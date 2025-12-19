서산 보원사지 오층석탑, 63년 만에 국보 승격

충남 서산 보원사지 오층석탑이 국보로 지정됐다. 19일 서산시에 따르면 서산 보원사지 오층석탑이 국보로 최종 지정됐다.
앞서 국가유산청은 지난 10월 보원사지 오층석탑을 국보로 지정·예고했으며, 한 달간의 예고 기간을 거쳐 마침내 국보로 고시했다. 보원사지 오층석탑의 국보 승격은 용현리 마애여래삼전불상 이후 63년 만이다.
국가유산청은 보원사지 오층석탑이 통일신라 조각 양식과 조영 기법을 계승하면서도 고려시대 석탑의 특징을 간직한 것으로 평가했다. 특히 우리나라 석탑 건립 연대와 양식적 특징을 판단하는 기준이 되는 석탑으로, 석탑 연구에 있어 중요한 자료로 꼽힌다.
현재 오층석탑이 있는 보원사지는 통일신라 말에서 고려 초 창건된 것으로 추정된다. 법인국사 탄문이 거주하며 대대적인 중창을 했으나, 현재는 절터만 남아 있다.
보원사지에는 석조(보물), 당간지주(보물), 법인국사보승탑(보물) 등 다양한 문화유산이 남아 있으며, 지난달 발굴 조사 과정에서는 고려시대 최대 규모로 추정되는 승방지가 발견되기도 했다(관련기사: [서산] 최대 규모 승방지 발견된 '보원사지'…총 25개 건물지 확인돼
https://omn.kr/2g1tc).
서산시는 보원사지 오층석탑의 국보 승격을 계기로, 박물관 기능을 갖춘 '서산 보원사지 방문자센터'를 건립하고, 보원사지 일원을 불교문화 향유 거점으로 조성할 계획이다. 특히 지난달 29일에는 '서산 보원사 장경각 및 관리동 건립사업' 기공식이 보원사지에서 열리는 등, 국가유산 정비사업에도 적극 나서고 있다.
이외에도 서산시는 올해 서산 개심사의 '영산회상도 및 팔상도', '지장보살도 및 시왕도'가 충남도 지정 유형문화유산으로 지정됐으며, 서산 부석사 목조여래좌상도 충남도 지정 유형문화유산으로 지정 예고된 상태다. 서산 부장리 고분군에서는 한성 백제시대 분구묘를 추가 확인하는 등, 관내 국가유산의 위상 재조명과 보존·계승에도 적극 나설 예정이다.
특히 서산시는 국가유산인 명종대왕 태실에 대해 세계문화유산 등재를 추진해 명실상부한 역사·문화도시로 도약한다는 계획이다. 운산면 태봉리에 있는 조선 제13대 명종대왕 태실은 1538년 처음 조성됐으며, 태실 1기와 비 3기가 원형 그대로 보존돼 있다.
2018년 보물로 지정된 태실은 역사적 가치가 높게 평가되고 있다. 서산시는 1년여간 태실 보수 작업을 마치고 국보 승격과 세계문화유산 등재를 추진할 예정이다.
이완섭 시장은 자신의 사회 관계망 서비스를 통해 "(명종대왕 태실은) 원형 보존 상태는 물론 태실 형식의 변화를 한눈에 볼 수 있는 희소성과 진정성 덕분에 역사·의례·예술적 가치가 매우 높게 평가된다"면서 "이제는 국보 승격이라는 더 큰 목표를 향해 나아가야 한다. 서산의 소중한 유산이 세계와 함께 숨 쉬고 빛날 수 있도록 차근차근 준비해 나가겠다"고 말했다.