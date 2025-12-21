문학비에 담긴 시혼

AD

우리 땅 곳곳에 문인들의 시비가 서 있다. 문인이 작고하면 동료나 후배들이 생전의 연고지에 시비를 세우고 대표 작품을 돌에 새긴다. 기념사업회가 맡기도 한다. 시비는 문화유산이 되거나 관광명소로 떠오르기도 한다. 여기서는 시인 몇 분의 시비를 소개한다.부산시 서구 하단동 에덴공원에 1974년 1월 청마를 기리는 사람들이 세웠다.대표작으로 꼽히는 '깃발'이 새겨졌다.이것은 소리 없는 아우성저 푸른 해원(海原)을 향하여 흔드는영원한 노스탤지어의 손수건.순정은 물결같이 바람에 나부끼고오로지 맑고 곧은 이념의 푯대 끝에애수는 백로처럼 날개를 펴다아아 누구던가.이렇게 슬프고도 애달픈 마음을맨 처음 공중에 달 줄을 안 그는.김수영의 시비는 서울 도봉구 도봉동 131번지에 그의 1주기인 1969년 6월 15일 김수영 시비건립위원회가 세웠다. 시비에는 대표작 '풀'의 2연이 새겨졌다.풀이 눕는다바람보다도더 빨리 눕는다바람보다도더 빨리 울고바람보다도먼저 일어난다.서울 망우리 묘지 입구에 있는 박인환의 시비는 1956년 9월 19일 그의 가까운 문인과 친구들이 세웠다. 비면에 새긴 시는 '세월이 가면'에서 뽑은 것이다.지금 그 사람은 이름을 잊었지만그 눈동자 입술은내 가슴에 있네.이매창은 황진이·부용과 더불어 3대 기녀출신 시인으로 전북 부안군, 서림공원에 1974년 4월 27일 매창기념사업회에서 세웠다. '이화우'가 새겨졌다.이화우(梨花雨) 흩날릴제울며 잡고 이별한 님추풍낙엽에저도 나를 생각는가천리에 외로운 꿈만오락가락 하노매.대구 달성공원에 김소운 등이 1948년 3월 14일 건립한 이상화의 시비에는 '나의 침실로'의 1연이 새겨졌다. 그의 대표작인 '빼앗긴 들에도 봄은 오는가'와 논의 끝에 결정되었다고 한다.마돈나 밤이 주는 꿈우리가 꾸는 꿈 사람이 안고꿈꾸는 목숨의 꿈이바르지 않으니아 어린애 가슴처럼세월 모르는 나의 침실로가자 아름답고 오랜 침실로.신동엽의 시비는 시비건립위원회가 1970년 4월 18일 충남 부여읍 나성지에 세웠다.'산에 언덕에'가 새겨졌다.그리운 그의 얼굴다시 찾을 수 없어요화사한 그의 꽃산에 언덕에 피어날지어니그리운 그의 노래다시 들을 수 없어요맑은 그의 숨결숲속에 살아갈지어이그리운 그의 모습다시 찾을 수 없어요울고 간 그의 영혼들에 언덕에 피어날지어이.