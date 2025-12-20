송시열과 만동묘의 사대망령(2)

큰사진보기 ▲만동묘 ⓒ 여경수 관련사진보기

송시열은 충청북도 청천면 화양리 화양동의 빼어난 경관을 사랑하여 이곳을 자주 방문하게 되었고, 1666년 이곳에 초당을 짓고 거처로 정하였다. 처음에는 화양동 제2계곡인 운영담 위에 다섯 칸 화양계당(華陽溪堂)을 지었다가 그 후 다시 제4계곡인 금사담(金沙潭) 위에 '암서재(巖書齋)'를 지었다.송시열은 이곳의 절경을 보고 감흥에 젖어 시 한 수를 읊었다.푸른 물은 성난 듯 소리쳐 흐르고청산은 찡그린 듯 말이 없구나조용히 자연의 뜻 살피니내 세파에 인연함을 저어하노라.송시열은 효종과 함께 청나라를 치는 북벌을 주장하면서 명나라에 대해서는 임진왜란 때 나라를 도와준 은혜를 잊지 못했다. 1671년 명나라 마지막 황제 신종(神宗)의 어필인 '비례부동(非禮不動)' 이란 넉 자를 구해 제5계곡인 첨성대 아래 암벽에 모각하여 놓고 이곳을 '존명사대(尊明事大)'의 근본도장으로 삼았다.신종의 어필은 민정중이 사신으로 북경에 갔을 때 구해온 것이었다. 글씨의 원본은 새로 운한각(雲漢閣)을 지어 보관하고 임진왜란 때 조선을 도와준 명나라의 마지막 황제 의종(毅宗)의 사당을 별도로 지어 사본을 보관하면서 그 자리에 만동묘를 창건하여 유생들의 집합소로 삼도록 했다. 만동(萬東)은 선조의 어필 중 '만절필동(萬折必東)'에서 따왔다. 중국의 힘은 항상 동방의 조선을 옹호한다는 뜻을 담고 있다.명나라는 이미 망한지 오래이고 청나라가 중원을 차지하여 조선은 정묘·병자호란으로 삼전도의 치욕을 겪으면서 청국을 새 종주국으로 섬기게 되었다. 여기서 참고해 둘 말이 있다. 1644년 이자성이 자금성을 함락하자 의종이 자살하였다. 그러나 조선의 선비들은 임진왜란때 명나라의 도움을 받았으므로 그 은혜를 잊을 수 없다는 이유로 청나라의 연호를 쓰지 않고 비공식적으로 명나라의 마지막 연호인 숭정(崇貞)을 사용하였다. 숭정 연호는 20세기 초까지 300년이나 계속 쓰여 왔다.병자호란으로 8년 동안이나 청국에 볼모로 잡혀가 있던 봉림대군이 귀국하여 임금이 되고 북벌계획이 논의되면서 송시열은 중앙정계의 중심 인물이 되었다. 따르는 유생들도 많았지만 정적도 만만치 않았다. 그러나 효종의 죽음으로 북벌계획이 수포로 돌아갔다. 중국대륙을 석권한 청국을 '북벌'하기에는 조선의 힘은 너무 미약하고, 정계와 유생사회는 비생산적인 예송논쟁으로 날밤을 지새우고 있었다.화양서원은 붕당정치의 논쟁이 극심한 와중에 건립되었다. 유교국가인 조선사회에서 서원은 정치의 중심지였다. 화양서원 역시 서인 노론의 영수 송시열 세력의 본거지가 되었다. 화양서원은 기사환국(己巳換局)으로 송시열이 죽은 뒤 갑술옥사(甲戌獄事)로 서인이 재집권하여 송시열에 대한 신원(伸寃) 및 추모사업이 시작되면서 세워졌다. 1696년 (숙종22) 그의 문인 권상하 등 노론계 관료와 유림들에 의해 송시열이 한 때 은거했던 화양동에 건립되었다.처음 건립된 장소는 화양동 밖의 만경대였는데 그후 권상하가 주도하여 화양동 안 만동묘 옆으로 이전했다. 옮긴 곳은 만동묘 오른쪽 전면으로 마치 만동묘를 위요(圍繞)하며 보호하듯 ㄱ자 형태로 북향하는 건물을 배치하였다.송시열은 유배지에서 사약을 받으면서 제자들에게 화양동에 만동묘를 세우도록 했다. 이 유언에 따라 권상하 등이 신종과 의종의 제사를 지내기 위해 1703년 (숙종29) 읍궁암 남쪽에 북향하여 지은 것이다. (주석 1)화양서원은 송시열의 유지를 받들어 그를 모시고자 세워졌다. 대부분의 집이나 사찰·사당·서당이 햇볕을 잘 받는 동향이나 남향 또는 동남향으로 짓는데 비해 화양서원과 만동묘 사당은 굳이 북향하여 지은 것은 순전히 명나라를 향한 사대의식의 발로였다.송시열은 효종 2년에 찬술한 <장릉지문(長陵誌文)>에 청나라 연호를 쓰지 않았다고 김자점이 청나라에 밀고함으로써 청의 압력으로 사직하고 낙향하기도 했다. 북벌의 갑옷을 입고, 친명사대의 사당을 짓는 등 송시열은 보수적인 노론의 영수로써 명나라에 대한 친명사대와 청나라에 대한 병자호란의 절치부심 복수가 국가정책의 기조가 되어야 한다는 인식이었다. 그는 이를 위해 파당을 짓고 예송논쟁을 통해 권력을 쟁취하고자 했던 것이다.송시열의 제자 문인과 그의 당파 노론이 계속 집권하면서 화양서원과 만동묘는 국가의 보호를 받으며 거대한 정치세력으로 성장하였다. 이곳은 조선 후기 유림세력의 본거지가 되었다. 송시열이 문묘에 배향되면서부터 화양서원은 토지를 늘리며 양민들을 종으로 부리는 등 그 위세는 날로 더해갔다. 이곳은 일년 내내 전국에서 선비들의 발길이 끊이지 않는 성역이 되었다. 서원의 주인으로 자처하고 행세하던 양반·유생들은 그 대부분이 하는 일 없이 서원의 재산을 도식하는 것이 일상이었다. 크고 작은 조정의 감투가 이곳에서 배정되고, 특권을 빙자하여 사당을 보수한다거나 제수를 마련한다는 이유로 지방관서나 고을의 주민을 공갈 협박하고 금품을 강탈했다. 권력이 집중되고 특권이 행사되면서 백성들이 자진하여 서원의 노비가 되어 군역을 기피하려는 사람이 모여들었다. 심지어 죄를 지은 자들이 이곳에 피신하여 패거리를 형성하기도 하고, 화양서원이 자의로 발행하는 '화양묵패(華陽墨牌)'는 누구나 그 통첩을 어길 수 없어 폐해가 극심해졌다.'화양묵패'는 "유생들이 모여앉아 제멋대로 남의 재산을 평가하고 고지서를 발송하는 것이지만 묵패를 받으면 관인이건 백성이건 또는 양반이건 중인이건 누구를 막론하고 논밭이라도 팔아서 바쳐야 했다. 만일에 불응하게 되면 지체 없이 서원으로 잡혀가서 공갈 협박을 당하게 되고, 때로는 사사로이 형벌을 받기도 하였다. 이른바 '화양묵패'는 약탈을 전제로 한 협박장이나 다를 바 없었다." (주석 2)화양서원과 만동묘는 악의 소굴이 되고 민원의 대상이 되었다. 조정에서도 누차 이를 우려하는 논란이 제기되었지만 그들 세력이 집권을 하고 있고, 이미 기강이 무너진 세도정치에서는 근본적인 타개책이 강구될 수 없었다. 이곳의 세력이 얼마나 극심했던지 흥선대원군이 초야 시절에 이곳에 들렀다가 문지기한테 봉변을 당했을 정도가 되었다. 서원은 원래 유생의 사학기관으로서 명현(明賢)을 제사하고 청소년을 모아 유학을 장려함을 목적으로 세워졌다. 그러나 조선 중기 이후 유생들이 곳곳에 서원을 짓고 이를 근거로 정쟁을 일삼으면서 백성을 못살게 괴롭히는 폐단이 크게 나타났다. 화양서원은 그 대표격 이었다. 역대 조정에서는 이를 정비하기 위해 노력했으나 유생들의 반발로 성과를 거두지 못하다가 1864년 대원군이 집권하면서 서원이 철폐되었다. 가장 먼저 화양서원과 만동묘가 철폐된 것은 어쩌면 당연한 일이었다. 이와 관련하여 송시열에 대해서는 여전히 상극의 평가가 따르고, 화양서원과 만동묘는 썩은 선비들의 집합소, 사대주의의 소굴로 불리게 되었다. 송시열은 1689년 왕세자 책봉을 둘러싸고 반대상소를 했다가 제주도에 안치되고, 국문(鞠問)을 받기 위해 서울로 가는 도중 정읍에서 사사(賜死) 되었다. 300년이 지난 지금까지 송시열에 대한 평가는 '宋子'와 '宋者'의 차이 만큼이나 엇갈린다.주석1> <서원>, 열화당.2> <한국의 서원>, 대원사.