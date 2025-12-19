부산 김해공항 국제선 여객 1천만 명 넘어서

큰사진보기 ▲지난 1월 김해국제공항 국제선 출국장이 인파로 붐비고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

지방공항 가운데 처음으로 김해국제공항 국제선 이용객이 1000만 명을 넘어섰다.부산시는 19일 기준 김해공항 국제선 여객이 1000만 명을 돌파했다고 밝혔다. 시는 "1976년 개항 이후 국제선 여객 최다 기록인 2018년 987만 명 달성 이후 최대이자 지방공항 최초의 성과"라고 강조했다. 이날 국제선 확충터미널 1층 대합실에선 이를 축하하는 행사가 진행됐다.한국공항공사와 부산시에 따르면 현재 김해국제공항의 주당 운항 편수는 '42개 도시 1546편'에 달해 코로나19 이전으로 복구한 상황이다. 7년 전인 2018년 말 주당 운항 편수는 '41개 도시 1306편' 정도였는데, 시는 "국제선 여객 수요를 완전히 회복했단 의미"라고 설명했다.지난해와 올해 부산∼발리, 부산∼타슈켄트, 부산∼알마티 노선 등을 추가했고, 시와 공사는 국제선 확장터미널 과제인 신설 입국장의 세관·출입국·검역(CIQ) 인력 증원에도 공을 들인다. 이외에 새롭게 조성한 제2출국장 조기 운영 등 국제선 여객 처리 능력을 더 확대할 계획이다.