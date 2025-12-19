이 대통령 "재외국민 우편·전자투표 도입, 강력하게 추진하라"

외국에 있는 국민의 선거 참여가 편리해지고 확대되도록 우편·전자투표 등의 도입을 검토하고 있는데 대해 이재명 대통령은 "협의를 할 게 아니라 추진을 하라"고 재외동포청에 지시했다.
19일 오전 정부서울청사에서 열린 외교부·통일부 및 각 산하 기관에 대한 대통령 업무보고에서 이재명 대통령은 재외동포청이 보고한 '재외국민의 실질적 참정권 보장' 항목에 각별한 관심을 보였다.
이 대통령은 보고자료를 인용하면서 "재외국민들의 참정권 보장 확대에 관해서 47페이지에 보면, 쓰여진 내용이 추가 투표소 설치, 순회투표소 도입, 투표시간 연장 이런 걸 해서 투표권을 보장하겠다, 공직선거법 개정을 빨리빨리 하겠다라고 해놨는데, 우편·전자 투표 도입은 '협의'라고 써놨어요"라며 "왜 (추진 사항과 협의 사항) 두 가지를 구분했죠? 이게 우편·전자 투표는 미국이나 이런 데서는 대통령 선거 때도 다 하는 거 아닙니까?"라고 물었다.
김경협 재외동포청장은 "OECD(경제협력개발기구) 38개국 중에서 28개 국가가 우편 투표를 도입을 하고 있는데, 우리 같은 경우 이 부분을 도입하는 데 있어서 그동안 중앙선관위, 국회와 몇 차례 협의를 했는데 우려를 제기하는 부분이 (있다)"고 답했다.
김 청장이 전한 우편투표에 대한 우려는 "세계 주요 각국에서 우편 투표가 진행될 경우에 우편 제도, 우편 인프라의 차이가 다 존재해서, 어떤 데는 한 달 걸리는 데도 있다"는 것. 이 대통령은 "투표를 했더니, 개표 끝난 다음에 한 며칠, 며칠 뒤에 올 수가 있다?"라고 물었고 김 청장은 맞장구를 쳤다.
김 청장은 전자투표에 대해서는 "'눈으로 투표를 검증할 수 있어야 된다'라고 얘기를 하기 때문에, 만약에 보이지 않는 전자투표의 형태로 했을 경우에 부정선거에 대한 의혹 같은 게 훨씬 더 제기되지 않겠느냐라는 우려들이 제기되고 있다"고 전했다.
이 대통령은 "그런 우려들이 물론 있겠지요"라면서도 "지금 그런 우려는 국내 투표에도 사실은 이미 있거든요. 예를 들면 요양병원 입원자들의 투표는 지금 우편투표를 하지 않나요?"라고 반문했다. 이 대통령은 이어 "(요양병원에) 거의 반의식불명 상태에서 누워있는 사람들 투표권은 누가 행사하는 거예요 사실은? 그렇게 따지면 그런 문제는 똑같이 있는 것 같아요"라고 말했다.
이 대통령은 "특수한 지역 국가의 우편 제도가 좀 미발달 또는 늦어서 그렇다면, 보완책을 만들되 그것 때문에 우편투표 할 수 있는 우리 재외국민들의 투표권을 제한한다는 게 말이 안 되잖아요. 나라의 주인이라면서요"라면서 "외국에 나와 있다고 투표를 사실상 못하게 하면 되겠습니까?"라고 지적했다.
김 청장은 "설령 그런 부작용들이 (발생할) 가능성이 있더라도, 전체적으로 참정권이라는 큰 틀 속에서 어떻게 이 부분을 인정하고 제도로써 도입할 것인지에 대한 국민적인 합의가 필요할 것 같습니다"라고 답했다.
김 청장의 말이 끝나기가 무섭게 이 대통령은 "협의할 게 아니라 추진을 하세요"라고 말했다. 이 대통령은 "그 당연한 걸 하는 데, 논의를 재외동포청이 너무 소극적으로 응하고 있는 느낌입니다"라고 지적했다.
김 청장은 "동포청은 굉장히 적극적으로 하고 있습니다"라면서 "동포사회의 요구가 워낙 강력하기 때문에 동포청은 굉장히 강력하게 추진을 하는데, 동포청이 힘이 별로 없어요"라고 하소연했다. 이 대통령은 다시 한번 "강력하게 하세요"라고 강조했다.