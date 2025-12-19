서산 보원사지 오층석탑, 63년 만에 국보 승격

▲서산 보원사지 5층석탑이 국보로 지정됐다. 19일 서산시에 따르면 서산 보원사지 5층석탑이 국보로 지정됐다고 밝혔다. 앞서, 국가유산청은 지난 10월 서산 보원사지 5층석탑을 국보로 지정·예고한 바 있으며, 한 달간의 예고 기간을 거쳐 마침내 국보로 지정·고시한 것. ⓒ 서산시 문화예술과 SNS 갈무리 관련사진보기