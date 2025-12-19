[사진] 노래로 이어진 30년 투쟁의 역사, 부경울열사회 작은 음악회

큰사진보기 ▲어제 민주노총 부산본부 대강당에서 부경울열사회 주최로 열린 2025년 작은음악회 「30년! 우리가 걸어온 길, 그리고 걸어갈 길」에서 참가자들이 노래와 글, 영상으로 열사의 삶과 투쟁을 기억하고 있다. 이날 행사에서는 각 열사회의 공연과 열사의 글·시 낭송, 슬라이드 영상 상영이 이어졌으며, 노동 현장 투쟁기금 전달과 2025년 ‘열사정신계승상’ 시상식을 통해 열사의 정신을 오늘의 노동 현장과 다시 연결하는 연대의 시간이 이어졌다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲어제 민주노총 부산본부 대강당에서 부경울열사회 주최로 열린 2025년 작은음악회 「30년! 우리가 걸어온 길, 그리고 걸어갈 길」에서 참가자들이 노래와 글, 영상으로 열사의 삶과 투쟁을 기억하고 있다. 이날 행사에서는 각 열사회의 공연과 열사의 글·시 낭송, 슬라이드 영상 상영이 이어졌으며, 노동 현장 투쟁기금 전달과 2025년 ‘열사정신계승상’ 시상식을 통해 열사의 정신을 오늘의 노동 현장과 다시 연결하는 연대의 시간이 이어졌다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲어제 민주노총 부산본부 대강당에서 부경울열사회 주최로 열린 2025년 작은음악회 「30년! 우리가 걸어온 길, 그리고 걸어갈 길」에서 참가자들이 노래와 글, 영상으로 열사의 삶과 투쟁을 기억하고 있다. 이날 행사에서는 각 열사회의 공연과 열사의 글·시 낭송, 슬라이드 영상 상영이 이어졌으며, 노동 현장 투쟁기금 전달과 2025년 ‘열사정신계승상’ 시상식을 통해 열사의 정신을 오늘의 노동 현장과 다시 연결하는 연대의 시간이 이어졌다. ⓒ 정남준 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲어제 민주노총 부산본부 대강당에서 부경울열사회 주최로 열린 2025년 작은음악회 「30년! 우리가 걸어온 길, 그리고 걸어갈 길」에서 참가자들이 노래와 글, 영상으로 열사의 삶과 투쟁을 기억하고 있다. 이날 행사에서는 각 열사회의 공연과 열사의 글·시 낭송, 슬라이드 영상 상영이 이어졌으며, 노동 현장 투쟁기금 전달과 2025년 ‘열사정신계승상’ 시상식을 통해 열사의 정신을 오늘의 노동 현장과 다시 연결하는 연대의 시간이 이어졌다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲어제 민주노총 부산본부 대강당에서 부경울열사회 주최로 열린 2025년 작은음악회 「30년! 우리가 걸어온 길, 그리고 걸어갈 길」에서 참가자들이 노래와 글, 영상으로 열사의 삶과 투쟁을 기억하고 있다. 이날 행사에서는 각 열사회의 공연과 열사의 글·시 낭송, 슬라이드 영상 상영이 이어졌으며, 노동 현장 투쟁기금 전달과 2025년 ‘열사정신계승상’ 시상식을 통해 열사의 정신을 오늘의 노동 현장과 다시 연결하는 연대의 시간이 이어졌다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲어제 민주노총 부산본부 대강당에서 부경울열사회 주최로 열린 2025년 작은음악회 「30년! 우리가 걸어온 길, 그리고 걸어갈 길」에서 참가자들이 노래와 글, 영상으로 열사의 삶과 투쟁을 기억하고 있다. 이날 행사에서는 각 열사회의 공연과 열사의 글·시 낭송, 슬라이드 영상 상영이 이어졌으며, 노동 현장 투쟁기금 전달과 2025년 ‘열사정신계승상’ 시상식을 통해 열사의 정신을 오늘의 노동 현장과 다시 연결하는 연대의 시간이 이어졌다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲어제 민주노총 부산본부 대강당에서 부경울열사회 주최로 열린 2025년 작은음악회 「30년! 우리가 걸어온 길, 그리고 걸어갈 길」에서 참가자들이 노래와 글, 영상으로 열사의 삶과 투쟁을 기억하고 있다. 이날 행사에서는 각 열사회의 공연과 열사의 글·시 낭송, 슬라이드 영상 상영이 이어졌으며, 노동 현장 투쟁기금 전달과 2025년 ‘열사정신계승상’ 시상식을 통해 열사의 정신을 오늘의 노동 현장과 다시 연결하는 연대의 시간이 이어졌다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲어제 민주노총 부산본부 대강당에서 부경울열사회 주최로 열린 2025년 작은음악회 「30년! 우리가 걸어온 길, 그리고 걸어갈 길」에서 참가자들이 노래와 글, 영상으로 열사의 삶과 투쟁을 기억하고 있다. 이날 행사에서는 각 열사회의 공연과 열사의 글·시 낭송, 슬라이드 영상 상영이 이어졌으며, 노동 현장 투쟁기금 전달과 2025년 ‘열사정신계승상’ 시상식을 통해 열사의 정신을 오늘의 노동 현장과 다시 연결하는 연대의 시간이 이어졌다. ⓒ 정남준 관련사진보기

어제(18일) 민주노총 부산본부 대강당에서는, 부경울열사회가 주최한 2025년 작은음악회 '30년! 우리가 걸어온 길, 그리고 걸어갈 길'이 열렸다. 이날 행사는 노동·열사 정신을 계승해 온 부경울열사회의 30년을 돌아보고, 앞으로의 연대를 다짐하는 자리로 마련됐다.이날 무대에는 육지희동지정신계승사업회, 서영호·양봉수열사회, 조수원열사회, 전규홍동지정신계승사업회 등이 참여해 노래 공연을 펼쳤다. 또한 열사들의 글과 시 낭송, 그리고 열사의 삶과 투쟁을 담은 슬라이드 영상 상영이 이어지며 참석자들의 마음을 울렸다.특히 각 열사회는 현재 노동 현장에서 투쟁을 이어가고 있는 사업장과 연대의 뜻을 모아 투쟁기금을 전달했다. 서면시장번영회지회, 울산과학대지부, 건보고객센터지부 부산지회, 대우버스지회, 현대차 비정규직지회 이수기업 해고 노동자, 홈플러스지부 부산지회 등 현장 노동자들이 직접 참여해 연대의 의미를 더했다.행사의 마지막은 2025년 '열사정신계승상' 시상식으로 장식됐다. 올해 수상자로는 노동 현장에서 노래로 연대와 투쟁을 이어온 박경화밴드가 선정돼, 참가자들의 큰 박수 속에 축하를 받았다.부경울열사회 관계자는 "열사의 정신은 과거의 기억이 아니라 오늘의 투쟁 속에서 살아 숨 쉬는 가치"라며 "앞으로도 노동 현장과 함께 호흡하며 연대를 이어가겠다"고 밝혔다.30년의 시간을 넘어, 다시 현장과 투쟁으로 이어지는 부경울열사회의 발걸음은 이날 작은음악회를 통해 또 한 번 힘 있게 확인됐다.