사회

부산경남

25.12.19 11:51최종 업데이트 25.12.19 11:51

[사진] 노래로 이어진 30년 투쟁의 역사, 부경울열사회 작은 음악회

투쟁 중인 사업장에 연대기금 전달... 박경화밴드 열사정신계승상 수상

어제 민주노총 부산본부 대강당에서 부경울열사회 주최로 열린 2025년 작은음악회 「30년! 우리가 걸어온 길, 그리고 걸어갈 길」에서 참가자들이 노래와 글, 영상으로 열사의 삶과 투쟁을 기억하고 있다. 이날 행사에서는 각 열사회의 공연과 열사의 글·시 낭송, 슬라이드 영상 상영이 이어졌으며, 노동 현장 투쟁기금 전달과 2025년 ‘열사정신계승상’ 시상식을 통해 열사의 정신을 오늘의 노동 현장과 다시 연결하는 연대의 시간이 이어졌다.
어제 민주노총 부산본부 대강당에서 부경울열사회 주최로 열린 2025년 작은음악회 「30년! 우리가 걸어온 길, 그리고 걸어갈 길」에서 참가자들이 노래와 글, 영상으로 열사의 삶과 투쟁을 기억하고 있다. 이날 행사에서는 각 열사회의 공연과 열사의 글·시 낭송, 슬라이드 영상 상영이 이어졌으며, 노동 현장 투쟁기금 전달과 2025년 ‘열사정신계승상’ 시상식을 통해 열사의 정신을 오늘의 노동 현장과 다시 연결하는 연대의 시간이 이어졌다. ⓒ 정남준

어제(18일) 민주노총 부산본부 대강당에서는, 부경울열사회가 주최한 2025년 작은음악회 '30년! 우리가 걸어온 길, 그리고 걸어갈 길'이 열렸다. 이날 행사는 노동·열사 정신을 계승해 온 부경울열사회의 30년을 돌아보고, 앞으로의 연대를 다짐하는 자리로 마련됐다.

이날 무대에는 육지희동지정신계승사업회, 서영호·양봉수열사회, 조수원열사회, 전규홍동지정신계승사업회 등이 참여해 노래 공연을 펼쳤다. 또한 열사들의 글과 시 낭송, 그리고 열사의 삶과 투쟁을 담은 슬라이드 영상 상영이 이어지며 참석자들의 마음을 울렸다.

특히 각 열사회는 현재 노동 현장에서 투쟁을 이어가고 있는 사업장과 연대의 뜻을 모아 투쟁기금을 전달했다. 서면시장번영회지회, 울산과학대지부, 건보고객센터지부 부산지회, 대우버스지회, 현대차 비정규직지회 이수기업 해고 노동자, 홈플러스지부 부산지회 등 현장 노동자들이 직접 참여해 연대의 의미를 더했다.

행사의 마지막은 2025년 '열사정신계승상' 시상식으로 장식됐다. 올해 수상자로는 노동 현장에서 노래로 연대와 투쟁을 이어온 박경화밴드가 선정돼, 참가자들의 큰 박수 속에 축하를 받았다.

부경울열사회 관계자는 "열사의 정신은 과거의 기억이 아니라 오늘의 투쟁 속에서 살아 숨 쉬는 가치"라며 "앞으로도 노동 현장과 함께 호흡하며 연대를 이어가겠다"고 밝혔다.

30년의 시간을 넘어, 다시 현장과 투쟁으로 이어지는 부경울열사회의 발걸음은 이날 작은음악회를 통해 또 한 번 힘 있게 확인됐다.

정남준 (jnj964@daum.net)

사회 사실을 기록하는 다큐멘터리 사진가로서, 드러나지 않은 삶과 소외된 이들의 희망을 세상에 전하고자 합니다. 사실 속에서 진실을 찾아가는 그 긴 여정에 함께하고자 합니다.

