이 대통령 "재외국민 우편·전자투표 도입, 강력하게 추진하라"

외국에 있는 국민의 선거 참여가 편리해지고 확대되도록 우편·전자투표 등의 도입을 검토하고 있는데 대해 이재명 대통령은 "협의를 할 게 아니라 추진을 하라"고 재외동포청에 지시했다.19일 오전 정부서울청사에서 열린 외교부·통일부 및 각 산하 기관에 대한 대통령 업무보고에서 이재명 대통령은 재외동포청이 보고한 '재외국민의 실질적 참정권 보장' 항목에 각별한 관심을 보였다.이 대통령은 보고자료를 인용하면서 "재외국민들의 참정권 보장 확대에 관해서 47페이지에 보면, 쓰여진 내용이 추가 투표소 설치, 순회투표소 도입, 투표시간 연장 이런 걸 해서 투표권을 보장하겠다, 공직선거법 개정을 빨리빨리 하겠다라고 해놨는데, 우편·전자 투표 도입은 '협의'라고 써놨어요"라며 "왜 (추진 사항과 협의 사항) 두 가지를 구분했죠? 이게 우편·전자 투표는 미국이나 이런 데서는 대통령 선거 때도 다 하는 거 아닙니까?"라고 물었다.김경협 재외동포청장은 "OECD(경제협력개발기구) 38개국 중에서 28개 국가가 우편 투표를 도입을 하고 있는데, 우리 같은 경우 이 부분을 도입하는 데 있어서 그동안 중앙선관위, 국회와 몇 차례 협의를 했는데 우려를 제기하는 부분이 (있다)"고 답했다.김 청장이 전한 우편투표에 대한 우려는 "세계 주요 각국에서 우편 투표가 진행될 경우에 우편 제도, 우편 인프라의 차이가 다 존재해서, 어떤 데는 한 달 걸리는 데도 있다"는 것. 이 대통령은 "투표를 했더니, 개표 끝난 다음에 한 며칠, 며칠 뒤에 올 수가 있다?"라고 물었고 김 청장은 맞장구를 쳤다.김 청장은 전자투표에 대해서는 "'눈으로 투표를 검증할 수 있어야 된다'라고 얘기를 하기 때문에, 만약에 보이지 않는 전자투표의 형태로 했을 경우에 부정선거에 대한 의혹 같은 게 훨씬 더 제기되지 않겠느냐라는 우려들이 제기되고 있다"고 전했다.이 대통령은 "그런 우려들이 물론 있겠지요"라면서도 "지금 그런 우려는 국내 투표에도 사실은 이미 있거든요. 예를 들면 요양병원 입원자들의 투표는 지금 우편투표를 하지 않나요?"라고 반문했다. 이 대통령은 이어 "(요양병원에) 거의 반의식불명 상태에서 누워있는 사람들 투표권은 누가 행사하는 거예요 사실은? 그렇게 따지면 그런 문제는 똑같이 있는 것 같아요"라고 말했다.이 대통령은 "특수한 지역 국가의 우편 제도가 좀 미발달 또는 늦어서 그렇다면, 보완책을 만들되 그것 때문에 우편투표 할 수 있는 우리 재외국민들의 투표권을 제한한다는 게 말이 안 되잖아요. 나라의 주인이라면서요"라면서 "외국에 나와 있다고 투표를 사실상 못하게 하면 되겠습니까?"라고 지적했다.김 청장은 "설령 그런 부작용들이 (발생할) 가능성이 있더라도, 전체적으로 참정권이라는 큰 틀 속에서 어떻게 이 부분을 인정하고 제도로써 도입할 것인지에 대한 국민적인 합의가 필요할 것 같습니다"라고 답했다.김 청장의 말이 끝나기가 무섭게 이 대통령은 "협의할 게 아니라 추진을 하세요"라고 말했다. 이 대통령은 "그 당연한 걸 하는 데, 논의를 재외동포청이 너무 소극적으로 응하고 있는 느낌입니다"라고 지적했다.김 청장은 "동포청은 굉장히 적극적으로 하고 있습니다"라면서 "동포사회의 요구가 워낙 강력하기 때문에 동포청은 굉장히 강력하게 추진을 하는데, 동포청이 힘이 별로 없어요"라고 하소연했다. 이 대통령은 다시 한번 "강력하게 하세요"라고 강조했다.