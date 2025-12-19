'대전·충남 통합' 힘 싣는 이 대통령... 충북은 어디로?

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 18일 서울 용산구 국방부에서 열린 국방부·국가보훈부 업무보고에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲송기섭 진천군수. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

대전시와 충남 통합 논의가 수면 위로 떠오르면서, 충청권 전반에 미칠 영향에 관심이 쏠리고 있다.이재명 대통령은 지난 18일 용산 대통령실에서 더불어민주당 소속 대전·충남 국회의원들을 만나, 수도권 집중 문제 해결이 가장 중요한 과제라며 "과밀 해소와 균형 성장을 위해 대전·충남 통합이 물꼬를 트는 역할을 할 수 있다"고 기대를 나타냈다.특히 이 대통령은 내년 6·3 지방선거에서 통합 자치단체장을 선출할 수 있도록 준비하라고 지시하고, 국회에서도 내년 3월까지 두 지역 통합을 위한 특별법을 처리하겠다는 의지를 밝히며 통합 속도가 빨라질 전망임을 시사했다.이번 조치는 이 대통령이 강조해온 지방균형발전 방안 '5극3특' 정책에 속도를 내는 모습으로 해석된다.문제는 충북의 지위다. 수도권 1극 구조를 해체하고, 전국을 5개의 성장 거점(5극)과 3개의 특별 전략권(3특)으로 재편하겠다는 '5극3특' 정책에서, 충북은 5극 중 하나인 이른바 '충청 극'에 속한다.하지만 충남·대전이 통합되면 덩치가 커져, 5극에 포함되지 않은 강원·전북·제주 특별권보다도 충북의 지위가 명확하지 않다.실제로 이번 통합 논의 과정에서도 충북의 역할과 위상에 대한 언급은 없었다. 이대로라면 '대전–충남'이 충청 극의 중심이 되고, 세종시는 완성형 행정수도로 제 역할을 하는 반면 충북은 존재감이 미미할 수 있다는 우려가 나온다.지역 정치권과 학계에서도 충북이 충청 극의 주변부로 밀릴 가능성이 크다고 한목소리로 말한다.충북연구원의 한 연구위원은 "충청권을 하나의 경제권으로 재편하려면, 충북의 산업·교통·물류 기능을 어떻게 재설정할지부터 논의해야 한다"며 "충북을 제외한 통합 논의는 장기적으로 충청권 내부 갈등을 키울 수 있다"고 말했다.지역의 한 정치권 관계자는 "충북이 침묵하면 정부가 '이견 없음'으로 받아들일 가능성이 크다"며 정치권의 분명한 의견 제시를 촉구했다.지역 정치권에서는 송기섭 군수의 발언이 눈에 띈다. 국토부 출신으로 대전지방국토관리청장·행복도시건설청장을 지낸 국토정책 전문가인 그는 지난 11월 12일 도청에서 기자회견을 열고 '5극3특1중'을 제안했다.당시 송 군수는 "5극3특 구도가 충청권에 새로운 불균형을 초래할 수 있다"며 '5극3특1중'으로 충북의 역할을 분명히 해야 한다고 지적했다. 여기서 1중은 충북특별중심도를 말한다.그는 이어 "충북은 대한민국의 공간적 중심이지만 제도상 변방에 머물러 있다"며 "충북특별중심도를 통해 중앙정부의 권한 일부를 이양받아 지역이 독자적으로 정책을 실행할 수 있는 법적·제도적 플랫폼을 갖출 수 있다"고 설명했다.송 군수는 또한 "제주, 강원, 전북의 특별자치도와 마찬가지로, 국무총리 직속 지원위원회를 두고 정책 최상위 계획에 준하는 지위를 인정받을 수 있다"고 구체적 실행 근거도 제시했다.