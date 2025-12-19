이 대통령 "남북, 진짜 원수된 거 같아... 바꿔내는 게 통일부 역할"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 19일 정부서울청사 별관에서 열린 외교부(재외동포청)·통일부 업무보고에서 발언하고 있다. 2025.12.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령은 최근 남북관계를 두고 "과거에는 원수인 척 했던 것 같은데 요즘은 진짜 원수가 돼 가는 것 같다"고 진단했다.이 대통령은 19일 오전 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 외교부·통일부 업무보고 모두발언에서 "현재 남북 관계를 들여다보면 그런 느낌이 든다"며 이같이 밝혔다.이 대통령은 "북한과 우리는 꼭 민족 공동체 이런 가치에 관한 얘기를 하지 않더라도 아주 현실적인 필요에 의해 보면 굳이 심하게 다툴 필요가 없다. 결국 적대성이 강화되면 경제적 손실로 바로 직결되지 않느냐"라며 남북 사이의 적대적 관계는 합리적이지 않다고 지적했다.이 대통령은 북한이 남북관계를 '적대적 두 국가' 관계로 규정한 이후 대규모 방어선 구축, 군사 시설 보강 등 일련의 조치와 관련해서는 관성화된 남침 의도로 파악하기보다는 북측의 방어적 동기 가능성도 함께 살펴야 한다는 취지의 인식을 밝혔다.이 대통령은 "1950년대 전쟁 이후에 사실 그 군사분계선에서 우리가 대치를 하긴 했지만 북한이 전 그 분계선에 걸쳐서 3중 철책을 치고 다리를 끊고 도로를 끊고 옹벽을 쌓고 이런 경우가 처음"이라고 지적했다.이 대통령은 "우리는 그렇게 교육받거나 선전 당해 왔는데 '북한이 남침을 하려고 한다', '남한을 노리고 있다'"면서도 "그러나 현실은 들여다보면 북한은 혹시 남쪽이 북침하지 않을까 걱정으로 삼중 철책 치고 혹시 탱크라도 넘어오지 않을까 해서 평원 지역에는 방벽을 쌓고 다리 끊고 도로 끊고 오르고 있다는 것"이라고 말했다.이어 "정략적인 욕망 때문에 이렇게 만들었다고 보여진다"며 "이제 제자리를 찾아야 한다. 그런데 문제가 쉽지가 않다"고 토로했다.이 대통령은 "우리가 바늘구멍이라도 뚫어야겠다는 말씀을 제가 드린 것처럼 남북 간에 소통하고 대화하고 협력하고 공존공영의 길로 가야 되는데 지금은 바늘구멍 하나도 여지가 없다"면서 "(북한이) 접촉 자체를 원천적으로 거부하는 이런 상황을 우리 입장에서는 인내심을 가지고 개선해 나가야 할 것"이라고 강조했다.이 대통령은 통일부를 향해서 "이게 북측의 전략일 수도 있고, 일종의 업보라고 할 수도 있다"면서 "전략이라고 하더라도 이것을 바꿔내야 한다. 통일부가 해야 할 역할"이라고 당부했다.