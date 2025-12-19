"분단의 당사자 대한민국이 평화주권으로 남북관계 풀어야"

큰사진보기 ▲기념촬영18일 오후 서울 종로구 노무현시민센터에서 개최된 ‘남북평화회의 평화주권선언대회’에 참석하여 기념촬영을 하는 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲이해학 목사 등참석자들께 인사하는 김삼열 독립릭유공자유족회 회장, 이해학 남북평화회의 상임대표의장, 김성곤 전 국회의원, 이현배 한반도중립화를추진하는사람들 대표 ⓒ 고창남 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲오래만에 나온 임수경참석자들께 인사하는 정상모 평화민족문화연구원 이사장(왼쪽부터), 임상우 전 서강대 부총장, 임수경 전 국회의원 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲청년들청년 대표로 나선 박준규·인향아 씨 ⓒ 고창남 관련사진보기

남북관계가 장기간 교착 상태에 빠진 가운데, 시민사회 원로 인사들이 한자리에 모여 "분단의 당사자인 대한민국이 평화주권의 관점에서 남북관계를 풀어야 한다"고 한목소리를 냈다.시민사회단체 남북평화회의는 18일 오후 서울 종로구 노무현시민센터에서 '남북평화회의 평화주권선언대회'를 열고, 막혀 있는 남북관계 해법을 모색하는 토론과 함께 '평화주권선언문'을 발표했다.이날 행사는 도천수 남북평화회의 상임대표의 사회로 시작됐다. 개막식에서는 이기영·임성수 교수가 '한강은 흐른다', '꽃이 피다니', '광야에서'를 노래했고, 안창희 씨가 '바위섬', '함께 가자 우리 이 길을'을 부르며 분위기를 이끌었다. 이학영 국회부의장과 방용승 민주평화통일자문회의 사무처장은 축하 메시지를 전했다.이해학 남북평화회의 상임대표의장은 개회사에서 현재 남북관계 경색의 원인을 "이념 중심의 접근"으로 진단했다.그는 "지금은 남북관계가 매우 어렵다. 이념으로 접근해 왔기 때문"이라며 "이제는 배달겨레의 대동정신으로 접근해야 한다. 경제와 과학, 문화가 함께 가야 하고, 무엇보다 본질을 회복해야 평화가 올 수 있다"고 강조했다.이현배 남북평화회의 상임고문(한반도중립화를 추진하는 사람들 대표)은 격려사에서 "남북관계는 두 개의 평화적 국가로 발전해야 한다"며 "외세의 영향, 북한의 대화 거부, 남측의 경직된 인식이 평화를 가로막고 있다"고 지적했다. 이어 "이를 극복하려면 국민적 일치단결과 확고한 평화 의지가 필요하다"고 덧붙였다.남북평화회의 공동대표 자격으로 참석한 임수경 전 의원은 "아직도 '임수경 양'이라고 불린다. 제가 평양을 다녀온 지 벌써 36년이 지났다"며 "일제강점기 36년을 생각하면 너무 긴 시간"이라고 말했다. 이어 "문익환 목사님, 조용술 목사님 등 통일운동을 이끌었던 분들이 떠오른다"며 "다시 더욱 열심히 역할을 하겠다"고 밝혔다.행사에는 김동원 기장 증경총회장, 강민조 전국민주화운동유가족협의회 회장, 조준호 전 민주노총 위원장, 이래경 국민주권회의 상임의장, 정상모 평화민족문화연구원 이사장, 노태구 평화민족통일원탁회의 상임대표, 최수동 5·18민주화운동동지회 서울지부장 등 각계 시민사회 인사들이 참석했다. 광주·부산·전북·포항 등 전국 각지에서 참석한 인사들이 소개될 때 큰 박수가 이어졌다.행사 후반부에는 참석자 토론을 거쳐 '평화주권선언문'이 채택됐다. 장신환 집행위원장이 이를 낭독했다.선언문은 "대한민국은 K민주주의와 K컬처로 세계의 찬사를 받고 있지만, 동시에 전 세계 유일의 분단국가"라며 "해방 이후 80년 가까운 세월 동안 분단과 대립, 군사적 긴장이 지속되고 있다"고 진단했다.특히 2019년 북미 하노이 회담 결렬 이후 남북관계가 급격히 악화됐고, 2023년 북한이 남북관계를 '적대적 두 국가'로 규정하며 모든 통신연락선을 차단한 상황을 지적했다.선언문은 이재명 정부의 대북정책 'END 이니셔티브(Exchange, Normalization, Denuclearization: 교류·관계정상화·비핵화)'에 대해 "과제 간 상호 연동성을 고려할 때, 비핵화를 전면에 내세우는 접근은 오히려 남북대화의 걸림돌이 될 수 있다"고 지적했다.이어 "대한민국은 분단의 당사자로서 평화주권의 관점에서 남북관계를 풀어가야 한다"며 ▲북미 대화의 페이스메이커 역할 수행 ▲남북대화를 견인할 선제 조치 지속 ▲민간 교류·협력의 조속한 재개 ▲남북 평화를 통한 국가적 도약을 주요 과제로 제시했다.한반도청년미래포럼 소속 청년들은 '차세대 평화통일 제언'을 발표했다. 박준규·인향아 씨는 "청년 세대는 전쟁을 경험하지 않았지만, 분단의 비용과 불안을 가장 오래 떠안아야 할 세대"라며 "평화와 통일은 과거의 문제가 아니라 청년의 현재이자 미래"라고 말했다.청년들은 "청년들의 통일 무관심은 개인의 문제가 아니라, 분단 현실을 체감할 수 없게 만든 사회 구조의 문제"라며 "평화는 안보이자 경제이고, 산업과 일자리의 문제"라고 강조했다.또한 "차세대는 구호가 아닌 정책으로, 감정이 아닌 분석으로 한반도 문제를 바라봐야 한다"며 "평화는 기다림이 아니라 준비에서 시작된다"고 밝혔다.이번 선언대회는 남북관계 경색이 장기화되는 상황에서 시민사회가 '평화주권'이라는 새로운 프레임으로 남북관계 해법을 다시 묻는 자리로 마무리됐다.