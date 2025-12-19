2025 국제노동페스타 현장에서 만난 노동이사들

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사(가운데)와 공공기관 노동이사들2025년 국제노동페스타 현장에서 김동연 경기도지사(가운데)와 경노이협 및 공공기관 노동이사들 이 노동이사제 활성화를 함께 외쳤다. ⓒ 이정우 관련사진보기

큰사진보기 ▲김영훈장관과 노동이사들김영훈장관(가운데)과 이종선 고려대노동문제연구소 부소장(왼쪽에서 3번째) 그리고 국가 및 지방공공기관 노동이사협의회 의장단 ⓒ 강득주 관련사진보기

큰사진보기 ▲박홍배 의원(가운데)과 노동이사들박홍배 의원(더불어민주당. 기후에너지환경노동위원회)이 국제노동페스타에서 경노이협 부스를 찾아 노동이사제 활성화를 위한 연대와 지지를 전했다. ⓒ 강득주 관련사진보기

큰사진보기 ▲국제노동페스타에 참여한 국가 및 지방 공공기관 노동이사들고용노동부 노동정책자문위원인 이종선 고려대 노동문제연구소 부소장(가운데)과 국제노동페스타에 참여한 국가 및 지방 공공기관 노동이사들 ⓒ 강득주 관련사진보기

2025년 12월 16일부터 17일까지 경기도 고양시 킨텍스 제2전시관에서는 "청년, 지방정부 그리고 일의 미래(Youth, Provinces & the Future of Work)"라는 주제로 2025 국제노동페스타가 개최되었다. 이 행사는 경기도와 고용노동부, 국제노동기구(ILO)가 공동주최한 국제 행사이다.바쁜 일정으로 현장에 참석하지 못한 질베르 웅보(Gilbert F. Houngbo) ILO 사무총장은 영상메시지로 "이번 국제노동페스타를 통해 여러분이 만들어낼 통찰력과 파트너십을 통해 나온 해결책들은 앞으로 수년간 청년 고용과 노동 정책에서 우리의 세계적인 사명을 이끌어갈 것"이라고 말했다. 우원식 국회의장도 영상메시지를 통해 "국회-지방정부-국제기구-청년의 연대 중요성을 강조하며 지속가능한 일자리 정책을 위해 국회도 협력하겠다"는 축사를 전했다.김동연 경기도지사는 개회사에서 "기후위기와 인공지능 기술발전으로 인한 디지털전환, 플랫폼경제 등의 전환이 일자리와 노동의 가치와 그 의미까지 흔들고 있다"며 이런 변화에 대응하기 위한 경기도의 노동 정책 비전을 제시하였다.김영훈 고용노동부 장관은 기조연설을 통해 "청년 일자리 문제는 중앙·지방정부와 국제사회가 협력을 통해 함께 풀어가야 할 시대적 과제"라며 "청년의 일할 기회 확대, 일터 노동기본권 보장 강화, 대화와 협력을 통한 문제 해결"이라는 세 가지 정책 방향을 제시했다.그 밖에도 박홍배 의원(더불어민주당, 기후에너지환경노동위원회), 김동명 한국노총 위원장, 양경수 민주노총 위원장, 손경식 한국경영자총협회 회장 등을 비롯한 국내외 노동·정책 관계자들이 현장에 참석해 축하인사와 함께 급격하게 변화하고 있는 기술과 노동 환경 속에서 청년과 일의 미래를 위해 공공의 역할을 논의하는 자리로 마련됐다.이번 국제행사는 중앙-지방-국제기구가 한자리에 모여 미래 노동 의제를 논의한 국내 최초의 사례이다. 특히 2012년 스위스 제네바, 2019년 나이지리아 아부자비에 이어 아시아에서는 경기도가 최초이다. 또한 ILO의 글로벌청년고용포럼(Global Youth Employment Forum)이 경기도에서 3번째로 함께 개최되어 국제적 위상을 높이며 성료되었다는 평이다.가장 핵심이 되는 의제는 'AI 등 기술 변화', '지방정부의 역할', 그리고 '청년의 목소리'였다. 이번 행사의 주축으로 국내외 청년 100여 명으로 구성된 '유스 100(Youth 100)'과의 토론에서 한국 청년의 95%, 해외 청년의 79%가 "과거보다 계층 이동이 어려워졌다"라고 응답했다. 그 주요 원인으로는 자산, 임금 격차, 불안정 노동이라고 답했다.또한 "인공지능이 사람을 대체하는 것이 아니라, 우리 인간이 인공지능을 도구로 잘 활용할 수 있는 역량을 키울 수 있어야 한다"며 인간 중심의 맞춤형 훈련을 지원하는 정책이 필요하다는 제안이 나왔다. 또한 고용 정책에 있어 중앙정부의 가이드라인만큼이나 지방정부인 경기도에서도 청년들의 목소리가 반영된 구체적인 청년 고용과 노동정책의 실행에 대한 요구가 있었다.이러한 정책적 논의는 현장에 마련된 노동정책 홍보 부스를 통해 구체적인 대안으로 연결됐다. 행사장에는 경기도에서 지원하는 노동정책들이 부스를 준비하여 홍보의 장이 마련되기도 했다.이번 국제노동페스타를 위해 경기도 공공기관 노동이사협의회(아래 경노이협)을 비롯해 전국공공기관노동이사협의회(아래 공노이협), 국가공공기관노동이사협의회(아래 국노협)의 노동이사들도 함께 참여해 노동이사제의 필요성과 제도 확산 방향성을 현장에서 공유했다. 국가와 지방 노동이사 양 협의회 의장단은 행사 현장에서 김영훈 고용노동부장관과 김동연 경기도지사를 직접 만나 노동이사제가 전국으로 확산될 수 있도록 지속적이고 적극적인 지원과 정책적 뒷받침이 필요하다는 뜻을 전달했다.경노이협 노동이사제 홍보 부스를 찾은 국회 기후에너지환경노동위원회 소속 박홍배 의원도 "지방 공공기관 노동이사제 법제화를 위해 힘을 보태겠다"라고 했다. 고용노동부 노동정책자문위원인 이종선 고려대노동문제연구소 부소장도 현장을 찾아 노동이사들과 함께 하며 정책의 확산을 지지했다. 경노이협은 행사 기간 동안 경기도의 노동이사제 현황을 알리는 홍보 부스를 운영하며, 노동이사제가 공공기관 이사회에 참여해 의결권을 행사하는 참여형 공공경영 제도임을 시민과 관계자들에게 소개했다. 이를 통해 경기도형 노동이사제의 의미와 제도적 가치를 알리고, 현장 중심의 소통을 이어갔다.또한 경노이협은 킨텍스 1전시장 회의실에서 제70차 총회를 개최하고, 박성희 노동이사(부천여성청소년재단)를 차기 의장으로 선출했다. 이번 선출은 기초자치단체 공공기관 노동이사가 광역 단위 노동이사 협의회의 의장을 맡은 첫 사례로, 노동이사제의 제도적 성숙과 여성 리더십 강화를 상징하는 사례로 주목된다.경노이협은 앞서 2024년 운영규칙 개정을 통해 협의회 참여 대상을 기초자치단체 공공기관까지 확대하는 제도적 전환을 이뤄냈다. 이를 통해 부천시 산하 4개 기관과 안산시 산하 1개 기관의 노동이사가 협의회에 참여할 수 있는 기반을 마련했으며, 이는 기존의 국가 또는 광역 공공기관 중심 협의회 운영 방식에서 벗어나 시·군 단위까지 참여 범위를 확대한 전국 최초 사례로 평가된다. 이 같은 변화는 노동이사제의 외연 확장과 함께, 여성 의장 체제를 통한 새로운 리더십 모델을 제시했다는 점에서 의미가 있다.내년도 차기의장으로 선출된 박성희(부천여성청소년재단) 노동이사는 "2026년을 경기도 노동이사제 확대와 활성화의 원년으로 삼아, 도내 기초자치단체 공공기관까지 제도 확산을 적극 추진하겠다"라고 활동방향을 밝혔다.뿐만 아니라, 지난 12월 12일 공노이협도 내년 차기의장으로 박경은(서울시120다산콜재단) 노동이사를 선출하였다. 이로써 국내에 노동이사제가 도입되고 운영된 지 10년이 되는 2026년에 여성 의장들의 리더십을 통해 국내 노동이사제가 어떻게 활성화 될지 관심이 쏠리고 있다.