로 규정돼 있지 않아 선거철이면 논란이 반복됐다. 광주시당은 여성과 청년의 정치 진입 문턱을 낮추겠다는 취지로 2014년 제6회 지방선거 때부터 여성 및 청년 특구를 운영해 왔다.논란이 반복되는 이유로는 남성 후보 진입이 제한된다는 점에 따른 "역차별" 문제와 함께, 제도 설계·선정 과정에 대한 불신이 꼽힌다. 지역 정치권 안팎에선 "특구 지정의 기준과 필요성이 충분히 공개·설명되지 않았고, 논의 과정도 비공개로 은밀하게 진행됐다"는 비판이 계속됐다. 특구 지정에 따른 수혜자와 피해자의 면면이 구체화된 뒤에는 "A 의원이 측근을 심는 특구였다" "B 의원에게 반기 든 시의원 제거용 특구였다"는 뒷말도 무성했다.이번 논란의 핵심도 시기와 절차 문제다. 광주시당 안팎에서는 "당헌·당규에 명확한 근거가 부족한 제도인데도, 이번에도 어김없이 선거 코앞에 특구 지정이 추진되고 있다. 여성 배려를 가장한 광주시당과 일부 현역 의원의 횡포"라는 비판이 나온다.또한 민주당이 당헌·당규에 따라 여성 후보자들에게 경선에서 일반적으로 25%의 가산점을 부여하고 있다는 점과 매 선거철 반복되는 불공정 논란을 거론하면서, 특구 제도 자체를 폐지해야 한다는 목소리도 팽배하다.내년 선거를 준비해온 한 예비 주자는 통화에서 "권리당원도 모집했고 오랜 기간 선거 준비를 해왔는데, 선거 5개월 여 남겨두고 선거구가 '특구'로 묶이면 사실상 출마를 접어야 한다"며 "광주만이 유일하게 채택하는 여성특구 제도를 현실에 맞게 정비해서 억울한 피해자가 없도록 해야 한다"고 말했다.또다른 예비 주자는 "정청래 대표는 줄곧 '내년 지방선거에서 억울한 컷오프는 없다'고 공언했는데, 광주에선 몇몇 인사에 의해 여성 특구 지정이 논의되고 있다"며 "억울한 컷오프보다 억울한 것이 억울한 특구 지정이다. 명분도 없고 이의 신청 방법조차 마땅치 않은 특구 지정이 당에 의해 무산되기만 바랄 뿐"이라고 말했다.이 사안에 밝은 정치권 관계자는 "여성 정치 진출 확대 취지 자체에는 공감하지만, 공천 룰은 내용과 절차 모두 예측 가능해야 정치 신뢰가 선다. 매년 광주에서만 문제가 반복되고 있지 않느냐"며 "특구 지정이 특정인을 심거나 배제하는 도구로 악용될 수 있다는 의심이 나오는 것 자체가 문제"라고 밝혔다.이 관계자는 그러면서 "불이익을 받는 후보에 대한 배려책 마련과 함께 최소 1년 전 사전 공지 같은 최소한의 규정이 마련돼야 한다"며 "여성과 청년에겐 경선 가산점이 있으니 이참에 특구 폐지 논의가 이뤄졌으면 좋겠다"고 덧붙였다.광주시당 관계자는 "논의가 진행 중인 것은 사실이지만, 당 최고위 의결 전까지 세부 내용을 밝힐 수 없다"고 말했다. 이 당직자는 "여성 특구 지정은 '공직선거의 지역구선거후보자 추천에 있어서 당헌·당규로 정하는 바에 따라 여성을 100분의 30 이상 포함하여야 한다'는 규정에 따라 논의가 이뤄지고 있다"고 덧붙였다.양부남 광주시당 위원장 역시 "불필요한 오해를 살 수 있으므로 당 최고위원회 결정 전까지 세부 내용을 일절 언급할 수 없다"고 말했다.