정동영 "대북제재 실효성 상실... 북한 입장 역지사지할 필요 있어"

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 19일 정부서울청사 별관에서 열린 외교부(재외동포청)·통일부 업무보고에서 발언하고 있다. 2025.12.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

정동영 통일부 장관은 19일 "북한의 적대적 두 국가로의 관계 고착화를 방지하기 위해 적대를 평화로 바꾸는 패러다임의 전환에 집중할 것"이라고 밝혔다.정 장관은 이날 오전 정부서울청사 별관에서 열린 통일부 업무보고에서 "만 7년간 지속된 남북관계 단절의 벽에 이재명 대통령이 절절한 심정으로 표현한 '바늘구멍 뚫기'를 위한 노력에 집중할 것"이라며 "선제적이고 실질적인 평화를 만들기 조치를 과감하게 추진할 것"이라고 강조했다.2026년도 통일부 목표를 '한반도 평화 공존 원년 만들기'라고 소개한 정 장관은 "내년 4월 도널드 트럼프 미국 대통령이 베이징을 방문할 때까지 4개월이 한반도 정세를 가를 분수령이라고 판단하고 있다"고 밝혔다.정 장관은 "북미·남북 대화의 재개와 평화공존의 제도화를 위해 한미공조와 주변국 협력을 통한 북미대화 재개를 추동해야 한다"며 "우리 정부에서는 '한반도 평화 특사'를 임명하고, 미국의 대북특별대표 지명이 필요하다고 본다"고 말했다.정 장관은 "북한에 대한 제재가 강화될 필요가 있다는 일각의 주장이 있지만, 현실적으로 대북 제재는 실효성을 상실했다"면서 "대외 무역의 90%를 차지하고 있는 중국과의 교역, 중국과의 뒷마당이 뚫려 있는 상황"이라고 지적했다.정 장관은 이어 "이를(대북제재를) 절대 받아들일 수 없다는 북한의 입장을 역지사지해 볼 필요가 있다고 본다"고 말했다.이날 정 장관은 서울-베이징 고속철도 프로젝트를 구상 중이라고 보고했다. 또 북한 강원 원산갈마지구에 대한 재외국민들의 우선 관광 역시 추진하겠다고 밝혔다.정 장관은 "서울-베이징 고속철의 경우 중국 리커창 총리가 먼저 제의했던 사안"이라며 "북한은 지난 2018년 남북정상회담 과정에서 (서울-베이징 고속철도 건설) 희망을 피력한 바 있다"고 설명했다.아울러 정 장관은 재외국민부터 단계적으로 북한 관광을 허용할 것이라고 밝혔다. 원산갈마지구 호텔에 객실 1만 개가 지어져 있다고 밝힌 정 장관은 "(원산갈마지구가) 현재는 개점 휴업 상태라고 할 수 있다"면서 "(북한이) 이것을 추진할 때는 남쪽의 관광객을 염두했을 것으로 생각된다. 1단계로 재외동포들의 개별 관광을 적극 추진할 것"이라고 설명했다.정 장관은 북한과 광물 교류를 통한 '신 평화 교역시스템'도 만들겠다고 밝혔다. 정 장관은 "북측의 광물과 희토류 등을 수출하고 대금을 자금 중계 계좌에 넣어서 국제사회가 블록체인으로 투명하게 들여다 보면 된다"면서 "북이 필요로 하는 민생물자인 보건 의료 등등을 수입할 수 있는 시스템을 추진하겠다"고 말했다.한편, 정 장관은 국방부 산하 국방연구원, 외교부 산하 국립외교원을 거론하며 통일연구원의 통일부 이전을 요구했다. 정 장관은 "외교부는 싱크탱크인 국립외교원이 있는데 통일부는 없다"면서 "국무총리실 산하 경제·인문사회연구회에 있는 통일연구원을 통일부로 이관하도록 대통령이 선물을 주십사하는 부탁을 드린다"고 말했다.이재명 대통령이 "통일연구원의 소속을 바꾸는 것에 예산이 들어가거나 문제가 있느냐"고 질문하자 정 장관은 "국무총리만 동의하면 된다"고 답변했다.김민석 국무총리는 "이한주 경제·인문사회연구회 이사장과 논의하겠다"고 답하자 이 대통령은 "검토해 달라"고 당부했다.