민주당 "대법원 내란전담재판부 예규 제정은 뒷북·꼼수"

'뒷북치는 꼼수, 8.16 독립운동가'.
대법원이 내란·외환 사건에 대한 자체적인 전담재판부를 설치하기로 한 것에 더불어민주당이 내놓은 평가다. 정청래 민주당 대표는 19일 "대법원이 전담 재판부 설치 및 심리 절차에 관한 예규를 제정하겠다고 한다. 진작에 하시지 그랬어요"라며 "조희대 사법부스럽다라는 생각이 든다"라고 말했다.
지난 18일 법원행정처는 대법관 행정회의에서 '국가적 중요사건에 대한 전담재판부 설치 및 심리절차에 관한 예규'를 제정하기로 했다고 알린 바 있다(관련 기사: 속도 붙는 '내란전담재판부법'... 법원 부랴부랴 자구책 https://omn.kr/2gfef
).
'입법권 침해 아닌가' 물은 정청래... "내란전담재판부 특별법, 계획대로 추진할 것"
정 대표는 이날 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 "보다 못한 입법부가 나서기 전에 사법부에서 직접 내란 전담 재판부를 설치했더라면, 지난 1년간의 허송세월에 국민들이 분통 터지는 상황도 없었을 것이다. 지금까지는 내란 청산에 아무런 의지를 보이지 않다가, 아니 훼방만 하다가 뒤늦게 시늉만 하는 조희대 사법부의 행태는 국민 기만, 국민 우롱에 지나지 않는다"라고 비판했다.
정 대표는 "이러니 조희대 사법부가 내란 청산 훼방꾼이라는 것"이라며 나아가 이런 사법부의 행태가 오히려 국회의 입법권을 침해하는 것 아니냐고도 반문했다.
그는 "조희대 사법부는 걸핏하면 '사법부 독립'을 외치면서, 입법부인 국회에서 전담 재판부를 만든다고 하니까 반대하는 것은 입법권 침해 아닌가"라며 "일제 치하 때는 독립 운동 안 하다가 8.15 해방 이후 16일부터 독립 운동을 하는 8.16 독립운동가처럼 조희대 사법부가 뒷북을 치겠다는 것인데 누가 진정성을 믿겠는가"라고 덧붙였다.
민주당은 대법원 조치와 상관없이 내란전담재판부법은 그대로 추진한다는 입장이다. 정 대표는 "윤석열 파면 이후 이제 겨우 단 1명이 내란 사태에 대한 법적 처분을 받았다. 내란 청산은 시작 단계에 불과하다"며 "민주당의 내란 외환 전담 재판부 설치 특별법과 사법 개혁안은 당초 계획대로 추진하고 차질 없이 처리 통과시킬 것"이라고 말했다.
또 "대법원 예규는 예규일 뿐이다. 언제든지 변경 가능하다", "예규는 바람 불면 꺼지는 촛불과도 같다. 조희대 대법원장이 기분 내키면 예규를 마음대로 만들듯이 변심하면 (이건) 언제든지 없앨 수 있는 불안정한 것"이라며 사법부에 대한 불신을 드러냈다.
민주당은 내란전담재판부 설치법을 오는 23일 본회의에 상정할 방침이다. 국민의힘이 필리버스터(무제한 토론)에 나설 경우 24일 처리될 것으로 보인다.
한편 민주당은 이날 내란전담재판부 특별법 추진에 대한 일부 언론의 보도와 관련해 서운함도 토로했다.
박수현 수석대변인은 회의 직후 기자들과 만나 "내년 1월 18일이면 내란수괴 윤석열이 혹시 석방될지도 모른다는 불안과 공포에 국민은 휩싸여있다. 이에 대해 국회가 입법부가 응답하지 않는다는 것은 말이 안 된다"라며 "민주당 안이 비록 위헌 시비에 휘말릴 수 있으나, 민주당은 그것을 고집하지 않고 풍부하고 충분한 공론화 과정을 거쳐 왔고 이제 그 결론을 앞두고 있다. 그런데 그 공론화 과정마저도 (일부) 언론은 민주당이 마치 어떤 결론을 내린 것처럼 그렇게 졸속 강행이라고 비판해 왔다. 이것이 공정하느냐"라고 반문했다.
박 대변인은 "어떻게 언론이 민주당 법안을 위헌이라고 언론이 규정하나. 어떻게 그걸 철회하라고 요구하나. 적어도 지금은 역사상 찾아볼 수 없는, 내란을 청산하고 정리하는 그런 역사적 시간을 걷고 있고 언론도 그 국민의 하나"라며 "오늘 말씀드린 일부 언론의 확정적인 태도와 보도 기조에 대해 유감을 표하지 않을 수 없다"라고 덧붙였다.