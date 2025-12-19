중앙규제에 막힌 리모델링... 시민단체 "용인시, 방관자 아닌 시민의 방패 돼야"

큰사진보기 ▲보고서시민단체 용인블루가 발간한 '용인 수지구 도시재생 정체와 리모델링 갈들구조 분석' 보고서 ⓒ 용인블루 제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲박용환시민단체 용인블루 박용환 대표 ⓒ 박용환 대표 제공 관련사진보기

용인 수지구 일대 노후 아파트 리모델링 사업을 둘러싼 갈등이 심화되는 가운데, 시민단체가 현 상황을 "주민 간 다툼을 넘어선 구조적 문제"로 규정하며 지방정부의 적극적 개입을 촉구하고 나섰다.시민단체 용인블루(대표 박용환)는 최근 <용인 수지구 도시재생 정체와 리모델링 갈등 구조 분석> 보고서를 발표하고, 수지구 리모델링 사업의 정체 원인을 거시경제 변화와 경직된 중앙 규제가 결합된 결과로 분석했다. 그러면서 "중앙의 규제가 지역 현실을 옥죌 때, 지자체는 시민의 방패가 돼야 한다"고 강조했다.보고서에 따르면 수지구는 1990~2000년대 초 집중 공급된 아파트들이 준공 20~30년 차에 접어들며 급격한 노후화 단계에 진입했다. 신규 택지 공급이 사실상 불가능한 상황에서, 높은 용적률로 재건축이 어려운 수지구 아파트들에게 리모델링은 사실상 유일한 주거환경 개선 수단으로 여겨져 왔다.하지만 최근 원자재 가격 급등과 고금리 기조가 장기화되면서 리모델링 사업성은 급격히 악화됐다. 보고서는 초입마을 등 일부 선도 단지의 공사비가 평당 700만 원을 넘어섰고, 몇 년 새 예상 분담금이 1억 원 이상 증가한 사례도 적지 않다고 분석했다.이로 인해 사업 추진을 원하는 조합과 과도한 비용 부담을 우려하는 주민들 간 갈등이 격화되고 있으며, 지역 공동체의 분열로까지 이어지고 있다는 지적이다.용인블루는 특히, 중앙정부의 규제가 현장에서는 오히려 주민 부담을 키우고 있다고 비판했다. 대표적인 사례로 토지거래허가구역 지정에 따른 대출 규제를 꼽았다.리모델링 공사를 위해 일시적으로 이주해야 하는 실거주 주민들조차 대출 제한에 묶여 이주비 마련이 어려운 상황에 놓이면서, 이주 지연 → 금융 비용 증가 → 분담금 상승이라는 악순환이 반복되고 있다는 것이다.용인블루 박용환 대표는 "중앙정부 지침을 기계적으로 집행하는 데 그친다면 지방자치의 역할을 방기하는 것"이라며 "용인시는 국토교통부와 금융위원회에 실거주 목적의 한시적 이주에 대해서는 대출 규제 완화를 적극 건의해야 한다"고 말했다.보고서는 리모델링 갈등의 이면에 경제적 약자의 주거권 문제가 자리 잡고 있다고 지적했다. 수지구 노후 아파트에는 은퇴 후 연금에 의존하는 고령층 비중이 높은데, 이들에게 수억 원대 분담금은 감당 불가능한 수준이라는 것이다.보고서는 "감당할 수 없는 분담금을 요구하는 것은 사실상 집을 팔고 떠나라는 강제 이주와 다르지 않다"며, 이러한 개발 방식이 젠트리피케이션으로 이어질 수 있다고 경고했다.또한 사업 초기에는 분담금을 낮게 제시했다가 이후 급격히 인상하거나, 정보 공개가 불투명한 조합 운영이 주민 불신과 갈등을 키우고 있다고 분석했다.용인블루는 해법으로 ▲리모델링 사업 검증위원회 상설화 ▲이주비 금융 지원 및 대출 규제의 '핀셋 완화' ▲사업 중단 시 질서 있는 해산을 위한 출구 전략 마련을 제안했다.구체적으로는 조합이 분담금을 확정하기 전 공공이 공사비 적정성을 검증하고, 고금리 부담을 줄이기 위한 이주비 이자 지원 방안을 검토해야 한다고 주장했다. 사업성이 현저히 떨어진 단지의 경우에는 무리한 추진 대신 공용시설 개선 사업 등 대안을 제시할 필요가 있다고도 했다.박용환 용인블루 대표는 "수지구 리모델링 문제는 도시 경쟁력과 수십만 시민의 주거 안정이 걸린 사안"이라며 "용인시가 더 이상 민간 영역이라는 이유로 뒤로 물러서지 말고, 갈등 해결의 주체로 나서야 한다"고 말했다.